En las últimas 24 horas, la cripto más importante subió 0,75%. Cómo son los precios de otras monedas virtuales y dólares digitales

El activo se consolida como reserva de valor frente a la inflación con un tope de 21 millones de unidades, pese a retos en escalabilidad y costos.

La industria cripto global llega a los u$s2,93 billones, con Bitcoin manteniendo una dominancia del 59,08% frente a Ethereum y otras monedas digitales.

Bitcoin cotiza a u$s86.255,51 tras una suba del 0,75% en las últimas 24 horas, alcanzando una capitalización de mercado de u$s1,73 billones.

Bitcoin, la criptomoneda principal, subió un 0,75% en las últimas 24 horas y su precio actual es de u$s86.255,51, con un circulante de u$s1,73 billones, de acuerdo con cifras de Binance.

La industria global de criptomonedas llega a u$s2,93 billones de capitalización este martes 6 de octubre, con 39.786 monedas rastreadas por CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado de criptomonedas experimentó un incremento del 0,63% en las últimas 24 horas. Bitcoin logra una dominancia del mercado de 59,08%, Ethereum le sigue con un 11,29%, y las demás monedas digitales agrupan el 29,63%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este martes 6 de octubre, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más destacadas son:

Bitcoin: u$s86.255,51 (0,75%)

Ethereum: u$s2.712,16 (0,32%)

BNB: u$s784,20 (-0,42%)

Ripple: u$s1,52 (0,94%)

Solana: u$s121,31 (1,41%)

Cardano: u$s0,27 (1,93%)

Polkadot: u$s1,21 (1,52%)

Dogecoin: u$s0,10 (0,74%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado local, este martes 6 de octubre, las principales exchanges de Argentina muestran estas cotizaciones en pesos para las criptomonedas más importantes:

Bitcoin: $138,78 millones

Ethereum: $4,37 millones

BNB: $1,26 millones

Ripple: $2.447,24

Solana: $195.779,40

Cardano: $443,82

Polkadot: $1.956,40

Dogecoin: $154,58

Polygon: $174,99

En tanto, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina presentan este martes 6 de octubre los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.607,20

DAI: $1.609,24

USDC: $1.607,40

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, creado en 2009 por el enigmático Satoshi Nakamoto, se considera la primera criptomoneda que transformó el panorama financiero. Su misión principal es proporcionar una forma descentralizada de realizar pagos, eliminando intermediarios como bancos o gobiernos.

Bitcoin funciona a través de un sistema de consenso basado en prueba de trabajo, donde los mineros validan las transacciones a partir de complejos cálculos matemáticos. Este mecanismo asegura la seguridad y confiabilidad de la red, aunque tiene el inconveniente de un elevado consumo energético.

Con el paso de los años, Bitcoin ha adquirido relevancia no solo como moneda digital, sino también como un resguardo de valor, comparado con el oro. Su cantidad limitada, con un límite de 21 millones de bitcoins, ha atraído a inversores que buscan protegerse de la inflación.

Sin embargo, Bitcoin enfrenta desafíos como la escalabilidad y el alto costo de las transacciones en su red. Para abordar estos problemas, se han propuesto soluciones como la Lightning Network, destinada a agilizar las transacciones y reducir sus costos.

A pesar de los problemas de uso ilícito y las fluctuaciones de su valor, Bitcoin sigue siendo la criptomoneda más popular y valiosa, con un impacto profundo en el sistema financiero global.