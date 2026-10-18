Bitget anunció cambios en sus servicios para determinados usuarios y explicó cómo serán las notificaciones, los retiros y la atención al cliente

Este anuncio sigue un ataque en septiembre que sustrajo u$s388M, reforzando la prioridad en la seguridad de la plataforma.

Los clientes afectados recibirán notificaciones por correo electrónico, mensajes en la aplicación o avisos push con instrucciones y plazos para retirar sus fondos.

Bitget dejará de prestar servicios a determinados usuarios, aunque el exchange aseguró que la plataforma continuará operando con normalidad.

Bitget anunció cambios en los servicios disponibles para determinados usuarios y aseguró que la plataforma continuará funcionando con normalidad durante la transición, sin comprometer la seguridad de los fondos.

El exchange también explicó cómo notificará a los clientes afectados y qué canales estarán disponibles para resolver consultas, gestionar retiros y conocer los plazos correspondientes.

¿Qué usuarios de Bitget dejarán de recibir servicios?

El sábado, la plataforma publicó un comunicado en X para informar sobre esta medida puntual y aclarar que solamente afectará a determinados clientes, sin anunciar una interrupción general de sus operaciones.

Los usuarios alcanzados recibirán instrucciones por correo electrónico, mensajes dentro de la aplicación o notificaciones push, con información sobre los próximos pasos, los plazos pertinentes y las condiciones para retirar sus activos.

Quienes no hayan recibido una comunicación oficial de Bitget podrán continuar utilizando sus cuentas con normalidad, sin necesidad de realizar trámites adicionales por este anuncio.

El exchange indicó que los usuarios pueden consultar su guía oficial sobre cómo verificar la seguridad de sus activos, mientras el equipo de atención al cliente responderá consultas sobre órdenes pendientes, retiros y otras cuestiones relacionadas con las cuentas.

Además, recomendó utilizar exclusivamente canales oficiales y desconfiar de enlaces de phishing, perfiles impostores y publicaciones con información no verificada, para evitar posibles estafas durante el proceso de transición.

¿Qué antecedentes de seguridad tuvo Bitget?

El anuncio se produce después de un incidente informado el 25 de septiembre, cuando Bitget confirmó transferencias no autorizadas y suspendió temporalmente los retiros para investigar una vulneración de seguridad.

Posteriormente, una empresa especializada en seguridad afirmó que el monto sustraído durante ese episodio ascendió a aproximadamente u$s388 millones, una cifra que dimensionó el impacto económico del ataque.

En este nuevo proceso, Bitget aseguró que los fondos de los usuarios alcanzados por el cambio de servicio permanecerán seguros durante la transición y que recibirán instrucciones individualizadas.

La compañía no anunció una suspensión general de operaciones, por lo que los clientes que no hayan recibido notificaciones oficiales podrán seguir utilizando sus cuentas con normalidad.

Hackeo a Bitget eleva las pérdidas de seguridad a por encima de los u$s1.000 millones en el tercer trimestre

El hackeo sufrido por Bitget elevó las pérdidas por incidentes de seguridad en el ecosistema cripto a más de u$s1.000 millones durante el tercer trimestre de 2026, consolidando el período como uno de los más críticos en materia de vulnerabilidades digitales.

El ataque, que afectó a billeteras calientes del exchange y derivó en la sustracción de casi u$s390 millones, se suma a una serie de incidentes que golpearon a plataformas de trading, protocolos DeFi y proyectos de infraestructura blockchain en los últimos meses.

Según datos de firmas de análisis como PeckShield y CertiK, el trimestre cerró con más de 60 episodios relevantes, entre hackeos, rug pulls y exploits de contratos inteligentes.

La magnitud de las pérdidas enfatiza la sofisticación creciente de los atacantes y la persistencia de fallas en la seguridad de los sistemas. Ciertas maniobras, como la ejecutada hacia Zcash, dificultan la recuperación para empresas de análisis forense digital.

El tercer trimestre de 2026 se convirtió así en el segundo peor período de la historia en términos de pérdidas por hackeos cripto, solo detrás del primer trimestre de 2022, cuando el ataque a Ronin Bridge de Axie Infinity disparó el total a más de u$s1.300 millones.

La diferencia es que ahora los incidentes se distribuyen entre múltiples plataformas, lo que evidencia un riesgo sistémico más amplio.

Bitget confirmó que compensará a los usuarios afectados a través de su fondo de protección y que reforzará sus sistemas de seguridad con nuevas capas de auditoría.