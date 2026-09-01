Un informe advirtió que la frecuencia de ataques crece de manera sostenida y que la sofisticación de métodos pone en jaque a plataformas y protocolos

Grupos norcoreanos, como Lazarus, estuvieron detrás de u$s600M de ataques, evidenciando sofisticación y la vulnerabilidad del sector.

En 2026, los ciberdelincuentes robaron más de u$s1.100 millones en cripto en 212 incidentes, afectando a protocolos DeFi y puentes cross-chain.

Agosto de 2026 registró 50 hackeos cripto, el récord mensual del año, con pérdidas que superaron los u$s320 millones, según PeckShield.

El sector cripto cerró agosto de 2026 con un récord preocupante: según datos de PeckShield, se registraron 50 hackeos de relevancia en apenas un mes, la cifra más alta del año.

El informe advierte que la frecuencia de ataques crece de manera sostenida y que la sofisticación de los métodos empleados pone en jaque a exchanges, protocolos DeFi y proyectos emergentes.

Hackers roban más de USD 320 millones a plataformas cripto en agosto

Los 50 incidentes reportados en agosto superan ampliamente el promedio mensual de 2026, que rondaba entre 20 y 30 casos.

PeckShield subrayó que la mayoría de los ataques se concentraron en protocolos de finanzas descentralizadas, donde las fallas en contratos inteligentes y la explotación de vulnerabilidades en puentes cross-chain fueron los vectores más utilizados.

Aunque el número de hackeos fue el más alto del año, las pérdidas económicas no alcanzaron los máximos históricos de 2025.

Sin embargo, se estima que los fondos sustraídos en agosto superaron los u$s320 millones, con incidentes que afectaron a proyectos de gran escala como a plataformas medianas por igual.

El ecosistema cripto sufrió 50 hackeos en agosto y las pérdidas superaron los u$s320 millones. (Imagen creada con IA)

PeckShield destacó que varios ataques se produjeron en cuestión de minutos, lo que refleja la capacidad de los atacantes para aprovechar brechas críticas antes de que los equipos de seguridad pudieran reaccionar.

El informe atribuyó el incremento de hackeos a una combinación de factores:

La expansión de nuevos protocolos DeFi sin auditorías exhaustivas

La creciente complejidad de los contratos inteligentes

La presión por lanzar productos rápidamente en un mercado competitivo

A esto se suma la participación de grupos organizados de ciberdelincuentes vinculados a Corea del Norte y a redes de ciberdelincuencia global, que continúan utilizando el ecosistema cripto como fuente de financiamiento ilícito.

El ecosistema cripto sufrió más de 200 ataques en 2026 y las pérdidas alcanzan los u$s1.100 millnes

Entre enero y agosto de 2026, los hackers robaron más de u$s1.100 millones del ecosistema cripto en al menos 212 incidentes confirmados, según informes de Blockaid, TRM Labs e Immunefi.

Los ataques más devastadores fueron los de Drift Protocol y KelpDAO, que juntos sumaron pérdidas por u$s577 millones y estuvieron vinculados a grupos norcoreanos.

Los primeros seis meses de 2026 marcaron un récord histórico en número de hackeos: 207 incidentes según TRM Labs y 212 exploits según Blockaid, cifras que superan todo lo registrado en 2025.

La frecuencia de ataques se disparó, aunque las pérdidas totales fueron menores a las del mismo período del año anterior, cuando se habían robado más de u$s2.300 millones. Entre los principales incidentes en lo que va del año se destacan:

Drift Protocol (Solana) : hackeo por u$s285 millones , ejecutado en apenas 12 minutos tras un ataque de ingeniería social que comprometió un multisig administrativo.

KelpDAO (Ethereum) : exploit de u$s292 millones , también atribuido a actores vinculados a Corea del Norte

Otros casos relevantes: Moonwell, Term Labs y Coinsbuy, con pérdidas individuales superiores a los u$s7 millones cada uno

Los grupos de hackers asociados al régimen norcoreano, como el clúster "Trader Traitor" vinculado al Grupo Lazarus, fueron responsables de más de u$s600 millones en robos durante el primer semestre. Estos ataques se caracterizaron por el uso de ingeniería social en LinkedIn, suplantación de identidad y manipulación de administradores de protocolos.

La mayoría de los incidentes se originaron en explotaciones de contratos inteligentes (125 casos en el semestre), aunque los ataques a infraestructura —claves privadas y sistemas de autorización— fueron los más dañinos, concentrando el 76% del dinero robado.

Blockaid también identificó nuevas amenazas como la delegación de billeteras EIP-7702 y la inyección de prompts de IA en sistemas de seguridad.

Al cierre de agosto, el ecosistema cripto acumulaba más de u$s1.100 millones en pérdidas, con un patrón claro: muchos ataques pequeños y algunos megaâexploits que explican la mayor parte del dinero robado. Ethereum y Solana fueron las cadenas más afectadas, con pérdidas de u$s332 millones y u$s326 millones, respectivamente.