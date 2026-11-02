Binance suspendió depósitos y retiros tras el incidente y confirmó la protección de los fondos. Cómo respondieron los fondos cotizados en bolsa

Analistas descartan colapso estructural pese a las fuertes salidas; octubre fue récord negativo para los ETF de Ethereum.

BlackRock y Fidelity lideraron las desinversiones; los ETF de Ethereum también perdieron u$s155,85 millones.

Salidas netas de u$s643,3 millones afectaron a los ETF al contado de Bitcoin tras el hackeo a Binance.

Los fondos cotizados en bolsa (ETF) al contado de Bitcoin (BTC) en los Estados Unidos registraron salidas netas de u$s643,3 millones el viernes 30 de octubre, en la primera jornada completa de reacción al hackeo que drenó unos u$s 6.300 millones de Binance.

Se trató de la mayor desinversión diaria de octubre y la más fuerte en un solo día desde el 25 de junio.

El ataque se produjo el jueves 29 de octubre, cuando hackers comenzaron a trasladar aproximadamente u$s6.360 millones desde las billeteras calientes de Binance a través de diez blockchains. Según la firma de análisis TRM Labs, la mayor parte de los fondos salió en unos 20 minutos.

Binance suspendió depósitos y retiros tras el incidente y confirmó que los fondos de los usuarios estaban protegidos. La compañía indicó que cubrió unos u$s6.000 millones de los activos robados mediante la compra de tokens de reemplazo con recursos propios y del fondo SAFU.

Los ETF de Bitcoin perdieron u$s643 millones en un día tras el caso Binance

Las salidas de los ETF de Bitcoin llegaron el viernes, cuando el mercado estadounidense tuvo su primera sesión completa para responder al episodio. Los fondos registraron u$s643,33 millones en retiros netos, tras cuatro días consecutivos de entradas por u$s440,8 millones.

La cifra equivale a cerca de 0,7% de los activos administrados por estos productos, que quedaron en u$s98.140 millones. Aun así, la salida fue suficiente para revertir el balance semanal, que pasó a una pérdida neta de unos u$s202,6 millones.

BlackRock y Fidelity encabezaron una ola de retiros que golpeó a los ETF de Bitcoin

El iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock lideró las salidas con u$s233,7 millones. Le siguió el Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) con u$s201 millones, y el ARK 21Shares Bitcoin ETF, ARKB, con u$s129,6 millones.

También registraron retiros el Grayscale Bitcoin Trust, con u$s53,3 millones, y el Bitwise Bitcoin ETF, con u$s25,7 millones. En total, BlackRock y Fidelity concentraron aproximadamente dos tercios de la desinversión del día.

La jornada del viernes dejó a octubre con salidas netas de u$s515,9 millones, luego de que el mes llegara a acumular entradas por u$s127 millones antes del episodio. En septiembre, en cambio, los ETF de Bitcoin habían captado u$s2.650 millones.

El incidente también disparó liquidaciones de posiciones apalancadas por más de u$s1.300 millones, según TRM Labs.

Los analistas advierten que, pese a la magnitud de la cifra, la salida no representa un colapso estructural del mercado de ETF. Rick Maeda, analista de Laevitas, señaló que los retiros fueron inferiores a 1% de los activos y los calificó como una jornada de reducción de riesgo, no de capitulación.

Los ETF de Ethereum sufrieron salidas récord en octubre

Los ETF al contado de Ethereum también registraron salidas el viernes 30 de octubre, aunque de menor magnitud que los de Bitcoin: u$s155,85 millones netos. Fue su quinta sesión consecutiva de retiros y llevó las salidas de la semana a unos u$s431,4 millones.

Los ETF de Ethereum sufrieron su peor mes desde su lanzamiento en 2024

La salida de Ethereum llegó en la primera jornada completa de negociación posterior al hackeo de Binance, que afectó activos por unos u$s6.300 millones. Junto con los u$s643,3 millones que salieron de los ETF de BTC, la desinversión combinada de ambos productos alcanzó cerca de u$s799 millones el viernes.

Sin embargo, los datos disponibles no permiten afirmar que el ataque a Binance haya sido la causa directa de los retiros de los ETF de Ethereum. La tendencia negativa ya venía consolidándose antes del episodio y se profundizó en un mercado con alta volatilidad.

El iShares Ethereum Trust de BlackRock (ETHA) lideró las salidas del viernes con u$s76,64 millones. Le siguieron el Grayscale Ethereum Trust, con u$s 34,14 millones, y el ETHE de Grayscale, con u$s 21,51 millones.

El iShares Staked Ethereum Trust de BlackRock (ETHB) perdió u$s19,51 millones, mientras que el Fidelity Ethereum Fund (FETH) registró salidas por u$s3,33 millones.

El viernes 30 de octubre cerró un octubre particularmente negativo para los ETF de Ethereum. Los fondos al contado en Estados Unidos acumularon salidas netas de unos u$s1.610 millones durante el mes, un récord desde su lanzamiento en julio de 2024.

De ese total, el ETHA de BlackRock concentró aproximadamente u$s1.420 millones. En contraste, el FETH de Fidelity registró entradas netas de unos u$s36 millones, una excepción dentro de un mercado dominado por las redenciones.