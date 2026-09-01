La iniciativa forma parte de la estrategia de la firma de consolidarse como una plataforma multi‑activo, capaz de integrar en una cuenta diversos productos

La iniciativa consolida a Binance como plataforma multi-activo para traders y gestión de riesgos.

Contratos de opciones son liquidados físicamente, con Alpaca Securities como custodio, fuera de EE. UU.

Binance, la mayor exchange de criptomonedas a nivel global, amplió su oferta de productos financieros tradicionales tras lanzar opciones sobre más de 1.000 acciones y fondos cotizados en bolsa (ETF) de Estados Unidos.

Los contratos son físicamente liquidados, algo que significa que los usuarios reciben o entregan las acciones subyacentes al ejercer la opción, con custodia a cargo de Alpaca Securities.

Binance ya tiene opciones de 1.000 acciones de Wall Street

La iniciativa forma parte de la estrategia de Binance de consolidarse como una plataforma multiâactivo, capaz de integrar en una sola cuenta:

Criptomonedas

Acciones

ETF

Productos tokenizados

Opciones bursátiles

Los usuarios elegibles fuera de Estados Unidos podrán operar opciones de compra (Call) y venta (Put) sobre compañías como Apple, Tesla o Amazon, además de ETF sectoriales, con un esquema de riesgo definido: la pérdida máxima para el comprador se limita al valor de la prima abonada.

Las operaciones se canalizan a través de Nest Trading Limited, el brókerâdealer regulado en Abu Dhabi Global Market, que actúa como intermediario y enruta las órdenes hacia Alpaca Securities LLC, un broker estadounidense registrado ante la FINRA (por sus siglas en inglés, Financial Industry Regulatory Authority o Autoridad Reguladora de la Industria Financiera).

Alpaca se encarga de la ejecución, compensación, liquidación y custodia de las acciones subyacentes, garantizando que los contratos tengan respaldo real en títulos de Wall Street.

Binance consolida su apuesta multi-activo con opciones sobre ETF y acciones de Wall Street en EE.UU.

Binance ya ofrecía acceso a más de 7.000 acciones y ETF estadounidenses, además de productos como bStocks (acciones tokenizadas) y futuros perpetuos vinculados a renta variable.

El lanzamiento de opciones responde a la fuerte demanda de productos financieros tradicionales dentro de la plataforma: en agosto de 2026, el volumen de futuros perpetuos de TradFi alcanzó u$s433.400 millones, multiplicando por 15 el nivel de enero.

Con este lanzamiento, los traders en la plataforma podrán cubrir posiciones en renta variable, expresar visiones alcistas o bajistas y gestionar riesgos de portafolio sin salir del ecosistema cripto.

Por el momento, el acceso está restringido: usuarios en Estados Unidos no pueden operar estos productos, lo que refleja la tensión regulatoria vigente en ese mercado.

Binance elimina estos 12 pares de trading en septiembre de 2026

En paralelo, Binance confirmó que eliminará 12 pares de trading con margen el 3 de septiembre de 2026, en una decisión que afecta a criptomonedas como Avalanche (AVAX) y Chainlink (LINK).

La medida incluye tanto margen aislado como cruzado y obligará a los usuarios a cerrar posiciones o transferir activos antes de la fecha límite.

La exchange informó que el 1 de septiembre a las 06:00 UTC quedaron suspendidos los préstamos en los pares de margen aislado, mientras que el 3 de septiembre a las 06:00 UTC se cerrarán automáticamente las posiciones abiertas, se liquidarán activos y se cancelarán órdenes pendientes. A partir de ese momento, los pares quedarán fuera de Binance Margin.

Entre los pares afectados figuran SUI/BTC, AVAX/BTC y LINK/BTC, además de combinaciones con USDC, ETH, USDT y SOL. En total, se retirarán 12 pares de margen aislado, de los cuales cinco también serán eliminados del margen cruzado:

TNSR/USDC

SXT/USDC

TURTLE/USDC

AIXBT/USDC

BREV/USDC

Binance advirtió que los usuarios no podrán actualizar sus posiciones durante el proceso de delisting, que puede durar unas tres horas. Por ello, recomendó cerrar posiciones y transferir activos de cuentas de margen a cuentas spot antes del 3 de septiembre para evitar pérdidas.

La medida no implica la eliminación de los activos en sí, sino únicamente de las combinaciones específicas de margen. Los tokens afectados seguirán disponibles en otros pares de trading dentro de la plataforma.

La decisión se da como parte de las revisiones periódicas de Binance sobre liquidez, seguridad y actividad de los proyectos listados. En paralelo, la exchange también anunció que ICON (ICX), Secret (SCRT) y Storj (STORJ) perderán sus pares spot el mismo 3 de septiembre, reforzando la política de depuración de activos con bajo desempeño.