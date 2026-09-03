Un grupo de 21 instituciones financieras internacionales prepara el lanzamiento de una stablecoin vinculada al dólar para el primer semestre de 2027. La iniciativa reúne a algunos de los bancos más importantes del mundo, entre ellos Goldman Sachs, Bank of America, Citi y Deutsche Bank, y representa uno de los avances más ambiciosos de la banca sobre el mercado de monedas digitales.

Las entidades planean constituir durante este año una compañía independiente encargada de desarrollar y emitir el activo. El proyecto también contempla ampliar posteriormente la oferta hacia stablecoins respaldadas por otras monedas del G7, con el euro como prioridad.

El movimiento refleja un cambio de escala. La iniciativa había sido anunciada en octubre de 2025 con la participación de 10 bancos, cifra que se duplicó en menos de un año, señal de que el interés por utilizar blockchain dentro del sistema financiero convencional dejó de ser una apuesta experimental.

La futura moneda digital mantendría la paridad con el dólar mediante una reserva de activos líquidos y utilizarse una representación digital de la moneda estadounidense para transferir fondos, liquidar operaciones financieras o realizar pagos a través de redes blockchain.

Por qué los gigantes de Wall Street lanzan su propia stablecoin

Los bancos ven que el potencial va mucho más allá del mercado cripto. El principal atractivo es mover dinero en tiempo real, las 24 horas y sin depender de los mecanismos tradicionales. Eso permitiría reducir tiempos, costos operativos e intermediarios en operaciones internacionales.

El analista financiero Emanuel Juárez lo interpreta "como una reacción defensiva, aunque con algo de innovación. No es que los bancos estén descubriendo el dinero digital, sino que buscan no quedar afuera de una infraestructura que ya creció por fuera del sistema tradicional".

La stablecoin que planean 21 bancos de Wall Street (generado con IA)

Según el experto, "podrían ofrecer un respaldo institucional más fuerte y una integración con cuentas bancarias", pero advierte que "será difícil competir con Tether en adopción y liquidez: hay innovación, pero el motor principal parece defensivo".

La amenaza no pasa solamente por Tether o Circle. José Luis del Palacio, cofundador de Decrypto, sostiene que "lo que está en juego es el negocio de los corresponsales".

En el sistema tradicional, una transferencia internacional puede atravesar uno o varios bancos intermediarios antes de llegar a la cuenta del destinatario. Esas entidades permiten conectar instituciones que no mantienen relaciones directas entre sí y participan del proceso de compensación y liquidación. Blockchain cambia esa arquitectura porque permite transferir activos digitales entre participantes de una misma infraestructura sin reproducir toda esa cadena.

"Hoy, las empresas financieras, las fintech y los prestadores de pagos usan blockchain no como especulación, sino como infraestructura financiera para transportar de forma internacional e inmediata valor o transacciones económicas", señala.

Mauro Andreoli, embajador de Cardano y manager de Input Output Argentina, considera que la movida responde, en buena medida, a que "la oportunidad que abre Clarity Act es muy atractiva para los bancos: por primera vez, existe un respaldo legal para atacar uno de los mayores mercados del mundo, el estadounidense, y generar un efecto cascada".

"El mercado está concentrado principalmente en Circle y Tether, pero la apertura hacia unos 500 millones de nuevos usuarios cambia la ecuación. Para el usuario retail es muy relevante, porque todavía existe temor a entrar en un mercado que no comprende o percibe como poco regulado. Sería ofrecer una tecnología similar, pero dentro de un marco institucional que ya conoce", completa.

También cree que las entidades tienen capacidad para competir con la escala alcanzada por las principales stablecoins, ya que "tienen la liquidez y el respaldo en activos necesarios para justificar un nivel importante de emisión".

Blockchain vs. SWIFT: Cómo cambiará la compensación interbancaria

Del Palacio identifica además un segundo frente de disputa: "Los bancos van a elegir entre compensarse entre ellos con tecnología blockchain o utilizar el sistema Swift. Entonces quieren quedarse con todo el negocio antes de que otro se lo tome".

La primera etapa puede ser bastante diferente de una stablecoin abierta a todo el público. "Estuvimos en contacto con varias entidades del exterior y nos informaron que, en un inicio, la usarán como compensación interna entre bancos", revela.

Para el segmento minorista, asegura que "es probable que usen algunas de las monedas reguladas. En EE.UU., USDC es la más característica. No van a crear una propia para usuarios finales, sino utilizar las de terceros mientras desarrollan una infraestructura interbancaria de uso interno".

El negocio multimillonario de las stablecoins

La competencia también tiene un incentivo financiero directo. El negocio de USDT o USDC no se limita a cobrar comisiones por transferencias. Los emisores reciben dólares a cambio de tokens y colocan las reservas de sus monedas en efectivo, depósitos y activos de corto plazo, principalmente títulos del Tesoro.

Así, los rendimientos generados por esas inversiones quedan en sus manos. El mayor ejemplo es Tether, líder del mercado, que emitió más de u$s180.000 millones de USDT y obtuvo ganancias de u$s1.500 millones por invertir en bonos en el segundo trimestre .

Ese tamaño constituye una de las principales barreras para los bancos. El respaldo institucional puede resultar atractivo para empresas e inversores, pero no garantiza que una nueva moneda consiga inmediatamente la liquidez y las conexiones que los principales tokens construyeron durante años.

El mercado tampoco se limita a Tether. Incluye otros emisores privados, plataformas cripto y empresas financieras. Incluso World Liberty Financial, vinculada a la familia Trump, lanzó su propia stablecoin. El control de los dólares cripto se convirtió así en una disputa estratégica por una infraestructura que puede ganar peso en los pagos globales.

Las barreras de entrada de los bancos en el negocio cripto

Las entidades parten con ventajas importantes: clientes corporativos, sistemas de cumplimiento regulatorio, redes internacionales y relaciones con gobiernos e inversores institucionales. Pero trasladar esas fortalezas a blockchain no será automático.

Para conseguir adopción, una stablecoin necesita liquidez, convertibilidad, integración con exchanges y billeteras, disponibilidad en diferentes redes y facilidad para transformarse nuevamente en dinero tradicional.

Existen antecedentes que muestran esa dificultad. Société Générale se convirtió en 2025 en el primer gran banco internacional en emitir un dólar cripto, pero el token apenas alcanzó una circulación de u$s12,5 millones.

"La banca puede aportar regulación, confianza institucional e integración con el sistema financiero, pero deberá competir contra los efectos de red que los grandes emisores cripto ya poseen", señala Juárez.

Del Palacio pone énfasis en la transformación tecnológica del sistema financiero. "Estamos hablando de un cambio mucho más profundo, que no es un servicio ni un producto. Estamos hablando de un cambio de fondo: la infraestructura financiera global. Es un cambio permanente, no hay vuelta atrás", afirma.

Como ejemplo, señala la evolución de las tarjetas de crédito físicas, que pierden relevancia a medida que son tokenizadas dentro de los celulares, pero la infraestructura digital continúa evolucionando.

El lanzamiento previsto para 2027 deberá superar barreras regulatorias, tecnológicas y comerciales. Pero la participación de 21 instituciones muestra que las stablecoins dejaron de ser un producto periférico del universo cripto para convertirse en una cuestión estratégica para las finanzas globales.