La gestora de activos apuntala su estrategia cripto con nuevas acciones y productos vinculados a altcoins del ecosistema. Todos los detalles

Grayscale también avanza en la conversión de su Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCH) a formato ETF, pendiente de aprobación SEC.

El fondo ZCSH registró más de U$S233 millones en entradas netas desde su debut, impulsando esta operación de mercado.

Grayscale Investments realizará un split 3 a 1 de su ETF de Zcash (ZCSH) el 30/09, tras acumular U$S890M en activos.

Grayscale Investments prepara un split de acciones de 3 a 1 para su fondo cotizado en bolsa (ETF) de Zcash (ZCSH), apenas unas semanas después de su debut en el mercado estadounidense.

La operación llega en medio del fuerte crecimiento registrado por el producto, que acumuló más de u$s233 millones en entradas netas desde su lanzamiento y alcanzó cerca de u$s890 millones en activos a mediados de septiembre.

Grayscale anunció un split para su ETF de Zcash tras debutar en la bolsa

El fondo comenzó a cotizar en NYSE Arca el 25 de agosto de 2026 y ofrece exposición directa al token ZEC.

Según la documentación presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), los accionistas registrados al cierre de la rueda del 28 de septiembre recibirán dos acciones adicionales por cada una que posean.

Las nuevas participaciones serán distribuidas el 29 de septiembre y la negociación ajustada al split comenzará antes de la apertura del mercado del 30 de septiembre.

La operación no modifica el valor económico de las posiciones. Por ejemplo, un inversor que tenga 10 acciones pasará a tener 30, pero el valor de cada título se reducirá proporcionalmente a aproximadamente un tercio. El ETF mantendrá además el ticker ZCSH y el mismo número CUSIP.

Grayscale aplicará a su ETF de Zcash un split de 3 a 1 para dividir las ganancias entre inversores

El movimiento se produce tras un fuerte aumento de la actividad alrededor de Zcash. De acuerdo con datos citados por The Block, ZCSH acumulaba más de u$s11.000 millones en volumen negociado y cerca de u$s890 millones en activos al 17 de septiembre.

En paralelo, el token ZEC llegó a marcar un máximo intradiario de aproximadamente u$s1.521 el 18 de septiembre.

El split busca reducir el precio nominal de cada participación sin modificar la exposición del fondo a Zcash. Se trata de una operación habitual en los mercados financieros: aumenta la cantidad de acciones en circulación y reduce proporcionalmente el valor de cada unidad, sin generar por sí misma un incremento en el patrimonio del inversor.

Grayscale prepara un nuevo ETF de Bitcoin Cash

En paralelo, Grayscale también avanzó en su estrategia para llevar Bitcoin Cash a una estructura de ETF.

La gestora presentó ante la SEC una modificación de su registro S-3 para preparar la transformación de Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCH) en Grayscale Bitcoin Cash Trust ETF, sujeto a la aprobación regulatoria y a la autorización de su cotización en NYSE Arca.

De hecho, el producto ya existe bajo el ticker BCHG y actualmente cotiza en el mercado OTCQX.

Grayscale prepara un ETF de Bitcoin Cash en la bolsa

El fideicomiso mantiene Bitcoin Cash como activo subyacente y busca que el valor de sus participaciones refleje el precio del BCH que posee, descontados los gastos y obligaciones del vehículo.

La conversión permitiría trasladar el producto desde el mercado OTC hacia una bolsa nacional como NYSE Arca y ofrecer una estructura ETF con emisión continua de participaciones.

Sin embargo, la aprobación todavía no está garantizada: la propia documentación presentada ante la SEC aclara que la operación queda condicionada a las autorizaciones regulatorias correspondientes.