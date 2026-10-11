El empresario proyecta una fuerte suba para Bitcoin y vincula sus expectativas con posibles cambios en el escenario financiero internacional

La expansión monetaria de la Reserva Federal ante una posible crisis financiera impulsaría el precio de Bitcoin y otros activos sensibles a la liquidez.

El cofundador de BitMEX advierte que la fragilidad fiscal francesa y las necesidades de financiación récord por 340.000 millones de euros tensan el mercado.

Arthur Hayes proyecta que Bitcoin podría alcanzar los u$s250.000 antes de fin de año si una crisis de deuda en Francia fuerza a EE. UU. a emitir dinero.

Arthur Hayes cree que una crisis de deuda en Francia podría llevar a Estados Unidos a expandir la emisión monetaria e impulsar Bitcoin hasta los u$s250.000 antes de terminar el año.

El cofundador de BitMEX no espera que los problemas franceses eleven por sí solos a Bitcoin, sino que apuesta a una eventual respuesta monetaria de la Reserva Federal y el Tesoro estadounidense.

Por qué Arthur Hayes ve riesgos en la deuda francesa

Hayes planteó esta posibilidad durante una conversación con CryptoBanter el jueves, después de participar en TOKEN2049 Singapur, donde describió a Francia como un punto vulnerable del mercado internacional de deuda.

El empresario relaciona esa fragilidad con el gasto público elevado frente al tamaño de la economía francesa y con el poco interés que, a su juicio, muestran los inversores por sus bonos.

Los rendimientos de la deuda reflejaron parte de la tensión durante octubre: los bonos franceses a diez años superaron brevemente el 5% el 1 y 2 de octubre, un nivel que no alcanzaban desde 2002.

Después, la tasa retrocedió hasta ubicarse alrededor del 4,8%, mientras la diferencia frente a los bonos alemanes llegó a unos 152 puntos básicos, el nivel más alto desde 2011.

Esa brecha indica que los inversores piden una rentabilidad mayor para prestar dinero a Francia que para financiar a Alemania, aunque no confirma por sí misma que el país esté cerca de una crisis.

La presión también aparece en las necesidades de financiación del Gobierno francés, que planea solicitar préstamos por un récord de EUR 340.000 millones el próximo año, una cifra que Hayes considera preocupante.

Qué tendría que pasar para que Bitcoin suba hasta u$s250.000

La apuesta alcista de Hayes depende de que las dificultades francesas se extiendan y provoquen una reacción de las autoridades estadounidenses, no de que la deuda francesa afecte directamente a Bitcoin.

En ese escenario, la Reserva Federal y el Tesoro podrían responder con medidas que aumenten la liquidez, lo que, según su tesis, favorecería a los activos sensibles a la expansión monetaria, incluido Bitcoin.

Hayes calcula que Bitcoin podría ubicarse entre los u$s125.000 y los u$s250.000 antes de finalizar el año, si se cumplen esas condiciones y la respuesta oficial impulsa el dinero disponible en los mercados.

El extremo inferior de su pronóstico se acerca al máximo histórico anterior de BTC, cercano a los u$s126.000, que el activo alcanzó en octubre del año pasado, de acuerdo con la información publicada.

Sin embargo, el precio del activo rondaba los u$s82.751, con una baja del 0,5% en las 24 horas previas, mientras el sentimiento entre los inversores minoristas era bajista y había pocas conversaciones sobre la criptomoneda.

Cómo propone Hayes afrontar la deuda de Estados Unidos

Hayes también puso sobre la mesa una alternativa para reducir la carga financiera estadounidense: revalorizar las reservas de oro y modificar la relación entre el metal precioso y el dólar.

Su planteo llevaría el oro a un precio de entre u$s50.000 y u$s60.000 por onza, de modo que la ganancia contable de las reservas permitiera cancelar todo el stock de valores del Tesoro.

El empresario describió la idea como significativamente inflacionaria y sostuvo que sería el único método que ve para afrontar el exceso de deuda y los elevados pagos de intereses del Gobierno.

No se trata de una política anunciada por Washington, sino de una posibilidad que Hayes propone para enfrentar el endeudamiento; su impacto sobre Bitcoin dependería de cómo reaccionen los mercados ante una eventual depreciación del dólar.

Qué riesgo ve Hayes en los centros de datos de inteligencia artificial

Hayes también apunta al dinero destinado a construir centros de datos para inteligencia artificial, proyectos que compara con desarrollos inmobiliarios por su dependencia del crédito y de clientes que paguen por utilizarlos.

El riesgo aparecería si las empresas usuarias no pudieran cumplir sus compromisos, porque los prestamistas podrían dejar de financiar nuevos desarrollos y dejar expuestas inversiones que no generan ingresos suficientes.

Hayes sitúa en 2027 y 2028 el período en que podría hacerse visible ese desperdicio de capital, aunque la información disponible no detalla cuánta deuda está comprometida en esos proyectos.

Según su escenario, las pérdidas podrían alcanzar a aseguradoras y fiduciarios y provocar un efecto dominó parecido al de la crisis financiera de 2008, con consecuencias para el crédito y la economía en general.

El cofundador de BitMEX cree que, ante ese panorama, los gobiernos preferirían emitir dinero para mantener solventes a las aseguradoras antes que permitir que los problemas de financiación de la IA desencadenen una recesión.

También advierte que los rendimientos soberanos más altos pueden encarecer el crédito para nuevos centros de datos, aunque los grandes proveedores tecnológicos parecen menos preocupados porque esperan beneficios importantes del desarrollo de inteligencia artificial avanzada.