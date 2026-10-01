La operación fue detectada por firmas de análisis on-chain que advirtieron sobre el uso de redes y tokens altamente privados para dificultar su rastreo

La sofisticación de estos ataques dificulta la recuperación y eleva el riesgo sistémico en seguridad cripto.

El ataque a Bitget a fines de septiembre contribuyó con u$s390 millones a las pérdidas cripto en Q3 2026.

Hackers de Bitget movieron u$s4 millones a Zcash, usando su pool blindado Ironwood para ocultar los fondos robados.

Los hackers que atacaron a Bitget habrían movido casi u$s4 millones en criptomonedas hacia la red de Zcash, en un intento por ocultar el rastro de los fondos sustraídos.

La operación fue detectada por firmas de análisis on-chain, que advirtieron sobre el uso de monedas con altos niveles de privacidad para dificultar la trazabilidad de activos robados.

El ataque, ocurrido a fines de septiembre, afectó principalmente a billeteras calientes del exchange y derivó en la pérdida de más de u$s388 millones en activos digitales.

Hackers de Bitget mueven u$s4 millones a Zcash y complican el rastreo de fondos

Según reportes de la firma de seguridad PeckShield, una parte significativa de esos fondos fue canalizada hacia Ironwood, el pool blindado de Zcash diseñado para ocultar determinados datos de operaciones, aprovechando su sistema de transacciones protegidas que ocultan tanto el remitente como el monto transferido.

El traslado se generó en tres operaciones realizadas el miércoles 30 de septiembre, por un monto aproximado de 2.746 ZEC, valorados en unos $3,9 millones. En la secuencia, se registraron tres depósitos:

876,43 ZEC

876,42 ZEC

993,46 ZEC

La estrategia de los atacantes muestra una tendencia creciente: tras los hackeos a exchanges, los delincuentes suelen recurrir a criptomonedas centradas en la privacidad como Monero o Zcash para "lavar" los activos y luego redistribuirlos en plataformas descentralizadas.

Bitget sufrió un hackeo por casi u$s351 millones. (Imagen creada con IA)

En este caso, el movimiento hacia Zcash representa cerca del 1% del total sustraído, lo que complica los esfuerzos de recuperación.

Zcash posibilita realizar transacciones públicas y privadas. Pero en este caso, con operaciones efectuadas dentro de un pool blindado como Ironwood, ciertos elementos de la transacción dejan de estar disponibles públicamente.

Bitget confirmó que está trabajando con autoridades internacionales y empresas de análisis blockchain para rastrear los fondos y reforzar sus sistemas de seguridad e informó que los usuarios afectados serán compensados a través de su fondo de protección, aunque no precisó plazos ni montos.

Hackeo a Bitget eleva las pérdidas de seguridad a por encima de los u$s1.000 millones en el tercer trimestre

El hackeo sufrido por Bitget elevó las pérdidas por incidentes de seguridad en el ecosistema cripto a más de u$s1.000 millones durante el tercer trimestre de 2026, consolidando el período como uno de los más críticos en materia de vulnerabilidades digitales.

El ataque, que afectó a billeteras calientes del exchange y derivó en la sustracción de casi u$s390 millones, se suma a una serie de incidentes que golpearon a plataformas de trading, protocolos DeFi y proyectos de infraestructura blockchain en los últimos meses.

Según datos de firmas de análisis como PeckShield y CertiK, el trimestre cerró con más de 60 episodios relevantes, entre hackeos, rug pulls y exploits de contratos inteligentes.

La magnitud de las pérdidas enfatiza la sofisticación creciente de los atacantes y la persistencia de fallas en la seguridad de los sistemas. Ciertas maniobras, como la ejecutada hacia Zcash, dificultan la recuperación para empresas de análisis forense digital.

El tercer trimestre de 2026 se convirtió así en el segundo peor período de la historia en términos de pérdidas por hackeos cripto, solo detrás del primer trimestre de 2022, cuando el ataque a Ronin Bridge de Axie Infinity disparó el total a más de u$s1.300 millones.

La diferencia es que ahora los incidentes se distribuyen entre múltiples plataformas, lo que evidencia un riesgo sistémico más amplio.

Bitget confirmó que compensará a los usuarios afectados a través de su fondo de protección y que reforzará sus sistemas de seguridad con nuevas capas de auditoría.