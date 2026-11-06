USDC ya está disponible en Samsung Wallet para usuarios de Galaxy en Estados Unidos, que pueden enviar dólares digitales sin instalar otra app cripto

Facilita remesas internacionales de dólares digitales, con potencial para transferencias a más de 60 países, incluyendo Argentina.

El servicio opera en la red Solana, alcanza 82 millones de dispositivos Galaxy y ofrece incentivos al cargar saldo.

Samsung Wallet ya integra USDC de Circle para usuarios Galaxy en EE. UU., permitiendo comprar, guardar y enviar stablecoins directamente.

USDC ya está disponible en Samsung Wallet para los usuarios elegibles de Galaxy en Estados Unidos. Desde ahora pueden comprar, guardar, enviar y recibir la stablecoin de Circle sin descargar una aplicación cripto aparte ni administrar claves privadas.

El servicio funciona sobre la red Solana y llega a unos 82 millones de dispositivos. Esa cifra cuenta los equipos Galaxy del país compatibles con la billetera y no la cantidad de usuarios que de verdad lo van a activar.

El lanzamiento completa el plan que Samsung había confirmado en octubre, cuando adelantó que USDC llegaría a Samsung Wallet con foco en las transferencias internacionales. Ahora que el servicio ya funciona, se conocen las comisiones, los requisitos y los incentivos que en ese momento no estaban definidos.

Cómo funciona USDC en Samsung Wallet

La función de stablecoins de Samsung Wallet permite mover dólares digitales de tres maneras:

Entre usuarios de Samsung Wallet, sin comisión de Samsung

Hacia billeteras cripto externas compatibles, sin cargo de la marca, aunque la wallet que recibe puede cobrar su propia tarifa

A cuentas bancarias de más de 60 países, donde quien recibe obtiene el dinero convertido a su moneda local

Samsung no publicó la lista completa de países habilitados para los giros bancarios, así que todavía no está confirmado si la Argentina figura entre los destinos.

"Llevamos las transferencias de USDC a Samsung Wallet para que los usuarios elegibles de Galaxy puedan empezar sin instalar otra aplicación ni gestionar ellos mismos sus claves privadas", sostuvo Woncheol Chai, vicepresidente ejecutivo y responsable del equipo de Digital Wallet de la división Mobile eXperience de Samsung.

Cuánto cuesta usar USDC en Samsung Wallet y quiénes pueden acceder

Las recargas de saldo con tarjeta de crédito pagan una comisión de 4%. Como incentivo de lanzamiento, los nuevos usuarios que hagan una primera carga de u$s50 o más pueden recibir u$s25 en USDC.

Para acceder hay que cumplir estos requisitos:

Ser residente en Estados Unidos y mayor de 18 años

Tener una cuenta Samsung y un equipo Galaxy con Android 13 o superior

No vivir en el estado de Nueva York, donde el servicio no está disponible

Quién custodia los dólares digitales de los usuarios

La custodia de USDC en Samsung Wallet no queda en manos de la tecnológica. Bastion administra las cuentas y procesa los pagos. Es un custodio de stablecoins con licencia de trust en Nueva York, respaldado por Andreessen Horowitz y Coinbase Ventures.

Coinbase actúa como subcustodio y guarda los USDC en su Prime Vault. Según el anuncio oficial de Samsung Electronics, Solana y Sui figuran entre las redes asociadas al servicio.

Qué viene para USDC en Samsung Wallet y por qué importa en la Argentina

Por ahora, USDC en Samsung Wallet solo sirve para guardar y transferir. Samsung planea sumar pagos con stablecoins online y en comercios físicos, y llevar la función a otros mercados a medida que lo permitan las regulaciones locales.

Para la Argentina, el impacto directo pasa por las remesas. Un usuario de Galaxy en Estados Unidos puede enviar USDC sin cargo de Samsung a la billetera de un familiar en el país, siempre que esa wallet sea compatible y opere sobre la misma red.

El lanzamiento se suma a la avanzada de Circle en el mercado local, que incluye su alianza con Grupo BIND para empresas. También llega en un contexto en el que las stablecoins ganan terreno en pagos aun con el mercado cripto en baja.

Para Circle, el acuerdo abre un canal de distribución masivo: la stablecoin queda preinstalada en la misma app donde millones de personas ya guardan sus tarjetas.