La gestora presentó la cuarta enmienda de su solicitud ante la SEC y confirmó que el fondo de zcash cotizará con el símbolo ZCSH en la bolsa NYSE Arca

El fondo busca ser el primer ETF de criptomoneda de privacidad en EE.UU., con custodia de Coinbase y BNY Mellon.

Grayscale avanzó con la cuarta enmienda de su solicitud ante la SEC para convertir su fondo de zcash en un ETF al contado con ticker ZCSH, que cotizaría en la bolsa NYSE Arca de Nueva York.

La gestora de activos digitales presentó el documento este martes, en lo que sería el primer fondo cotizado en bolsa vinculado a una criptomoneda de privacidad en Estados Unidos.

La solicitud, registrada bajo el Formulario S-3, detalla que el fideicomiso Grayscale Zcash Trust busca pasar de su formato actual de fondo cerrado a un vehículo con emisión y redención continua de acciones. Ese mecanismo permite que el precio de mercado de las acciones se alinee con el valor neto del activo subyacente, algo que históricamente no ocurrió.

Entre octubre de 2021 y junio de 2026, las acciones del fondo llegaron a cotizar con un descuento máximo de 55% y una prima máxima de 240% respecto al valor real de los ZEC en custodia.

Quién custodia los ZEC del fondo de Grayscale

La custodia de las claves privadas del activo digital está a cargo de los siguientes actores institucionales:

Coinbase Custody Trust Company: responsable de la custodia de las claves privadas

responsable de la custodia de las claves privadas Coinbase Inc.: opera como prime broker

opera como prime broker The Bank of New York Mellon: actúa como administrador y agente de transferencias del fideicomiso

Para calcular el precio de referencia de cada acción, Grayscale utiliza el índice CoinDesk Zcash Benchmark Rate, que pondera datos de plataformas como Binance, Gemini, Kraken y OKX. El índice aplica filtros de volumen, detección de valores atípicos y ajustes por inactividad para mitigar riesgos de manipulación.

Al 30 de junio de 2026, el fondo albergaba aproximadamente el 2,3% de los 16,7 millones de ZEC en circulación. En esa misma fecha, zcash ocupaba el puesto 12 entre las criptomonedas por capitalización de mercado, con un valor agregado cercano a u$s6.700 millones.

Posible inyección de 200.000 ZEC por parte de DCG

Uno de los datos más relevantes del documento es que Grayscale mantiene conversaciones con DCG International Investments Ltd., filial de Digital Currency Group, para que la firma aporte unas 200.000 unidades de ZEC al fondo a cambio de acciones.

La gestora aclaró que las negociaciones no constituyen un acuerdo vinculante y que la operación podría modificarse o cancelarse antes de que la SEC habilite el registro.

Esa potencial inyección de capital reforzaría el peso institucional del fideicomiso y le daría mayor liquidez desde el inicio de su cotización bursátil. Digital Currency Group es la empresa matriz de Grayscale.

ETF de zcash, la apuesta por las monedas de privacidad

El avance de esta solicitud se produce en un contexto favorable para zcash. En enero de 2026, la SEC cerró sin cargos una investigación de casi dos años contra la Zcash Foundation, lo que eliminó una barrera regulatoria significativa para los productos financieros basados en ZEC.

Zcash se diferencia de Bitcoin por su tecnología de pruebas de conocimiento cero, que permite realizar transacciones blindadas sin revelar montos ni direcciones. En junio de 2026, los desarrolladores del proyecto también implementaron la actualización Ironwood, que introdujo un nuevo pool protegido tras la remediación de una vulnerabilidad crítica descubierta en el pool Orchard.

El movimiento de Grayscale llega en un momento de expansión selectiva de la gestora en el mercado de ETF cripto. La firma retiró recientemente solicitudes para ETF de:

Cardano

Hedera

Polkadot

Sin embargo, mantiene activos los trámites para fondos vinculados a BNB e Hyperliquid. La aprobación final del ETF de zcash depende ahora de la SEC, y analistas del sector proyectan una posible resolución entre el tercer y cuarto trimestre de 2026.