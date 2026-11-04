La tokenización suma a un banco de Wall Street que usó la infraestructura que custodia u$s114 billones y prevé negociar estos activos en 2027

El servicio de la DTCC permite crear representaciones digitales de valores y cuenta con 20 instituciones financieras, incluyendo JPMorgan y Citi.

Morgan Stanley tokenizó acciones y bonos con el nuevo servicio de la DTCC, integrando activos tradicionales de Wall Street en la blockchain.

Morgan Stanley tokenizó acciones de Estados Unidos y bonos del Tesoro a través del nuevo servicio de la DTCC, la infraestructura que custodia la mayor parte de los valores de Wall Street, y quedó entre los primeros bancos en usar esa plataforma para llevar activos tradicionales a la blockchain.

El anuncio lo hizo el banco estadounidense desde su cuenta oficial en X, apenas días después de que la Depository Trust & Clearing Corporation pusiera en marcha el servicio el 28 de octubre, con 20 instituciones financieras adheridas. La entidad no informó volúmenes ni qué títulos puntuales convirtió.

"La experiencia práctica de integrar valores tokenizados con la infraestructura de mercado establecida orientará el desarrollo continuo de las capacidades de activos digitales de la firma a medida que el mercado evolucione", afirmó Amy Oldenburg, jefa de estrategia de activos digitales de Morgan Stanley.

Cómo funciona el servicio de tokenización de la DTCC

La DTCC opera la Depository Trust Company o DTC, que custodia más de u$s114 billones en activos. Su nuevo servicio permite a instituciones elegibles crear representaciones digitales de valores que ya están depositados allí y enviarlas a billeteras registradas, según detalla el comunicado oficial de lanzamiento de la DTCC.

Los puntos centrales del esquema:

Los tokens conservan los mismos derechos económicos, de propiedad y protecciones que el título tradicional

Pueden convertirse entre formato tradicional y tokenizado, en ambos sentidos

Funcionan sobre Canton Network y una red privada de la DTCC basada en Besu; otras blockchains se sumarían en 2027

basada en Besu; otras blockchains se sumarían en 2027 Al inicio hay 34 títulos elegibles : acciones del Russell 1000, ETF y bonos del Tesoro, con un valor de mercado cercano a u$s30 billones

: acciones del Russell 1000, ETF y bonos del Tesoro, con un valor de mercado cercano a u$s30 billones Las transferencias pueden hacerse fuera del horario bancario, incluso los fines de semana

Entre los participantes figuran JPMorgan, Citi, Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Fidelity, State Street y UBS. El servicio fue posible gracias a la carta de no acción que otorgó la SEC en diciembre de 2025, que habilita un piloto controlado por tres años, y tuvo un ensayo previo en julio, cuando más de 30 firmas cerraron las primeras operaciones reales.

Morgan Stanley posterga su plataforma de acciones tokenizadas hasta 2027

Más allá de la prueba con la DTCC, el banco de inversión trabaja en un proyecto propio para que sus clientes compren y vendan acciones tokenizadas a través de su sistema alternativo de negociación, conocido como ATS, una plataforma que opera por fuera de las bolsas tradicionales.

El lanzamiento quedó para el primer trimestre de 2027, más tarde que el objetivo original del segundo semestre de 2026. Oldenburg explicó que faltaban productos adecuados e infraestructura adicional, y en octubre, durante TOKEN2049, sostuvo que la demanda institucional seguía limitada por la escasa oferta de productos tokenizados.

Se trata de dos iniciativas independientes: tokenizar títulos en la DTCC no implica que esos activos vayan a negociarse en el ATS de la entidad.

Wall Street acelera la tokenización mientras Argentina amplía su régimen

La carrera por llevar acciones y bonos a la blockchain ganó velocidad en Estados Unidos durante 2026. La SEC habilitó una prueba de cinco años para negociar acciones tokenizadas con dividendos y derecho a voto, y Nasdaq invirtió u$s100 millones en Kraken para lanzar su propia oferta en 2027.

Los números explican el apetito: la cantidad de acciones tokenizadas pasó de 14 en enero de 2024 a 478 en mayo de 2026. Pero no todo es avance: 56 compañías, entre ellas Amazon, Tesla y SpaceX, rechazaron la tokenización de sus papeles en la plataforma que impulsan la Bolsa de Nueva York y OKX.

En la Argentina, la Comisión Nacional de Valores amplió en junio, mediante la Resolución General 1150 de la CNV, su régimen de tokenización, que ya admite acciones, obligaciones negociables y CEDEAR, y extendió el sandbox regulatorio hasta el 31 de diciembre de 2027.

El modelo local guarda una lógica similar al de la DTCC: los valores deben emitirse en el mercado tradicional y quedar en un agente depositario antes de representarse en blockchain, de modo que el token no reemplaza al título, sino que lo replica.