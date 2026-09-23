Los inversores argentinos registran el mayor nivel de adopción cripto comparados con sus pares de los Estados Unidos y Reino Unido, según un informe de Nexo.

De acuerdo al trabajo –al que accedió iProUP–, el 74,3% de las carteras de inversores argentinos posee alguna asignación a activos digitales.

Ese porcentaje supera ampliamente al 62,3% de los Estados Unidos y al 65% de Reino Unido, según el estudio The Future of Digital Wealth 2026.

La explicación combina varios factores: la inestabilidad macroeconómica de las últimas décadas, que empujó a los inversores a buscar alternativas de resguardo de valor; el uso de la cripto como sustituto del efectivo antes que de las acciones o los bonos; y el lanzamiento de productos como el ahorro en dólares digitales, que ofrece rendimientos por encima del plazo fijo tradicional.

A esto se suma una motivación distinta a la de los mercados desarrollados: mientras en Estados Unidos y Reino Unido el ahorro jubilatorio lidera los objetivos financieros, en la Argentina el foco está puesto en generar ingresos adicionales fuera del empleo principal.

La consecuencia de este patrón es una alta tenencia de activos digitales, pero todavía con baja integración dentro de la planificación financiera de largo plazo. Ese desfasaje entre adopción e integración es, precisamente, el eje central del informe de Nexo.

Qué es el Índice de Integración Cripto y cómo posiciona a la Argentina

Para medir esa brecha, Nexo desarrolló el Crypto Integration Index (CII), un índice de 1 a 10 que evalúa cinco dimensiones del comportamiento del inversor.

Estas dimensiones incluyen el tamaño de la asignación a cripto, el horizonte de tenencia, la integración jubilatoria, la sustitución de activos tradicionales y la percepción de riesgo.

Argentina registra un CII promedio de 4,62, por debajo de Reino Unido (4,75) y de Estados Unidos (5,07).

El resultado confirma que, pese a liderar en adopción, el país todavía está por detrás en términos de integración financiera estructurada.

El promedio global del índice se ubica en 4,83, según el relevamiento realizado entre inversores de alto patrimonio de los tres países.

La diferencia entre los niveles de tenencia y de integración marca, para Nexo, la próxima etapa de desarrollo del mercado cripto argentino.

Horizontes de inversión más cortos que en EE.UU. y Reino Unido

Una de las diferencias más marcadas aparece en los horizontes de inversión.

Solo el 40,8% de los holders argentinos mantiene sus posiciones en cripto durante tres años o más, frente al 60,6% en Estados Unidos y el 55,9% en Reino Unido.

Esta brecha sugiere un enfoque más orientado a la especulación de corto plazo o a la cobertura inmediata que a la construcción de patrimonio de largo aliento.

El dato se refuerza con otro hallazgo del informe: el 28,3% de los holders argentinos afirma que los activos digitales no cumplen ningún rol en su estrategia jubilatoria, la proporción más alta entre los tres mercados.

Andrés Ondarra, Gerente General de Nexo Argentina, resaltó que el país "ya alcanzó un nivel de adopción muy significativo" y el desafío ahora pasa por avanzar hacia una integración más profunda.

Según Ondarra, eso requiere mayor seguridad, herramientas más simples y una infraestructura que permita gestionar los activos digitales como parte de una estrategia patrimonial más amplia.

La inversión en cripto reemplaza al efectivo, no a las acciones

El informe también revela un patrón distintivo del mercado argentino frente al de otros países.

Entre los inversores locales que redujeron su exposición a activos tradicionales para fondear posiciones en cripto, el 45,8% reasignó capital que antes mantenía en efectivo.

Le siguieron las acciones, con el 26,8%, los bonos con el 16,2% y el real estate con el 11,3%.

En Estados Unidos, en cambio, la cripto compite más directamente con las acciones que con el efectivo, lo que refleja lógicas de inversión distintas entre ambos mercados.

Este comportamiento se explica, en parte, por el contexto de inestabilidad monetaria que atravesó Argentina durante años, donde el dinero en pesos perdía valor rápidamente frente a la inflación.

Otro relevamiento de Nexo agregó que el 62,9% de los holders argentinos redujo su exposición a instrumentos tradicionales para aumentar su participación en criptoactivos.

Por qué productos como el ahorro en dólares digitales impulsan la adopción

Parte del crecimiento de la adopción cripto en Argentina se explica por el desembarco de productos diseñados específicamente para el inversor local.

Nexo lanzó en marzo de 2026 un producto de ahorro en dólares digitales, presentado como una alternativa al plazo fijo tradicional, con interés diario acreditado de forma automática y sin plazos mínimos.

Al momento de su lanzamiento, el rendimiento rondaba el 13% anual en dólares, muy por encima del promedio de los plazos fijos y fondos comunes de inversión locales, cercano a 8% anual.

Esta propuesta se enmarca en la expansión de la compañía en el país, que en 2026 adquirió la fintech Buenbit y estableció en Buenos Aires su hub regional para América Latina.

La empresa también lanzó en julio la Nexo Card, una tarjeta cripto de débito y crédito, coincidiendo con la asunción de Andrés Ondarra como Gerente General de Nexo Argentina.

Estos lanzamientos buscan resolver lo que la compañía identifica como el siguiente paso de la adopción: la utilidad cotidiana de los activos digitales, más allá de la simple tenencia.

Qué frena una mayor integración financiera de la cripto en Argentina

Pese al liderazgo en adopción, el informe identifica obstáculos concretos para una integración más estructural.

La falta de comprensión sobre los activos digitales aparece como la principal barrera, mencionada por el 36% de los encuestados.

Le siguen las preocupaciones por la seguridad, señaladas por el 31,3%, junto con la volatilidad, la incertidumbre regulatoria y un tratamiento impositivo poco claro.

La limitada disponibilidad de herramientas de inversión de largo plazo también aparece como un freno relevante para los holders locales.

Para superar estas barreras, Nexo plantea la necesidad de mayor educación financiera, infraestructura regulatoria y productos adaptados a estrategias patrimoniales de largo plazo.

La compañía, que opera desde 2018 en más de 199 jurisdicciones con más de 8.000 millones de dólares bajo administración, realizó la encuesta en febrero y marzo de 2026 a través de la plataforma Attest, entre 1.000 inversores de alto patrimonio de Argentina, Estados Unidos y Reino Unido.