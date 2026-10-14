El Banco Central actualizó la banda cambiaria tras el IPC de septiembre: el nuevo techo de noviembre y la distancia con el dólar mayorista.

El esquema de flotación administrada a través de bandas cambiarias mantendrá un amplio margen de oscilación técnica sin requerir la intervención activa del Banco Central (BCRA).

Tras conocerse la medición de inflación del Indec para septiembre de 2026, que se ubicó en el 1,93%, la autoridad monetaria recalculó la trayectoria de los límites que fijan el piso y el techo de libre movimiento para el tipo de cambio oficial.

La metodología oficial determina que los extremos de la banda no se modifican de manera arbitraria ni mediante saltos abruptos, sino que aplican una actualización con dos meses de rezago temporal a partir del último dato de precios disponible.

De esta manera, el índice inflacionario de septiembre opera como el coeficiente de calibración para definir el sendero diario que transitará el corredor cambiario a lo largo de noviembre.

Cómo evoluciona el techo de la banda cambiaria en noviembre

El límite superior previsto por la entidad monetaria para el cierre del último día hábil de octubre se ubica en $1.950,97.

Al trasladar de forma paulatina el incremento del 1,93% a lo largo del anteúltimo mes del año, el techo de la banda alcanzará los $1.989,12 en la última jornada hábil de noviembre.

¿Cuánto tendría que subir el dólar mayorista para que el Banco Central esté obligado a intervenir?

La cotización mayorista transita con holgura por debajo de los límites estipulados por el programa financiero, lo que otorga un colchón de contención técnica significativo para las próximas semanas.

Al cierre de las operaciones del martes 13 de octubre de 2026, el dólar mayorista se ubicó en $1.515,85.

Para que la divisa alcance la línea roja de los $1.989,12 -momento exacto en el que el BCRA tendría la obligación normativa de volcar reservas para frenar la cotización-, el tipo de cambio debería trepar $473,27 de acá a fines de noviembre, lo que representaría un salto del 31,22% en apenas 47 días.

En los despachos de la City consideran improbable una aceleración de esa magnitud bajo las condiciones actuales de liquidez. A lo largo de todo 2026, la divisa en el mercado mayorista acumuló un avance de apenas 3,14%, reflejando un sendero que corrió sistemáticamente por detrás de la evolución del índice de precios al consumidor.

¿Por qué se mantiene la calma cambiaria y qué pasa si el precio toca el piso de la franja?

La estabilidad que exhibe la plaza cambiaria obedece principalmente a una oferta firme de divisas que neutraliza las presiones estacionales de la demanda.

El flujo comercial se encuentra respaldado por el ingreso de liquidaciones vinculadas al financiamiento privado y la colocación de deuda corporativa (Obligaciones Negociables) por parte de compañías de primera línea.

Este ingreso constante de dólares billete al circuito formal permite abastecer las órdenes de pago de importaciones sin tensionar las reservas del Central ni forzar cotizaciones al alza.

El diseño normativo de la banda cambiaria opera de manera simétrica. Así como el organismo debe desprenderse de divisas si el billete perfora el techo superior para encauzar el precio, la reglamentación estipula que si la cotización cayera por debajo del piso de la franja, el Banco Central tiene la orden de salir a comprar dólares en el mercado spot para sostener un valor mínimo y recomponer reservas genuinas.