El banco destacó a Brasil y Chile como los más atractivos y mostró cautela frente a los riesgos fiscales de Colombia y México. ¿Qué pasa en Argentina?

El riesgo país de Argentina bajó a 500-600 puntos, lo que avala la estrategia de esperar por mejores condiciones.

El banco muestra cautela en Colombia y México por riesgos fiscales, apoyando la espera de Argentina para emitir deuda.

Goldman Sachs ve oportunidades en los mercados de renta fija de Latam, con Brasil y Chile destacados.

Goldman Sachs, una de las entidades financieras más prestigiosas de los Estados Unidos, identificó oportunidades en los mercados de renta fija de Latinoamérica.

El banco destacó a Brasil y Chile como los más atractivos, mientras que mostró cautela frente a los riesgos fiscales de Colombia y México.

La entidad consideró que las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal y los ajustes fiscales locales serán determinantes para el desempeño de los bonos en la región.

Goldman Sachs eligió a Brasil y Chile para invertir en deuda en la región

El banco de inversión precisó que Brasil concentra parte de las oportunidades en el tramo corto de la curva de deuda, incluso después de la fuerte valorización registrada tras las elecciones presidenciales.

Goldman Sachs estimó que las tasas brasileñas aún tienen margen para descender, dado que la política monetaria se mantiene en niveles restrictivos.

El real brasileño, además, ofrece uno de los mejores retornos por carry en el universo emergente, respaldado por precios energéticos más altos.

Goldman Sachs destacó la deuda de Brasil y Chile y puso el ojo sobre los riesgos fiscales regionales

En el caso de Chile, Goldman Sachs consideró que las valoraciones de sus bonos son más atractivas que las de México, especialmente ante una eventual moderación de las expectativas de alzas de tasas de la Reserva Federal.

El país se beneficia de un entorno de tasas relativamente estable y de una percepción de menor riesgo fiscal en comparación con otros mercados de la región.

El análisis advierte que Colombia necesita recuperar la confianza fiscal para que sus bonos vuelvan a ser atractivos.

Aunque el peso colombiano ofrece altos retornos por carry, el déficit fiscal y la sensibilidad a las tasas estadounidenses limitan el potencial de la deuda local.

Goldman Sachs subrayó que la estabilidad política y las reformas fiscales serán claves para sostener el interés de los inversores.

Respecto a México, el banco mantiene una visión más cautelosa. Si bien el peso mexicano se ha beneficiado de estrategias de carry, las curvas de deuda muestran menor atractivo frente a Brasil y Colombia.

La política monetaria restrictiva y la exposición a las decisiones de la FED reducen el margen de valorización de sus bonos.

¿Qué postula Goldman Sachs sobre los bonos argentinos?

En cuanto a los bonos argentinos, Goldman Sachs consideró que ya tienen condiciones para volver a los mercados internacionales, aunque respalda la estrategia del ministro de Economía, Luis Caputo, de esperar tasas más bajas antes de emitir nueva deuda.

El banco estima que la demanda existe, pero que el Gobierno busca un "momento estratégico" para aprovechar mejores fundamentos macroeconómicos.

Alberto Ramos, jefe de investigación macroeconómica para América Latina en Goldman Sachs, sostuvo en mayo de este año que la Argentina ya podría emitir deuda en los mercados internacionales y que probablemente habría interés de los inversores.

Sin embargo, destacó que la decisión del Gobierno de Javier Milei de esperar una reducción adicional del riesgo país y condiciones más favorables es "estratégica" y razonable.

Cuando Milei asumió en diciembre de 2023, el riesgo país rondaba los 2.000 puntos básicos. En la actualidad, se ubica cerca entre los 500 y los 600 puntos, algo que refleja una mejora sustancial en la percepción de riesgo.

Goldman Sachs analizó los bonos argentinos y respaldó las decisiones de Caputo en Economía

Este descenso reactivó las expectativas sobre un eventual regreso de la Argentina a los mercados internacionales, algo que no ocurre desde 2018, antes de la reestructuración de deuda durante la gestión de Alberto Fernández.

Caputo destacó que el programa financiero del Gobierno está prácticamente cubierto hasta el final del mandato, mediante colocaciones locales, créditos de organismos multilaterales y privatizaciones.

Una eventual emisión internacional solo se concretará si las tasas son "razonables". En este sentido, Goldman Sachs coincidió en que esperar mejores condiciones es una decisión acertada, ya que permitiría reducir el costo de financiamiento y consolidar la confianza de los mercados.

La visión de Goldman Sachs se suma a la de otros grandes jugadores. BlackRock indicó que habría apetito por deuda argentina "al precio correcto", mientras que analistas de Wells Fargo consideraron que el mejor momento para emitir podría ser después de las elecciones legislativas de octubre de 2026.

Además, la calificadora Fitch Ratings mejoró la nota crediticia argentina de CCC+ a B-, algo que refuerza la percepción de que el país está recuperando acceso a los mercados.