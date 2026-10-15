Carolina Gama, country manager de Bitget en Argentina, analiza el retroceso de la criptodivisa, y anticipa las próximas señales a tener en cuenta

Inversores reducen activos de riesgo y buscan refugio en oro y bonos, preocupados por estanflación.

Bitcoin cayó 0,5% a u$s81.200 por aversión al riesgo tras datos de inflación en EE. UU.

Bitcoin (BTC) cotiza en torno a los u$s81.200, con una caída de aproximadamente el 0,5%, en medio de una mayor aversión al riesgo en los mercados globales tras la publicación de datos de inflación de Estados Unidos por encima de lo esperado.

En Asia, el índice Kospi de Corea del Sur se desplomó 8%, algo que activó mecanismos de interrupción de las operaciones, mientras que los futuros del Nasdaq 100 retrocedieron cerca de 1%, ampliando las pérdidas de Wall Street.

La presión sobre el mercado cripto también provocó liquidaciones de posiciones apalancadas por casi u$s1.000 millones en las últimas 24 horas.

El movimiento refleja el impacto de los datos de inflación sobre un mercado que ya mostraba un elevado nivel de posicionamiento en contratos de futuros.

Al mismo tiempo, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense retrocedieron, con la tasa de los títulos a diez años cayendo ocho puntos básicos, hasta 5,08%, mientras que el oro avanzó 1%.

Esta combinación sugiere que los inversores están reduciendo su exposición a activos de mayor riesgo y buscando alternativas consideradas más seguras, en un escenario que también genera preocupación por la posibilidad de estanflación.

*Por Carolina Gama, country manager de Bitget en Argentina