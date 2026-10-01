En las últimas 24 horas, la criptomoneda principal no mostró variaciones. Cómo evolucionó el resto del panelotras monedas digitales y dólares cripto

Las cotizaciones de las stablecoins USDT, DAI y USDC superan los $1.600 en Argentina, reflejando su valor local.

Bitcoin mantiene el 58,98% de la cuota de mercado cripto; Ethereum se posiciona con u$s2.682,93.

Bitcoin cotiza a u$s84.295,13 y el mercado de criptomonedas alcanza u$s2,87 billones al 1 de octubre.

Bitcoin, la criptomoneda de mayor capitalización más popular, cotiza este jueves a u$s84.295,13 en la pizarra de Binance, tras un aumento de 0,02% en las últimas 24 horas, con un valor circulante de u$s1,69 billones.

Este jueves 1 de octubre, las criptomonedas logran una capitalización total de u$s2,87 billones, según los datos de CoinMarketCap, que monitorea 39.774 monedas.

Por lo tanto, el mercado de monedas digitales decreció un -0,46% en las últimas 24 horas. La participación del mercado cripto tiene a Bitcoin en lo más alto con un 58,98%, Ethereum logró un 11,41%, y las demás monedas un 29,61%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Al jueves 1 de octubre, los precios promedio en dólares de las principales criptomonedas a nivel mundial son los siguientes:

Bitcoin: u$s84.295,13 (-0,02%)

Ethereum: u$s2.682,93 (-0,22%)

BNB: u$s766,63 (-0,40%)

Ripple: u$s1,48 (-1,78%)

Solana: u$s117,21 (-2,22%)

Cardano: u$s0,25 (-1,13%)

Polkadot: u$s1,17 (-6,39%)

Dogecoin: u$s0,09 (-1,15%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

A nivel local, los precios en pesos de las principales criptomonedas, según las principales exchanges argentinas, son estos al jueves 1 de octubre:

Bitcoin: $136,77 millones

Ethereum: $4,36 millones

BNB: $1,25 millones

Ripple: $2.410,69

Solana: $190.639,60

Cardano: $400,61

Polkadot: $1.898,31

Dogecoin: $152,89

Polygon: $173,43

Por su parte, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina cotizan este jueves 1 de octubre a los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.618,40

DAI: $1.637,70

USDC: $1.619,10

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el misterioso Satoshi Nakamoto, es la criptomoneda pionera que revolucionó el sistema financiero. Su objetivo es ofrecer una forma descentralizada de realizar transacciones sin la intervención de bancos ni gobiernos.

Bitcoin utiliza un sistema de consenso llamado "prueba de trabajo", en el cual los mineros validan las transacciones a través de complejos cálculos matemáticos. Este sistema asegura la seguridad de la red, aunque genera un alto consumo de energía.

Con el paso de los años, Bitcoin ha sido adoptado como un refugio de valor, comparado con el oro, debido a su cantidad limitada de 21 millones de bitcoins, lo que atrae a inversores que buscan protegerse de la inflación.

A pesar de los problemas de escalabilidad y altos costos de transacción, han surgido soluciones como la Lightning Network que ayudan a mejorar estos aspectos.

Bitcoin ha sido objeto de controversia debido a su uso en actividades ilícitas y sus fluctuaciones extremas en su valor, pero sigue siendo la criptomoneda más destacada, con un impacto profundo en la industria financiera global.