La firma de chips negocia con grandes firmas de Wall Street una megaoperación para financiar nuevos centros de datos y ampliar la capacidad de cómputo

El mercado reacciona con cautela, evaluando si el fuerte gasto tecnológico justificará las inversiones cruzadas.

Firmas como BlackRock y KKR buscan financiar centros de datos y aumentar la capacidad de procesamiento de las tecnológicas.

Nvidia negocia una megaoperación de hasta u$s500.000 millones para expandir su infraestructura de IA con grandes financieras.

Nvidia, una de las empresas más valiosas del mundo por la IA, negocia una nueva megaoperación financiera por hasta u$s500.000 millones para expandir la infraestructura necesaria para desarrollar esta tecnología.

Según información publicada, entre las firmas interesadas en participar se encuentran:

Apollo

Blackstone

BlackRock

Global Infrastructure Partners

Brookfield

Goldman Sachs

KKR

El dinero estaría destinado principalmente a financiar la construcción de centros de datos y nueva infraestructura para IA, en un momento en el que las grandes tecnológicas aceleran sus inversiones para aumentar su capacidad de procesamiento.

La magnitud de la operación refleja el volumen de capital que la IA ya moviliza. Las grandes tecnológicas recurren cada vez más a los mercados financieros para sostener sus planes de expansión, ante el fuerte crecimiento del gasto en infraestructura.

Durante la primera mitad del año, Amazon, Alphabet, Nvidia, Meta, Oracle y SpaceX emitieron bonos por más de u$s182.000 millones, una cifra que representa un incremento de 1.300% frente al mismo período de 2025.

A su vez, las estimaciones sobre el gasto global en IA continúan en crecimiento. El medio digital Bloomberg Intelligence, calculó una inversión cercana a los u$s500.000 millones para 2026, mientras que estimaciones posteriores citadas por Reuters elevaron la cifra por encima de los u$s730.000 millones.

Nvidia busca inversores para acelerar la adopción de IA (Fuente: elaborado con IA)

Nvidia y Wall Street detrás del boom de la IA

La compañía liderada por Jensen Huang ya protagonizó acuerdos de dimensiones similares.

A fines de 2025 anunció una inversión de hasta u$s100.000 millones en OpenAI, aunque finalmente el compromiso quedó establecido en u$s30.000 millones.

Además, Nvidia amplió su relación con el grupo surcoreano SK Hynix y mantiene conversaciones con OpenAI para ofrecerle garantías de financiación por hasta u$s250.000 millones, fondos que la compañía de ChatGPT utilizaría para adquirir equipamiento.

Este tipo de acuerdos también genera dudas entre los inversores debido a la estrecha relación financiera y comercial entre las empresas del ecosistema de IA.

Parte del mercado teme que las inversiones cruzadas impulsen, de manera artificial, la demanda de chips, infraestructura y servicios vinculados a la tecnología.

Por ahora, el mercado recibió con cautela la posible operación. Las acciones de Nvidia llegaron a caer alrededor de 2,5% durante la rueda de Wall Street, mientras los inversores evalúan si el crecimiento del gasto en IA podrá traducirse en ingresos suficientes para justificar semejante nivel de inversión.