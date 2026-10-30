Los peritajes de TRM Labs y Elliptic precisan que Ethereum concentró u$s3.800 M, junto a 18.270 BTC y retiros masivos en USDT, USDC y XRP.

Reportes técnicos publicados por las firmas de inteligencia TRM Labs y Elliptic determinaron que la intrusión contra la infraestructura de Binance se concentró de manera quirúrgica en nueve criptomonedas principales, totalizando un desvío multimillonario encabezado por Ethereum y Bitcoin.

El activo que registró el volumen económico más alto fue ether (ETH), la moneda nativa de la red Ethereum. Según el cruce de transferencias on-chain, los atacantes forzaron la salida de 200.630 ETH, una partida que TRM Labs tasó en aproximadamente u$s3.790 millones y que Elliptic elevó hasta los u$s3.800 millones al computar tokens derivados de su ecosistema.

En paralelo, la segunda posición con mayor sangría patrimonial correspondió a Bitcoin (BTC). Los peritajes de ambas consultoras especializadas coincidieron en la sustracción exacta de 18.270 BTC desde las reservas operativas del exchange, lo que representó una pérdida calculada en u$s1.470 millones por TRM Labs y en u$s1.480 millones de acuerdo con las mediciones de Elliptic al momento del ataque.

Cuáles fueron las otras monedas afectadas y qué volumen de stablecoins se desvió

El resto del botín se distribuyó entre activos vinculados a la paridad con el dólar, redes de contratos inteligentes y protocolos de finanzas descentralizadas:

Stablecoins (USD): El segmento acumuló retiros por más de u$s3.300 millones . De la divisa Tether (USDT) se drenaron 2.487 millones de unidades (1.875 millones a través de Ethereum y 612,7 millones por la red Tron). La sustracción se completó con 823 millones de USDC (Circle) y 88,5 millones de RLUSD (Ripple)

XRP: La moneda emitida por Ripple registró desvíos de entre 233 millones y 233,46 millones de unidades, por una valuación de mercado de u$s296 millones

Solana (SOL): La red sufrió la extracción de 970.500 tokens , equivalentes a unos u$s96 millones

Arbitrum (ARB): Los atacantes transfirieron 74,6 millones de unidades fuera de los balances del custodio

Tron (TRX): El recuento forense detectó la sustracción de 46,4 millones de unidades

A pesar de la magnitud de las transferencias, los emisores centralizados lograron bloquear de inmediato más de u$s2.360 millones en stablecoins tras emitir órdenes de congelamiento preventivo sobre las direcciones receptoras.

Cómo lograron vulnerar los sistemas y a quién se le atribuye el golpe

La reconstrucción técnica confirmó que la puerta de entrada no fue una vulnerabilidad en los contratos inteligentes de la blockchain, sino un compromiso sobre accesos corporativos internos.

Las verificaciones determinaron que la intrusión se inició a partir de la computadora portátil de un ingeniero del área de operaciones de desarrollo (DevOps).

Dicho acceso ilegítimo concedió a los ciberdelincuentes los privilegios necesarios para penetrar en un contenedor de servicios del sistema interno -un entorno virtual aislado- desde donde lograron emitir y validar las instrucciones de retiro no autorizadas hacia billeteras externas.

A partir del análisis de patrones operativos y el rastro de fondos, la firma TRM Labs atribuyó la autoría de la maniobra a TraderTraitor, un conocido brazo de ciberdelincuencia vinculado al régimen de Corea del Norte especializado en asaltos a exchanges.

Ante este cuadro, Binance ratificó este 30 de octubre de 2026 que activó un fondo de reserva propio superior a los u$s6.340 millones para reponer los activos de los usuarios mientras avanzan los procesos judiciales y de rastreo internacional.