La iniciativa de la firma busca facilitar pagos digitales y ampliar la adopción de monedas estables sin necesidad de apps externas ni cuentas en exchanges

Convierte a Samsung en distribuidor potencial de criptoactivos globalmente, con su Wallet disponible en 61 países.

La medida anunciada en Galaxy Unpacked 2026 busca masificar los pagos digitales y la adopción de criptoactivos.

Samsung integrará stablecoins como USDC nativamente en Samsung Wallet, llegando a más de 800 millones de teléfonos Galaxy.

Samsung, el gigante global de celulares inteligentes, integrará stablecoins de manera nativa en más de 800 millones de teléfonos Galaxy a través de su aplicación Samsung Wallet, convirtiéndose en uno de los mayores distribuidores potenciales de criptoactivos del mundo.

La iniciativa busca facilitar pagos digitales y ampliar la adopción de monedas estables sin necesidad de apps externas ni cuentas en exchanges.

Durante el evento Galaxy Unpacked 2026, la compañía surcoreana confirmó que su billetera digital incorporará compatibilidad con stablecoins de forma predeterminada en todos los dispositivos nuevos y en gran parte de los ya existentes.

Esto significa que los usuarios podrán acceder a monedas como USD Coin (USDC) directamente desde su teléfono, sin instalar aplicaciones adicionales ni depender de plataformas de terceros.

Samsung Wallet, lanzada originalmente en 2019 sobre la infraestructura de seguridad Knox, ya permitía almacenar Bitcoin, Ether y Tron, además de conectar hardware wallets como Ledger Nano.

Ahora, la integración de stablecoins amplía el alcance hacia pagos cotidianos y cuentas vinculadas a moneda fiduciaria, reforzando la estrategia de convertir el smartphone en el centro de la experiencia financiera digital.

Samsung llevará USDC a millones de Galaxy y acelera la adopción global de las criptomonedas

¿Qué teléfonos Samsung serán compatibles con USDC?

La empresa surcoreana todavía no confirmó una lista definitiva de modelos compatibles con la integración de stablecoins en Samsung Wallet.

La firma anunció que la billetera incorporará soporte nativo, pero aún no precisó la fecha de lanzamiento, los países habilitados ni los requisitos técnicos. En principio, la función podría llegar a los Galaxy que ya son compatibles con Samsung Wallet y que reciban la actualización correspondiente, especialmente:

Galaxy S20 y modelos posteriores, incluidos S21, S22, S23, S24 y S25

Galaxy S20 FE, S21 FE y S23 FE

Galaxy Z Fold y Z Flip de generaciones recientes

Galaxy Note10, Note20 y sus variantes

Algunos Galaxy A compatibles con Samsung Wallet (como A33, A34, A35, A53, A54 y A55), aunque dependerá de cada región

La compañía no se limita a la distribución: también invierte en la infraestructura que sustenta este ecosistema. A través de su participación en Dunamu, operador del exchange Upbit, Samsung busca posicionarse en el negocio de activos digitales y pagos impulsados por inteligencia artificial.

Según ejecutivos de la compañía, la integración de stablecoins responde a una visión de largo plazo en la que los teléfonos Galaxy funcionen como nodos de un sistema financiero global tokenizado.

Analistas como Joseph Goh (Areta) y Ben Nadareski (Solstice) consideraron que la distribución masiva es el recurso más escaso en el mercado cripto.

Aunque Samsung no precisó cifras de adopción, su wallet ya cuenta con 19 millones de usuarios activos en Corea del Sur y está disponible en 61 países, lo que plantea interrogantes sobre cómo se adaptará a las normativas locales en cada mercado.