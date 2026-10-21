La alianza permitirá acceder a la stablecoin vinculada al dólar y sumará liquidez al par USDC/ARS en el mercado de capitales local.

La alianza busca integrar los dólares digitales al mercado de capitales argentino, siguiendo la expansión de Circle en LatAm.

Circle y Allaria se alían para ampliar el acceso institucional a la stablecoin USDC en Argentina.

Circle, la empresa emisora de la stablecoin USDC, anunció una alianza con Allaria, una firma bursátil argentina, para ampliar el acceso institucional a los dólares digitales en el país.

El acuerdo contempla operaciones directas con USDC a través de Allaria Digital S.A. para los participantes que cumplan con los requisitos de elegibilidad y la incorporación de cotizaciones de compra y venta para el par USDC/ARS en los mercados locales.

El objetivo es aumentar la liquidez y facilitar las operaciones con esta criptomoneda vinculada al dólar de EEUU, mediante la infraestructura de negociación que ya utiliza Allaria en el mercado de capitales argentino.

La iniciativa se canalizará a través de Allaria Digital, la división de la compañía dedicada a los activos virtuales, mientras que Allaria S.A. mantendrá su función como Agente de Liquidación y Compensación Integral (ALyC).

Cómo funcionará la alianza entre Circle y Allaria

El acuerdo contempla dos líneas de trabajo. Por un lado, Allaria Digital habilitará el acceso directo a USDC para los participantes que cumplan con los requisitos establecidos. Por otro, Allaria S.A. aportará cotizaciones de compra y venta para el par USDC/ARS.

Esto último busca mejorar la profundidad del mercado, es decir, la disponibilidad de compradores y vendedores, y favorecer una ejecución más eficiente de las operaciones.

Circle y Allaria se alían para ampliar el acceso institucional a la stablecoin USDC en Argentina.

USDC es una stablecoin emitida por Circle cuyo valor busca mantener una paridad de uno a uno con el dólar estadounidense.

A diferencia de criptomonedas como Bitcoin, cuyo precio fluctúa según la oferta y la demanda, las stablecoins como USDC están diseñadas para mantener un valor estable respecto de una moneda tradicional..

En el caso argentino, la negociación entre USDC y el peso permitirá expresar las operaciones directamente en moneda local.

Sin embargo, la liquidez disponible y las condiciones de acceso dependerán de la implementación del acuerdo y de los participantes habilitados.

Cómo invertir en USDC desde Argentina

Los argentinos pueden acceder a USDC mediante plataformas de compraventa de criptoactivos que ofrezcan esta stablecoin y permitan operar con pesos o dólares, según las opciones disponibles en cada servicio.

El proceso consiste en abrir una cuenta, completar la verificación de identidad requerida, depositar fondos y comprar USDC al precio vigente en la plataforma.

Con la alianza anunciada, Allaria busca sumar una alternativa vinculada al mercado de capitales tradicional. Sin embargo, el acceso a través de Allaria Digital estará sujeto a sus requisitos de elegibilidad y a las condiciones operativas que establezca la firma.

Antes de comprar, conviene comparar el precio de compra y venta, las comisiones, los costos de retiro y las redes disponibles para transferir los activos.

También es importante verificar que el proveedor esté inscripto en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) de la Comisión Nacional de Valores (CNV), cuando corresponda.

El avance de los dólares digitales en el sistema financiero argentino

La alianza se suma a los movimientos de Circle para ampliar la presencia de USDC en Latinoamérica y conectar las stablecoins con la infraestructura financiera tradicional.

Por otro lado, la compañía firmó un acuerdo con el BEN, el proveedor de servicios de activos virtuales del BIND, para impulsar el uso de USDC y de tecnologías relacionadas en el país.

En este contexto, la integración con Allaria busca acercar los dólares digitales al mercado de capitales y ampliar las alternativas de negociación para los participantes institucionales.

El desarrollo de la iniciativa dependerá de la puesta en marcha de las operaciones, la disponibilidad de liquidez y el alcance que finalmente tenga entre los distintos perfiles de inversores.