El activo recuperó los u$s85.000 después de meses de caída. Iván Bolé advierte qué niveles serán determinantes en las próximas semanas.

Expertos advierten cautela ante la volatilidad: para confirmar un ciclo alcista, Bitcoin debe sostener el soporte crítico de entre u$s69.000 y u$s70.000.

Los ETF de Bitcoin en EE. UU. registraron un flujo neto de u$s999 millones, el mayor ingreso diario desde octubre, impulsando la recuperación del activo.

Bitcoin superó los u$s85.000 y elevó la capitalización total del mercado cripto por encima de los u$s3 billones, marcando un hito desde enero.

Bitcoin (BTC) volvió a superar los u$s85.000 y llevó la capitalización total del mercado de criptomonedas por encima de los u$s3 billones, un nivel que no alcanzaba desde enero.

El movimiento estuvo acompañado por fuertes entradas de dinero en los ETF de Bitcoin al contado en los Estados Unidos y por la liquidación de posiciones bajistas, aunque el aumento del apalancamiento mantiene abierta la posibilidad de nuevas fluctuaciones.

El repunte llevó a Bitcoin hasta los u$s87.381, antes de retroceder hacia los u$s85.000. En paralelo, los ETF estadounidenses de Bitcoin registraron casi u$s999 millones de entradas netas, el mayor flujo diario desde octubre de 2025.

Iván Bolé, abogado especializado en fintech y criptomonedas, el movimiento llega después de varios meses de presión vendedora.

"Lo que estamos viviendo en estos días es un rebote en el mercado bajista, que podría constituir la base del siguiente mercado alcista, siempre y cuando se mantenga el nivel de u$s69.000 a u$s70.000", indica a iProUP.

Qué explica la suba de Bitcoin

Uno de los factores detrás del movimiento fue la fuerte liquidación de posiciones cortas en el mercado de futuros, que aceleró la suba a través de posiciones cortas. A esto se sumó el regreso de los flujos hacia los ETF de Bitcoin, después de varias jornadas de salidas.

Panorama visual general de escenario BTC (análisis creado por Iván Bolé)

Para Bolé, el volumen de estos fondos resulta especialmente relevante para explicar la recuperación. "Cuando hay volumen en los ETF en Wall Street, todas las demás explicaciones caen. Ese y no otro fue el factor que permitió que Bitcoin llegara a 100.000 dólares", sostiene.

Sin embargo, advierte que estos flujos pueden cambiar rápidamente. Por eso, considera que la recuperación de Bitcoin por encima de los u$s85.000 todavía no alcanza para confirmar un cambio definitivo de tendencia.

Cuáles son los niveles que mira el mercado

La próxima corrección será clave para determinar si el movimiento actual es un rebote dentro de un mercado bajista o el comienzo de un nuevo ciclo.

Según Bolé, Bitcoin debería sostener la zona de u$s69.000 a u$s70.000 para mantener abierta la posibilidad de una estructura alcista.

"Si la caída es leve, no hace perder los niveles de u$s69.000 a u$s70.000 y es seguida de un renovado impulso comprador, podríamos estar en la antesala de un nuevo ciclo alcista", agrega.

En el corto plazo, el analista ubica los u$s91.300 y u$s98.000 como próximos niveles a observar. Si el impulso continúa, Bitcoin quedaría nuevamente cerca de los u$s100.000.

En cambio, si pierde sucesivamente soportes y los u$s65.000 tampoco logran contener la caída, todavía podría quedar una nueva etapa bajista.

Bitcoin y el desafío de confirmar el cambio de tendencia

Para Bolé, el mercado bajista que comenzó después de los máximos de 2025 está muy avanzado, aunque todavía falta confirmar si los u$s58.000 marcaron el piso o si habrá una última caída.

El contexto de los mercados también tuvo su peso. Según el especialista, las expectativas sobre las tasas de la Reserva Federal ya estaban incorporadas en los precios, por lo que la decisión alimentó la recuperación en lugar de generar una nueva presión vendedora.

En octubre podrá haber una posible suba de Bitcoin durante el mes.

Sin embargo, Pero Bolé advierte que el comportamiento reciente del mercado obliga a tomarlo con cautela.

"Se acerca octubre, pero ya no sabemos si Uptober vuelve, o ya tenemos que pensar en ciclos irregulares, volátiles e imprevisibles", concluye.