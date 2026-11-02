Con ese resultado, la empresa acumuló u$s4.500 millones de ganancias en los primeros nueve meses del año y elevó su excedente a u$s7.950 millones

Bonos del Tesoro de EE. UU., Bitcoin y oro impulsaron ganancias, asegurando la estabilidad de USDT, según su CEO.

Las reservas excedentes de Tether casi se duplicaron en el 3T, alcanzando u$s7.950 millones al 30 de septiembre.

Tether reportó u$s1.500M de ganancia neta operativa en el 3T 2026, acumulando u$s4.500M en los primeros 9 meses.

Tether, la emisora de USDT, reportó una ganancia operativa neta de u$s1.500 millones en el tercer trimestre de 2026, una cifra igual a la del período anterior.

Con ese resultado, la empresa acumuló u$s4.500 millones de ganancias en los primeros nueve meses del año y elevó sus reservas excedentes a u$s7.950 millones.

El resultado del trimestre

El informe fue publicado el 30 de octubre y corresponde a una certificación preparada por BDO sobre la situación financiera de Tether al 30 de septiembre.

La firma registró activos de reserva por u$s191.450 millones frente a pasivos por u$s183.500 millones, lo que dejó un excedente de u$s7.950 millones.

Ese colchón financiero casi se duplicó respecto del segundo trimestre, cuando se ubicaba en u$s4.100 millones.

El aumento de u$s3.800 millones recuperó buena parte del terreno perdido durante la primera mitad del año, cuando las reservas excedentes habían caído desde un máximo de u$s8.230 millones a fines de marzo.

Tether informó activos por u$s191.450 millones y un excedente que creció casi al doble. (Imagen creada con IA)

Las letras del Tesoro de Estados Unidos y los acuerdos de recompra inversa continuaron siendo la principal fuente de ingresos de Tether.

La compañía mantiene tenencias directas e indirectas de bonos del Tesoro por u$s132.400 millones, un portafolio que genera intereses mientras USDT permanece indexado al dólar.

La emisión de USDT se mantuvo prácticamente estable en torno a u$s184.000 millones durante los primeros tres trimestres de 2026.

Ese volumen, combinado con tasas de interés elevadas y una cartera de activos líquidos de corto plazo, explica la consistencia de la rentabilidad de la empresa.

Además de los rendimientos por tasas, la recuperación del precio de Bitcoin aportó unos u$s2.600 millones adicionales a las reservas de Tether. La compañía valuaba sus tenencias de la criptomoneda en u$s8.370 millones al cierre de septiembre, frente a unos u$s5.800 millones a fines de junio.

El oro también tuvo un papel relevante. Tether reportó u$s19.080 millones en oro físico, cuyo aumento de precio sumó cerca de u$s700 millones al balance del trimestre.

Paolo Ardoino, CEO de Tether, sostuvo que la ganancia trimestral y las reservas cercanas a u$s8.000 millones otorgan una base sólida para mantener la estabilidad de USDT incluso en contextos adversos.