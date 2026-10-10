Las apuestas por una recuperación de Bitcoin siguen presentes en el mercado de opciones, pero las compras efectivas todavía no muestran la fuerza necesaria para sostener un avance.

Esa divergencia atraviesa el último informe semanal de MoonQuant: mientras los operadores pagan más por instrumentos que permiten beneficiarse de una suba, el mercado al contado registra una actividad débil y los compradores recientes aprovechan los rebotes para realizar ganancias.

El resultado fue una ruptura que perdió impulso. Bitcoin alcanzó u$s87.249 el 2 de octubre y cerró la semana del domingo 4 cerca de u$s86.500, con una ganancia semanal de 2,4%. Después retrocedió hasta u$s83.206, el precio de referencia capturado por el reporte el 7 de octubre a las 23:18 UTC.

Rodrigo Fregenal, CEO de Ref Capital, suma a ese diagnóstico las dificultades del escenario internacional. "Consideramos que Bitcoin está enfrentando una combinación de factores técnicos y macroeconómicos que dificultan una recuperación sostenida por encima de los u$s85.000", sostiene en diálogo con iProUP.

Ambas lecturas coinciden en una condición para recuperar terreno: el optimismo debe estar acompañado por mayor volumen y compras sostenidas. Fregenal agrega que una mejora de las condiciones financieras internacionales también resulta necesaria para fortalecer ese movimiento.

Cómo se leen las opciones obre Bitcoin

Una de las señales alcistas aparece en la relación entre opciones de venta y de compra. Las primeras, conocidas como puts, permiten cubrirse o posicionarse frente a una caída; las segundas, las calls, ofrecen exposición a un avance del precio.

Las claves de Bitcoin para llegar a u$s92.000 (generado en IA)

Según los datos de Glassnode recogidos por MoonQuant, el interés abierto, los contratos que permanecen pendientes, registra aproximadamente 0,56 puts por cada call. Tanto esa relación como la correspondiente al volumen negociado se ubican en el tercio inferior de sus rangos de 2026.

El gasto en primas también refleja un cambio. Durante 234 de los últimos 365 días, los operadores destinaron más dinero a opciones de venta que a opciones de compra. Esa dinámica se revirtió después de mediados de agosto: en el promedio de 30 días citado por el informe, el gasto en calls supera al de puts en unos u$s17 millones diarios.

La señal muestra una mayor disposición a pagar por exposición alcista. Sin embargo, MoonQuant advierte que ese posicionamiento avanzó mientras el volumen al contado seguía siendo inusualmente bajo. Si el precio se estanca y los operadores continúan pagando por una recuperación, el optimismo puede convertirse en un exceso de apuestas.

El propio reporte relativiza el valor predictivo de esa configuración. En 13 episodios comparables desde 2020, con opciones de compra de corto plazo relativamente caras frente a las de venta y volatilidad barata, Bitcoin terminó más arriba un mes después en siete casos y más abajo en seis. El antecedente histórico ofrece una señal de dirección poco concluyente.

Fregenal también distingue los fundamentos de largo plazo de las condiciones necesarias para una recuperación inmediata. Considera que el creciente interés institucional y la oferta limitada de Bitcoin favorecen su valoración futura, aunque aclara que esos elementos, por sí solos, no garantizan una recuperación de los precios.

Cómo reaccionó el mercado al rebote de Bitcoin

La debilidad de la demanda aparece con mayor claridad en las operaciones al contado. El volumen combinado de exchanges spot y ETF estadounidenses de Bitcoin promedió aproximadamente u$s6.800 millones diarios durante siete días, según MoonQuant.

Esa cifra es inferior a la registrada en nueve de cada diez días desde enero de 2024. Además, desde el 22 de septiembre ninguna jornada alcanzó el volumen spot habitual para su correspondiente día de la semana. El cierre del domingo 4 por encima de u$s85.000 ocurrió con aproximadamente la mitad de la actividad de un domingo normal.

Al mismo tiempo, los tenedores recientes aumentaron las transferencias de monedas con ganancias hacia los exchanges. El reporte señala que el 86% de los bitcoins enviados a esas plataformas el 4 de octubre provino de tenedores de corto plazo que movían monedas en beneficio, la mayor proporción diaria en un año.

La categoría comprende a quienes conservaron sus activos menos de 155 días. El dato describe la composición de los envíos a exchanges, no el porcentaje de inversores que vendió. MoonQuant lo interpreta como una señal de toma de ganancias de los compradores de los últimos meses.

La tensión para el precio surge de esa combinación: una demanda poco profunda debe absorber la oferta de quienes encuentran en el rebote una oportunidad para salir con ganancias.

Otra señal relevante es el comportamiento durante el horario de negociación estadounidense. Según el reporte, esa sesión impulsó buena parte del avance entre julio y el 21 de septiembre. Desde entonces, pasó a mostrar presión vendedora neta, mientras las ganancias se concentraron fuera de esa franja, incluidos los fines de semana.

Los ETF: de las entradas más lentas a una rueda de salidas

Los fondos estadounidenses de Bitcoin al contado permiten observar cómo evolucionó la demanda institucional en distintas fechas. Entre el 1 y el 6 de octubre, MoonQuant registra entradas netas por u$s321,5 millones en cuatro ruedas, con tres jornadas positivas. Los ETF recibieron u$s102,7 millones el 1 de octubre y u$s189,8 millones el día 2; registraron salidas por u$s89,9 millones el 5 y volvieron a captar u$s118,9 millones el 6.

La desaceleración ya aparecía en la comparación semanal que el informe toma de Talos. En la semana terminada el 30 de septiembre, las entradas sumaron u$s522 millones, frente a u$s2.390 millones la semana anterior. A partir de esas cifras, la reducción fue cercana al 78%.

Fregenal incorpora una rueda posterior a la ventana de flujos utilizada por MoonQuant. Según señala, los ETF registraron salidas cercanas a u$s487 millones el 7 de octubre, un movimiento que interpreta como una reducción del apetito comprador.

"Si bien estos instrumentos acumularon importantes ingresos de capital durante los últimos años, para sostener una nueva tendencia alcista resulta fundamental que los flujos vuelvan a ser consistentemente positivos", afirma.

La diferencia temporal es relevante: las entradas acumuladas hasta el 6 de octubre y las salidas que Fregenal señala para el día 7 corresponden a períodos distintos. En conjunto, las lecturas muestran por qué el mercado sigue de cerca la continuidad de los flujos, además del resultado de una rueda aislada.

MoonQuant también compara estimaciones de capital nuevo con la evolución de la capitalización realizada de Bitcoin. En los 30 días hasta el 5 de octubre, los flujos de ETF, el crecimiento de stablecoins y las compras de tesorerías corporativas aportaron unos u$s4.900 millones, mientras la capitalización realizada aumentó aproximadamente u$s12.800 millones.

Esta última métrica valora las monedas al precio de su último movimiento. Por eso, su incremento no equivale directamente a un ingreso de dinero nuevo. El reporte utiliza la comparación para señalar que parte de la revaluación ocurrió entre participantes que ya estaban en el mercado.

Las tasas elevan la exigencia para Bitcoin

Fregenal identifica al endurecimiento de las condiciones financieras internacionales como el principal obstáculo económico para una recuperación sostenida.

Según explica, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años volvió a ubicarse por encima del 5%. Ese nivel eleva el costo de oportunidad de mantener activos que no generan intereses, como Bitcoin: los inversores pueden obtener rendimientos en renta fija estadounidense sin asumir la volatilidad del mercado cripto.

"En este contexto, observamos una mayor selectividad de los inversores, que encuentran rendimientos atractivos en instrumentos de renta fija estadounidense sin necesidad de asumir la elevada volatilidad del mercado cripto", sostiene.

El ejecutivo también señala que las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y el incremento del petróleo agregan presión sobre las expectativas de inflación. A su juicio, esa combinación reduce el margen para una política monetaria más expansiva, mientras la Reserva Federal mantiene una postura cautelosa frente a los riesgos inflacionarios.

Su análisis complementa el de MoonQuant: la falta de compras ocurre en un entorno en el que los instrumentos que pagan intereses compiten con mayor fuerza por el capital disponible.

Entre las señales que podrían mejorar ese panorama, Fregenal destaca una moderación de los rendimientos de los bonos estadounidenses, una estabilización del dólar, menores tensiones geopolíticas y el regreso de flujos positivos hacia los ETF.

El apalancamiento amplificó el retroceso de Bitcoin

La caída también golpeó a quienes apostaban a una suba mediante posiciones apalancadas. MoonQuant recoge de Coinglass u$s712,98 millones en liquidaciones durante 24 horas en el conjunto del mercado cripto, de los cuales u$s653,38 millones correspondieron a posiciones compradas.

En Bitcoin, específicamente, las liquidaciones alcanzaron u$s174,66 millones en posiciones compradas y u$s11,51 millones en posiciones vendidas.

Estas operaciones se cierran de manera forzada cuando las pérdidas consumen el margen disponible. En una caída, la liquidación de apuestas alcistas puede sumar presión vendedora y acelerar el movimiento.

El interés abierto de Bitcoin todavía estaba 3,5% por encima de la semana anterior, medido en BTC, pese a retroceder 2,2% durante la jornada relevada. La lectura de MoonQuant es que el apalancamiento se reconstruyó durante el rebote y luego fue parcialmente eliminado con la baja.

Fregenal también incluye un incremento excesivo del apalancamiento en futuros entre las señales negativas que sigue, junto con nuevas subas de los rendimientos estadounidenses y la continuidad de las salidas de los ETF.

Los niveles que pueden definir el próximo movimiento

En la fotografía técnica que describe Fregenal, Bitcoin cotiza alrededor de u$s82.270, por debajo de una media móvil de corto plazo situada aproximadamente en u$s84.275.

El ejecutivo señala un RSI cercano a 49 puntos, un indicador de la fuerza del movimiento, y un cruce bajista del MACD, que compara medias móviles para seguir cambios de tendencia. Su lectura es que ambos reflejan una pérdida de impulso comprador.

Ubica la primera resistencia importante en u$s85.000, seguida por la zona de u$s87.000–87.350, donde identifica máximos recientes. Para confirmar una recuperación, considera necesario superar esas referencias con mayor volumen y una mejora de la demanda institucional.

MoonQuant establece una condición similar, aunque con otro umbral: recuperar u$s85.500 mediante un cierre diario sostenido y absorber las órdenes vendedoras entre u$s86.500 y u$s86.750. Bajo esas condiciones, identifica como referencias el máximo de u$s87.400 del 21 de septiembre y una concentración de posibles liquidaciones cercana a u$s92.000. Este último nivel es una referencia del mapa de posiciones, no un precio objetivo asegurado.

Por debajo del precio, las zonas de vigilancia se superponen. Fregenal sigue el soporte de u$s80.700–81.400 y advierte que una pérdida sostenida podría habilitar una corrección hacia u$s79.000 y, posteriormente, u$s75.000. MoonQuant destaca el bloque de órdenes compradoras de Binance alrededor de u$s81.000–81.250.

Para las dos semanas siguientes a su publicación, el reporte asigna una probabilidad subjetiva de 50% a una lateralización entre u$s81.000 y u$s85.500; de 25% a un escenario alcista en la franja de u$s85.500–92.000; y de 25% a uno bajista entre u$s75.000 y u$s81.000.

Fregenal resume su postura como cautelosa en el corto plazo y constructiva para el mediano y largo plazo, con fundamentos estructurales favorables que hoy conviven con una liquidez menos favorable. "Creemos que Bitcoin necesita dos condiciones para retomar una suba sostenida: una mejora del contexto macroeconómico internacional y una recuperación genuina de los flujos compradores", concluye.