Bitcoin sube tras un dato de empleo en EE.UU. y toca u$s87.086. La clave está en u$s87.500 y en sostener los soportes del rebote durante octubre.

Bitcoin alcanzó los u$s87.086 impulsado por un informe de empleo de EE.UU. más débil, frenando alza de tasas Fed.

Bitcoin (BTC) subió este viernes 2 de octubre y llegó a tocar los u$s87.086, máximo de las últimas 24 horas, aunque luego devolvió parte de lo ganado. Luego corrigió cerca de los u$s85.400, un 1,5% por encima del día anterior.

Detrás del movimiento se combinan tres factores: un informe de empleo de los Estados Unidos mucho más débil de lo esperado, un aumento de las apuestas alcistas en el mercado de derivados y el efecto estacional de octubre, conocido como "Uptober". Estas son las claves para entender por qué Bitcoin sube hoy y qué debe pasar para que el rebote se sostenga.

Por qué sube Bitcoin hoy: el dato de empleo que alejó una nueva suba de tasas

El principal disparador fue el informe laboral del Departamento de Trabajo de EE.UU. La economía sumó apenas 29.000 empleos en septiembre, muy por debajo de los 90.000 que esperaban los economistas, y la tasa de desempleo subió de 4,1% a 4,2%.

Los números de fondo son todavía más flojos. Julio se corrigió de una ganancia de 21.000 puestos a una pérdida de 10.000, y agosto se recortó de 162.000 a 133.000. Es decir, el mercado laboral se enfría desde hace más tiempo de lo que indicaban las cifras originales.

¿Por qué le importa esto a Bitcoin? Porque la Reserva Federal (Fed) subió la tasa 0,25 punto porcentual el 16 de septiembre, hasta un rango de entre 3,75% y 4%, y lo justificó en que la inflación seguía elevada. Con un empleo más débil, pierde fuerza el argumento para volver a subir en la reunión del 27 y 28 de octubre. Según CryptoTicker, los futuros ya asignaban cerca de 25% de probabilidad a un nuevo aumento antes del informe, y el dato de hoy inclina la balanza hacia una pausa.

Bitcoin no paga rendimientos corrientes, por lo que suele ser sensible a las tasas: cuando suben, aumenta el costo de oportunidad de tenerlo. Una pausa no equivale a recortes, pero frena el encarecimiento del dinero, y para los activos de riesgo eso es un alivio.

Hay un matiz: la reacción no fue lineal. Bitcoin revirtió parte de las ganancias iniciales tras conocerse el dato y el precio cedió unos u$s1.600 desde el máximo del día. Una suba que se diluye en la misma jornada dice poco sobre la semana: muestra que hay vendedores en ese nivel.

Derivados de Bitcoin: más posiciones alcistas y financiación más cara

Antes del informe, el mercado de derivados ya mostraba movimiento. Según datos de CoinGlass citados por CoinDesk, el interés abierto en futuros de Bitcoin subió unos 27.000 BTC (u$s2.300 millones) desde el 30 de septiembre, hasta cerca de 653.000 BTC, equivalentes a u$s56.200 millones.

Ese indicador mide los contratos que siguen vigentes. Que crezca junto con el precio, que pasó de u$s83.500 a u$s86.500 en ese período, sugiere que hay posiciones nuevas ayudando a sostener la suba.

Al mismo tiempo, la tasa de financiación de los contratos perpetuos escaló de alrededor de 3% a 10%. Es el pago periódico entre compradores y vendedores: cuando es positiva, quienes apuestan a la suba le pagan a quienes apuestan a la baja.

Su aumento indica mayor demanda de exposición alcista. Las acciones vinculadas al sector acompañaron en la preapertura: Strategy y Strive subían cerca de 3%, y Coinbase y Robinhood, alrededor de 2%.

La advertencia es que el interés abierto de fines de septiembre, de unos 625.000 BTC, estaba cerca de su mínimo de 12 meses, por lo que la recuperación parte de una base baja. Además, una financiación más alta encarece mantener posiciones largas y deja a los operadores apalancados más expuestos a un giro brusco.

"Uptober": cuánto pesa el factor estacional

Octubre tiene fama de ser un buen mes para Bitcoin. Alvin Kan, COO global de Bitget Wallet, señala que históricamente dejó una rentabilidad de entre 11% y 14%. Pero advierte que la estacionalidad no alcanza como tesis de inversión y plantea un escenario base de entre u$s78.000 y u$s95.000.

Iván Bolé, analista de mercado, remarca que Bitcoin atraviesa una transición que puede definir el último trimestre. "La reciente corrección es más una pausa que una corrección propiamente dicha", sostiene, y agrega: "Sigue vigente la perspectiva alcista de corto plazo".

Iñaki Apezteguia, cofundador de Crossing Capital, destaca el carácter ordenado del rebote: "El volumen de compra y venta está parejo, y no hubo liquidaciones fuertes: el movimiento es ordenado, no un apuro". Para él, Bitcoin necesita sostener los u$s83.000 sin perder los u$s80.000. "Si se mantiene ahí, el rebote de estos meses sigue vivo", afirma.

Niveles clave: resistencia en u$s87.500 y soportes en u$s83.000 y u$s80.000

El máximo de hoy, u$s87.086, quedó dentro de la zona de resistencia que el mercado ve entre u$s87.000 y u$s87.500. Apezteguia identifica u$s87.400 como el techo de septiembre.

Una superación clara de ese nivel, dice, confirmaría el camino hacia los u$s95.000, con continuidad hacia la franja de u$s92.000 a u$s96.000, donde observa mayor concentración de órdenes. Kan coincide en que recuperar u$s87.500 abriría la puerta a u$s95.000, y Bolé ve espacio para una extensión hacia u$s97.000 o u$s98.000.

Hacia abajo, Apezteguia ubica el soporte inmediato en u$s83.000 y Kan en u$s82.000. Ambos coinciden en que los u$s80.000 son el umbral crítico: una ruptura sostenida por debajo de ese precio invalidaría el escenario alcista estacional.

Si Bitcoin perfora la resistencia, puede sumarse otro combustible: el short squeeze, el cierre forzado de apuestas bajistas que obliga a comprar para salir de las posiciones. Pero ese impulso necesita luego compras genuinas para no desvanecerse.

Qué puede frenar la suba: tasas altas, bonos y petróleo

Según los especialistas, entre los fondos y la Fed hoy pesa más el riesgo de tasas altas. Los ETF de Bitcoin al contado captaron entradas por unos u$s2.500 millones en septiembre y ayudan a sostener el piso. Pero con una tasa de referencia de entre 3,75% y 4% y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cerca de 5,3%, aumenta el costo de oportunidad de mantener Bitcoin.

"Si las tasas se calman y los fondos siguen comprando, u$s95.000 queda cerca; si no, lo más probable es un ida y vuelta entre u$s80.000 y u$s87.000", completa Apesteguia.

A eso se suma el petróleo: un encarecimiento de la energía puede alimentar la inflación y complicar un giro más flexible de la Fed. Por eso, los próximos datos de inflación y empleo serán decisivos. Antes de la reunión del 27 y 28 de octubre todavía habrá otro informe laboral, y la Fed volverá a reunirse el 8 y 9 de diciembre, cuando publicará sus proyecciones.

Más que la variación diaria, importa cómo responda el precio en los extremos del rango. Según CryptoTicker, un cierre diario claramente por encima de u$s87.500 le quitaría fuerza a la resistencia, mientras que una caída por debajo de u$s82.000 desvalorizaría el rebote de hoy.

Por ahora, la suba tiene argumentos, pero todavía debe demostrar que puede sostenerse. Con más apalancamiento y financiación más cara, los movimientos bruscos son posibles en ambas direcciones.