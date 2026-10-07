El fondo, denominado Winklevoss Zcash ETF, buscará cotizar en Nasdaq y ofrecería exposición directa a ZEC sin recurrir a derivados ni apalancamiento

Afiliados a Winklevoss Capital planean invertir hasta u$s100M, señal de confianza en la demanda del nuevo fondo.

Con una comisión anual del 0,25%, este ETF busca posicionarse como una alternativa de bajo costo frente a Grayscale ZCSH.

Winklevoss Asset Services solicitó a la SEC lanzar el ETF al contado de Zcash (WINK) en Nasdaq para exposición directa a ZEC.

Winklevoss Asset Services, la empresa de los gemelos Winklevoss, presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) una solicitud para lanzar un fondo cotizado en bolsa (ETF) al contado de Zcash en Estados Unidos, bajo el ticker WINK y con una comisión anual de 0,25%.

El fondo, denominado Winklevoss Zcash ETF, buscaría cotizar en Nasdaq y ofrecería exposición directa a ZEC sin recurrir a derivados ni apalancamiento.

¿Qué propone el ETF de Zcash de los Winklevoss?

El Winklevoss Zcash ETF tendría como objetivo seguir el precio de ZEC, el token nativo de la red Zcash, mediante la tenencia directa de los activos.

La estructura contempla que Gemini Trust Company, vinculada a los hermanos Winklevoss, actúe como custodio de los ZEC, mientras que Winklevoss Asset Services actuaría como sponsor del fondo.

La comisión anual de 0,25% se acumularía diariamente en ZEC, según lo detallado en el formulario S-1 presentado ante la SEC.

Esta tasa busca cubrir los gastos ordinarios de operación del fondo y posiciona al producto como una alternativa de bajo costo frente a otros vehículos de exposición a Zcash.

Los Winklevoss buscan lanzar su propio ETF de Zcash (ZEC) con una comisión del 0,25%

El lanzamiento de WINK se produce en un contexto de competencia directa con Grayscale, que ya opera un ETF de Zcash bajo el ticker ZCSH.

Winklevoss busca diferenciarse mediante una comisión más baja, apuntando a captar inversores sensibles al costo que buscan exposición regulada a ZEC.

Grayscale había lanzado su propio ETF de Zcash (ZCSH) con anterioridad, acumulando cientos de millones de dólares en activos bajo gestión.

La entrada de Winklevoss al mercado marcaría el segundo ETF al contado de ZEC presentado en los Estados Unidos.

El fondo contempla que los participantes autorizados utilicen únicamente efectivo para crear y canjear acciones, un modelo que reduce la complejidad operativa y los riesgos asociados a la entrega física de criptoactivos.

Cypherpunk Technologies, una empresa vinculada al ecosistema Zcash, figura como socio del ecosistema en la presentación.

Además, afiliados de Winklevoss Capital manifestaron interés en invertir hasta u$s100 millones en el fondo, una señal de confianza interna en el producto y en la demanda potencial de exposición regulada a Zcash.

La presentación del formulario S-1 el 6 de octubre de 2026 es solo el primer paso del proceso regulatorio. El fondo no podrá comenzar a operar hasta que la SEC declare efectiva la registración y Nasdaq apruebe la cotización bajo el ticker WINK.

La SEC no anunció un cronograma para su revisión, y el resultado dependerá de la evolución del marco regulatorio para criptoactivos en Estados Unidos.

El anuncio llega en un momento de interés creciente por Zcash, con el precio de ZEC superando los u$s1.376 tras una suba mayor al 5% en 24 horas, según CoinMarketCap.

¿Cómo es el ETF de Zcash que ya lanzó Grayscale?

El Grayscale Zcash Trust (ZCSH), listado en NYSE Arca en agosto de 2026, administra actualmente unos u$s345,9 millones en activos y aplica una comisión de gestión del 2,5% anual.

El fondo invierte de manera pasiva en Zcash (ZEC) y recientemente completó un split de acciones 3:1 para mejorar su liquidez.

El instrumento está 100% invertido en Zcash, replicando el precio de referencia provisto por CoinDesk.

A diferencia de otros fondos cripto, no distribuye dividendos ni aplica comisiones de performance. Su estructura permite a los inversores acceder a ZEC dentro de cuentas tradicionales como IRA o Roth IRA, con títulos registrados a nombre del inversor, lo que facilita la transferencia en sucesiones.