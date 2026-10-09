BTC cerró su cuarto septiembre positivo consecutivo y la exchange concentró una parte creciente de la actividad spot de la criptomoneda durante el rally

Binance lidera el volumen spot de BTC y facilita la tokenización con bStocks para conectar acciones tradicionales a cripto.

Bitcoin rompió su "maldición" estacional al cerrar su cuarto septiembre positivo con un alza del 6,4% según Binance Research.

Binance Research reveló en su último informe que Bitcoin (BTC) logró cerrar su cuarto septiembre consecutivo en positivo, y rompió la histórica "maldición" que lo había llevado a registrar seis caídas seguidas entre 2017 y 2022.

En septiembre de este año, el precio de BTC subió un 6,4%, convirtiéndose en el segundo mejor desempeño para ese mes desde 2017.

Binance: Bitcoin rompe estacionalidad de septiembre y abre nuevo ciclo de mercado

La atención del mercado se centra ahora en octubre, tradicionalmente el mes más fuerte para Bitcoin, con ganancias en siete de los últimos nueve años.

El análisis de Binance Research detalló que el ciclo actual se encuentra a 11,8 meses de su máximo, en línea con los patrones de los tres ciclos bajistas anteriores, que tocaron fondo entre los 11 y 13 meses posteriores al pico.

Desde el mínimo del 1 de julio, la capitalización total del mercado cripto se recuperó 42%, alcanzando los u$s2,89 billones, aunque aún se ubica en la parte baja de su rango histórico ajustado por tendencia.

Uno de los motores de este nuevo ciclo es la tokenización de activos del mundo real (RWA). Según el informe, cada etapa del mercado cripto estuvo marcada por un tema dominante: desde el dinero digital y las cadenas inteligentes, hasta las finanzas descentralizadas y los fondos cotizados en bolsa (ETF).

Bitcoin rompe la estacionalidad de septiembre, según Binance Research

Ahora, la tokenización de activos reales podría ser el eje del próximo rally, al ampliar las posibilidades de negociación, financiamiento y colateral dentro de la infraestructura cripto.

Los datos respaldan esta hipótesis: el valor de los activos tokenizados alcanzó los u$s38.600 millones, un crecimiento del 51,4% respecto de fines de 2025.

El rally reciente también tuvo un protagonista claro: Binance. La participación del exchange en el volumen spot de BTC pasó de 25% a más de 30%, con picos superiores al 40%.

Entre los cinco principales exchanges, Binance lideró con volúmenes diarios que superaron los u$s5.000 millones a fines de agosto y se mantuvieron cerca de los u$s4.000 millones en septiembre, superando por más de u$s3.000 millones al segundo competidor.

Además, la plataforma mantuvo el libro de órdenes spot más profundo del mercado, con una profundidad a 2% consistentemente superior a los u$s240 millones.

El análisis, basado en datos de CoinMarketCap, RWA.xyz y Glassnode, advirtió que los patrones históricos no garantizan resultados futuros, pero subrayó que la recuperación actual muestra señales consistentes con ciclos anteriores.

En paralelo, el mercado global observa con atención la expansión de los ETF de Bitcoin, que captaron flujos récord en Estados Unidos y Europa durante 2026, consolidando la institucionalización del activo.

La combinación de mayor adopción institucional, crecimiento de la tokenización y un entorno macroeconómico de tasas de interés más estables reforzaría el momentum positivo hacia fin de año.

Con más de 300 millones de usuarios en 100 países, Binance reafirma su posición como líder del ecosistema cripto y anticipa que la tokenización de activos reales será uno de los pilares de la próxima etapa de crecimiento.

Binance permite convertir acciones de Wall Street en bStocks con paridad total y liquidez inmediata

Uno de los últimos lanzamientos que también celebró la compañía fue la activación de la conversión directa 1:1 entre acciones estadounidenses seleccionadas y sus versiones tokenizadas, conocidas como bStocks.

La alternativa ofrece a los usuarios elegibles la posibilidad de intercambiar títulos tradicionales por activos digitales de manera instantánea y sin comisiones.

La nueva funcionalidad conecta el mercado bursátil con el ecosistema cripto y permite que los inversores conviertan sus posiciones en acciones de empresas listadas en Wall Street hacia tokens BEP-20 emitidos en la BNB Smart Chain.

Estos bStocks pueden negociarse en el mercado spot de Binance las 24 horas del día, lo que elimina las restricciones de horarios de las bolsas tradicionales y acelera la liquidación de operaciones, que se realiza en menos de un segundo.

Cada bStock está respaldado 1:1 por una acción real mantenida en custodia regulada, factor que garantiza que el token representa un interés económico equivalente al título subyacente.

Sin embargo, Binance aclaró que los bStocks no confieren propiedad directa sobre las acciones, sino exposición a su rendimiento y beneficios económicos, incluyendo dividendos y desdoblamientos, que se procesan automáticamente mediante un mecanismo en cadena.

La iniciativa busca ampliar el acceso a los mercados financieros tradicionales desde el entorno blockchain, ofreciendo flexibilidad para operar con activos tokenizados y la posibilidad de utilizarlos en protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi), como préstamos, staking o colateralización.