Bitcoin cotiza en torno a u$s85.000 y vuelve a moverse dentro de una franja decisiva para su recuperación. Después de intentar superar los u$s87.100 y retroceder hasta la zona de u$s83.800, la principal criptomoneda recuperó parte del terreno perdido. Pero existe una amenaza: debe demostrar que la demanda alcanza para absorber las ventas de quienes aprovechan el rebote para realizar ganancias.

El dato que concentra la atención es el promedio de siete días de las ganancias realizadas por los inversores de corto plazo: pasó de aproximadamente u$s136 millones a u$s1.050 millones, un incremento cercano al 672%. La aceleración muestra que la recuperación volvió a ofrecer una oportunidad de salida para compradores recientes.

La cifra no representa u$s1.050 millones adicionales que esperan automáticamente para ser vendidos ni equivale al valor total de las ventas. Refleja ganancias efectivamente realizadas por las monedas que se movieron. Su relevancia está en la intensidad de la toma de beneficios y en la capacidad del mercado para absorber esa oferta.

Con el precio nuevamente dentro de la franja de u$s84.000-u$s86.500, el escenario sigue abierto. Los u$s87.100 marcan la resistencia que Bitcoin necesita superar para recuperar impulso; los u$s82.900-u$s83.000 son el piso cuya pérdida pondría bajo presión la recuperación y dejaría expuesta la zona de u$s80.000.

La toma de ganancias que pone a prueba a Bitcoin

Los inversores de corto plazo, conocidos como Short-Term Holders o STH, suelen reaccionar con mayor rapidez a las variaciones del precio que quienes mantienen Bitcoin durante períodos prolongados. Cuando una recuperación devuelve sus posiciones a terreno positivo, aumenta el incentivo para vender y asegurar el resultado.

El salto de las ganancias realizadas ayuda a entender la dificultad para sostener una ruptura de los u$s87.000. Cada avance debe enfrentar una resistencia técnica y la oferta de compradores recientes que encuentran atractivos esos precios para cerrar posiciones.

El desafío de Bitcoin para llegar a u$s90.000

Sin embargo, esa métrica por sí sola no permite concluir que comenzó una liquidación generalizada. Tampoco alcanza para asegurar que todas las monedas movilizadas terminaron vendidas en exchanges. La señal es más concreta: después del rebote, los tenedores de corto plazo están materializando ganancias con mucha más intensidad.

Si esa dinámica persiste, Bitcoin necesitará una demanda más firme para avanzar. Una moderación de la toma de beneficios, en cambio, aliviaría parte de la presión y facilitaría un nuevo intento sobre la resistencia.

La recuperación del precio hasta u$s85.696 lo vuelve a ubicar dentro de una zona relevante de costo para los inversores. Pero estar dentro de esa franja no confirma una ruptura: el mercado todavía necesita consolidar esos valores y sostener el avance por encima de u$s87.100.

Menos dólares hacia los ETF y un contexto financiero exigente

La presión de las ventas aparece, además, en un contexto en el que los flujos institucionales siguen siendo positivos, aunque con menor intensidad. Carolina Gama, country manager de Bitget, describe un mercado que mantiene fortaleza, pero enfrenta condiciones financieras más restrictivas.

Según la ejecutiva, el activo abrió "la semana sosteniendo la zona de los u$s86.000, pese a unas condiciones financieras más restrictivas. El dólar, medido por el DXY, llegó a alrededor de 102,5, su nivel más alto en casi 18 meses, mientras que las tasas de interés en Estados Unidos se encuentran en el rango de 3,75% a 4% tras el aumento de 25 puntos básicos de la Fed en septiembre. Este escenario normalmente genera presión sobre los activos de riesgo, incluido Bitcoin".

"Los ETF spot mantuvieron una racha de tres semanas de entradas, con u$s241 millones hasta el viernes, pero el volumen quedó muy por debajo de los u$s2.400 millones registrados la semana anterior. La menor entrada de recursos sugiere una pérdida de fuerza de la demanda institucional, mientras Bitcoin sigue encontrando resistencia por debajo de los u$s88.000. En el corto plazo, el soporte se encuentra en la zona de los u$s85.000", agrega Gama.

A partir de esas cifras, las entradas se redujeron alrededor de 90% respecto de la semana previa. El matiz es importante: se trata de una desaceleración del dinero que ingresa, no de un saldo negativo de flujos. Los ETF siguen aportando demanda, pero a un ritmo considerablemente menor.

Qué muestran los indicadores técnicos

Gama mantiene una lectura favorable desde el punto de vista técnico, pese a la menor intensidad de los flujos institucionales.

"Desde el punto de vista técnico, sin embargo, el escenario sigue siendo positivo. El precio se mantiene muy por encima de las medias móviles exponenciales de 50, 100 y 200 días, concentradas entre aproximadamente u$s74.900 y u$s79.200. El RSI, cercano a 68, también indica fortaleza, aunque Bitcoin se acerca a una condición de sobrecompra", explica Gama a iProUP.

Las medias móviles permiten observar la evolución de la tendencia suavizando las oscilaciones diarias. Que el precio se mantenga por encima de esas referencias respalda su diagnóstico positivo, aunque no elimina la posibilidad de una corrección.

El análisis original del retroceso desde u$s87.100, en cambio, ubicaba el RSI alrededor de 52, después de una pérdida de impulso. Son lecturas de análisis distintos: sin una misma fecha de corte y temporalidad, no corresponde presentarlas como mediciones directamente comparables ni afirmar que el indicador pasó de una a otra.

José Luis del Palacio, cofundador de Decrypto, plantea un horizonte más amplio: "Al igual que el resto de las criptomonedas, se encuentra consolidando precio desde los mínimos. Personalmente, creo que desde los mínimos de u$s57.000 a los máximos de las semanas previas de u$s87.000 es un inicio de un nuevo ciclo alcista que tendría tres años de proyección alcista".

Si bien los mercados no se mueven en forma lineal, sino con ciclos alcistas y correctivos, podemos tener un recorte de precios a la zona de u$s75.000-u$s70.000 para luego recién retomar un nuevo impulso a buscar los máximos históricos el próximo año", sostiene.

Su proyección introduce una diferencia de horizonte. Mientras los niveles de u$s85.000, u$s83.000 y u$s80.000 ordenan el seguimiento de corto plazo, Del Palacio contempla una corrección hasta una franja inferior sin descartar su hipótesis de un ciclo alcista de varios años.

Desde la cotización de u$s85.696,17, un retroceso hasta u$s75.000 implicaría una baja aproximada de 12,5%; hasta u$s70.000, de 18,3%. Esos cálculos permiten dimensionar el ajuste posible que menciona el especialista: su optimismo para el próximo año convive con la posibilidad de pérdidas relevantes en el camino.

Los precios que pueden definir la próxima etapa de Bitcoin

La primera prueba para Bitcoin está cerca de su cotización actual: sostener la zona de u$s85.000 señalada por Gama y consolidarse dentro de la franja de u$s84.000-u$s86.500. Por arriba, superar los u$s87.100 y mantenerse allí permitiría evaluar si los compradores lograron absorber la toma de ganancias.

Si el precio pierde fuerza, los u$s82.900-u$s83.000 volverán al centro del análisis. Una ruptura sostenida de ese piso deterioraría la estructura de recuperación y pondría a los u$s80.000 como siguiente referencia. La zona de u$s75.000-u$s70.000 mencionada por Del Palacio corresponde a un escenario de corrección más profundo.

La próxima señal dependerá de cómo se combinen precio y demanda: una moderación de la toma de ganancias y mayores entradas hacia los ETF darían respaldo a otro intento alcista. Si las ventas siguen creciendo y Bitcoin pierde sus soportes, el mercado deberá evaluar una corrección de mayor alcance, aun cuando los especialistas mantengan una visión positiva para plazos más largos.