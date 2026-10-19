La compañía completó su 37ª y eliminó permanentemente así 1.646.196,44 tokens del mercado. Además, la filial estadounidense busca inversión récord

En paralelo, Binance.US busca recaudar u$s100 millones con una valuación de u$s1.000 millones para fortalecer su operación en EE. UU.

El sistema Auto-Burn ajusta la eliminación de tokens para reducir el suministro total de la criptomoneda a 100 millones de unidades.

Binance completó su 37ª quema trimestral de BNB y eliminó 1,64 millones de tokens del mercado por hasta u$s1.200 millones.

Binance, la exchange de criptomonedas más grande del mundo, volvió a ejecutar uno de los mecanismos más emblemáticos de su economía digital.

La compañía completó su 37ª quema trimestral de BNB y eliminó permanentemente así 1.646.196,44 tokens del mercado, una operación valuada entre u$s1.000 millones y u$s1.200 millones.

La medida reduce aún más la oferta circulante de la criptomoneda y forma parte de la estrategia de largo plazo diseñada para disminuir progresivamente el suministro total de BNB.

Binance quema BNB por u$s1.200 millones en una nueva quema trimestral

La quema fue realizada mediante el sistema de Auto-Burn, un mecanismo automatizado que ajusta la cantidad de tokens a destruir en función del precio de BNB y de la actividad registrada en la red BNB Chain durante cada trimestre.

A diferencia de los primeros años del ecosistema, cuando las recompras y quemas dependían de los beneficios obtenidos por Binance, el modelo actual se basa en una fórmula transparente y verificable que busca reducir la intervención discrecional en el proceso.

Tras esta nueva operación, el suministro de BNB continuó contrayéndose y se acerca cada vez más al objetivo histórico del proyecto: reducir la oferta original de 200 millones de tokens hasta aproximadamente 100 millones.

Binance completa su 37ª quema trimestral de BNB y destruye tokens por hasta u$s1.200 millones

La política deflacionaria constituye uno de los pilares de la propuesta de valor de BNB, cuyo uso se extiende desde el pago de comisiones dentro del exchange hasta aplicaciones de finanzas descentralizadas, juegos blockchain, tokenización de activos y programas de staking.

La quema trimestral se complementa con otro mecanismo conocido como BEP-95, que destruye una porción de las comisiones de gas generadas en cada bloque procesado por la red.

Este sistema actúa de manera continua y contribuye a acelerar la reducción de la oferta total, independientemente de los eventos trimestrales. Según datos difundidos por la comunidad de BNB Chain, cientos de miles de tokens adicionales ya fueron eliminados mediante esta modalidad a lo largo del año.

Aunque este tipo de anuncios suele captar la atención de los inversores, el efecto sobre la cotización no siempre es inmediato. De hecho, Binance recordó que las últimas quemas trimestrales produjeron movimientos limitados en el precio durante las jornadas posteriores al evento.

Esto se debe a que el mercado suele anticipar la reducción programada de la oferta y la incorpora a las valuaciones con antelación.

Sin embargo, la importancia de estas operaciones radica en su impacto acumulativo. Cada token retirado del mercado aumenta la participación relativa de los restantes, fortaleciendo la narrativa de escasez que caracteriza a numerosos activos digitales.

Binance.US, la filial estadounidense de la exchange, busca una inversión récord

En paralelo, la actividad de BNB Chain continúa mostrando señales de expansión. Durante los últimos meses, la red registró un crecimiento significativo en aplicaciones vinculadas con la tokenización de activos del mundo real (RWA), IA y servicios financieros descentralizados.

Datos recientes indican que ya existen más de dos millones de direcciones vinculadas a activos tokenizados dentro del ecosistema, una cifra que refleja el creciente interés institucional por llevar instrumentos tradicionales a infraestructuras blockchain.

La evolución tecnológica también acompañó este crecimiento. La actualización Pasteur, una de las mejoras más recientes implementadas en la red, alcanzó niveles de adopción cercanos al 98% entre los participantes del ecosistema, consolidando una base técnica más eficiente para sostener el aumento de actividad.

Binance quiere u$s100 millones para volver a competir en EE.UU

Por otro lado, la filial estadounidense de Binance quiere volver a jugar en las ligas mayores, pero con una vara bastante más baja. Según un informe de Bloomberg, la compañía busca recaudar hasta u$s100 millones en una ronda privada con una valoración cercana a los u$s1.000 millones.

La información proviene de una persona familiarizada con el tema y la compañía no la confirmó públicamente. La búsqueda, indican los reportes, forma parte de un intento por fortalecer su operación local en un momento en que la competencia por los clientes de activos digitales se intensifica.

Lo que más llama la atención es la comparación con el pasado. En 2022, la plataforma había levantado más de u$s200 millones con una valoración previa a la inversión de u$s4.500 millones.

Si la ronda se concreta en los términos que trascendieron, el valor objetivo sería menos de la mitad de aquel hito, y la caída rondaría el 78%. Para algunos medios, el dato refleja el golpe que sufrió el negocio desde entonces.

Binance.US nació en 2019 como una plataforma operativamente independiente de Binance, la bolsa global, aunque Changpeng Zhao, cofundador de Binance, mantiene participaciones significativas en ambas.

Los planes que se mencionan para usar el capital son de corte operativo. La compañía también tendría proyectos vinculados con licencias, mercados de predicción y liquidez.

Binance.US habría conversado sobre recurrir a proveedores de liquidez externos para apoyar su trading, con la plataforma global de Binance entre las opciones bajo análisis. DiarioBitcoin aclaró, además, que el tamaño de la ronda, la valoración y los inversores podrían cambiar a medida que avance el proceso.

Un detalle político suma ruido a la historia. Según los reportes, World Liberty Financial, la plataforma cripto cofundada por el presidente Donald Trump y sus hijos, estuvo entre las entidades informadas sobre la ronda, aunque no participará.

El vínculo entre World Liberty y Binance no es nuevo, y DiarioBitcoin citó datos de Arkham según los cuales Binance concentra la mayor parte de USD1, la stablecoin asociada a esa organización.