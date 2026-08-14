La ausencia de una auditoría integral había sido uno de los principales cuestionamientos de reguladores e inversores vinculados a la compañía cripto

La auditoría establece un nuevo estándar de transparencia para stablecoins, pese a la reciente contracción de u$s4.000M en la oferta de USDT.

Las reservas auditadas de Tether superaron sus pasivos en u$s6.814M (2025), cifra que se redujo a u$s4.110M en julio de 2026.

Tether, emisor de stablecoins, completó su primera auditoría financiera con KPMG US, recibiendo opinión “sin salvedades” de sus estados de 2025.

Tether, el principal emisor de stablecoins a nivel global, completó su primera auditoría financiera independiente de la mano de KPMG US, que emitió una opinión "sin salvedades" sobre los estados financieros de 2025.

En este sentido, la compañía confirmó una posición sólida con reservas que superan sus pasivos en más de u$s6.800 millones.

Tether superó su primera auditoría con KPMG y reveló un colchón de u$s6.800 millones

La auditoría, finalizada el 13 de agosto de 2026, fue realizada bajo los estándares de la AICPA y abarcó todo el balance de Tether International, S.A. de C.V., que incluye:

Activos

Pasivos

Transacciones

Sistemas

Documentación

KPMG incluso inspeccionó físicamente cada lingote de oro en custodia, algo que refuerza la rigurosidad del proceso. La opinión sin salvedades significa que los estados financieros reflejan fielmente la situación de la empresa, sin reservas ni advertencias.

Hasta ahora, Tether se había limitado a publicar atestaciones trimestrales de reservas, elaboradas por BDO, que ofrecían una fotografía parcial de sus activos.

La ausencia de una auditoría integral había sido uno de los principales cuestionamientos de reguladores e inversores, y motivo de que varias rondas de financiamiento quedaran en suspenso.

KPMG completó la primera gran auditoría independiente sobre Tether

El informe auditado muestra que al 31 de diciembre de 2025 las reservas de Tether superaban sus pasivos en u$s6.814 millones, un colchón que se redujo a u$s4.110 millones según el reporte trimestral más reciente de BDO, publicado en julio de 2026.

Esta caída del 40% implicó pérdidas no realizadas en activos como oro y Bitcoin, que forman parte de la cartera junto con bonos del Tesoro estadounidense.

El CEO de Tether, Paolo Ardoino, calificó la auditoría como "un momento definitorio para la industria de las stablecoins", asegurando que establece un nuevo estándar de transparencia.

La empresa, con sede en El Salvador, destacó que más de 650 millones de usuarios en mercados emergentes dependen diariamente de su stablecoin USDâ®.

La oferta de USDT baja u$s4.000 millones en sólo dos meses

La noticia se da tras conocerse que la oferta de USDT se redujo en u$s4.000 millones en los últimos dos meses, como parte de una contracción significativa en la stablecoin más utilizada del mundo.

El dato, confirmado por registros on-chain y reportes de mercado, muestra un ajuste en la demanda global de Tether en un contexto de mayor volatilidad y presión regulatoria sobre las criptomonedas estables.

De acuerdo con los datos de CoinMarketCap y Glassnode, la capitalización de USDT pasó de más de u$s118.000 millones en junio a cerca de u$s114.000 millones en agosto de 2026.

Esta reducción se explica por un aumento en los rescates de tokens, principalmente en Asia y América Latina, donde los usuarios convirtieron sus tenencias a dólares físicos o a otras stablecoins como USDC y FDUSD.

Pese a la caída, Tether se mantiene como la criptomoneda estable dominante del sector, con más del 65% de participación en el mercado global.