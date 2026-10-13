Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula un alza del 23,6% en lo que va de 2026 y una variación interanual del 33,4%

La inflación núcleo (1,7%) sugiere que los precios regulados impulsaron la suba; el Gobierno mantiene sus proyecciones.

El dato eleva el IPC interanual a 33,4%, ubicando a Argentina como el 2º país con mayor inflación en América Latina.

La inflación de septiembre en Argentina fue de 1,9% (INDEC), alcanzando 23,6% acumulado en 2026 y frenando su moderación.

La inflación de septiembre en Argentina fue de 1,9%, según el INDEC, algo que implica una aceleración respecto al 1,7% de agosto.

Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula un alza de 23,6% en lo que va de 2026 y una variación interanual de 33,4%.

El INDEC confirma una inflación de 1,9% en septiembre y los precios vuelven a subir

El dato de septiembre marca un rebote de dos décimas frente al mes anterior, interrumpiendo la moderación que se había observado en agosto, cuando la inflación alcanzó su nivel más bajo en 14 meses.

En el acumulado de los primeros nueve meses de 2026, el IPC se ubica en 23,6%, mientras que la medición interanual llega a 33,4%, y consolida a la Argentina como el segundo país con mayor inflación de América Latina, detrás de Venezuela.

Los aumentos más significativos se registraron en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un alza de 3,1%, seguido por Educación, que subió 3%, y Comunicación, con un incremento del 2,5%.

También se destacaron las subas en Salud (2,4%) y en Alimentos y bebidas no alcohólicas (2%), que tuvieron fuerte incidencia en la mayoría de las regiones del país.

Argentina cierra septiembre con una inflación de 1,9%. (Imagen creada con IA)

En contraste, los rubros con menor variación fueron Restaurantes y hoteles (1,1%), Prendas de vestir y calzado (1,4%) y Transporte (1,5%).

El informe del INDEC mostró disparidades entre regiones. El Gran Buenos Aires y la región Pampeana registraron aumentos del 2%, por encima del promedio nacional. En cambio, el Noroeste y Cuyo marcaron subas del 1,9%, el Noreste alcanzó el 1,7% y la Patagonia exhibió la menor variación, con 1,4%.

La inflación núcleo, que excluye precios regulados y estacionales, se ubicó en 1,7%, lo que implica que las tarifas y los ajustes estacionales fueron los principales motores de la suba.

El mercado proyecta que la inflación mensual se mantendrá en torno al 1,5%–2% hasta fin de año, con la evolución de los precios regulados como factor determinante.

Desde la Casa Rosada subrayaron que el dato, aunque superior al 1,7% de agosto, se mantiene dentro del rango esperado por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.

El Gobierno reafirmó su compromiso de sostener la tendencia descendente y aseguró que la inflación núcleo, que excluye precios regulados y estacionales, se ubicó en torno al 1,6%, lo que consideran una señal positiva de contención.