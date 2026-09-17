El presidente de Bitmine ve un nuevo ciclo cripto, mientras acumula 5,96 millones de ETH y Wall Street acelera sus planes con blockchain

La tokenización avanza, pero la incertidumbre regulatoria persiste tras el rechazo de la CLARITY Act en EE.UU.

Wall Street ve la blockchain como infraestructura para tokenización y stablecoins; Bitmine acumula el 4,9% de Ethereum.

Tom Lee de Bitmine prevé un período alcista para las criptomonedas en 12 meses, por Wall Street usando blockchain.

El mercado cripto podría atravesar un período alcista durante los próximos 12 meses, impulsado por un cambio en la relación entre Wall Street y la tecnología blockchain, estimó Tom Lee, presidente de Bitmine y uno de los inversores más optimistas sobre el futuro de las criptomonedas.

El inversor sostuvo que las grandes instituciones financieras ahora ven a las criptomonedas como una infraestructura sobre la cual pueden construirse nuevos productos financieros.

"Creo que va a ser un período realmente alcista para las criptomonedas durante los próximos 12 meses", indicó Lee durante una entrevista en la cual combinó tres tendencias:

la tokenización de activos

el crecimiento de las stablecoins

mayor participación institucional

A esto se suma el desarrollo de la inteligencia artificial capaz de operar con blockchain y el regreso del apalancamiento al mercado.

Para Lee, Wall Street ya utiliza la blockchain como infraestructura financiera. Bancos, gestoras y plataformas como BlackRock y Robinhood exploran la tokenización de acciones y otros activos, además del uso de stablecoins.

"En ninguna otra era de los últimos 15 años de la historia de la blockchain el sistema financiero la había visto realmente como una herramienta. Ahora sí", sostuvo. En este escenario, Ethereum podría tener un rol clave por su uso en tokenización, stablecoins y nuevas aplicaciones de inteligencia artificial.

Tom Lee, presidente de Bitmine y uno de los inversores más optimistas sobre las criptomonedas

Cómo es la apuesta de Bitmine por Ethereum

La estrategia de Lee también se refleja en Bitmine. La compañía compró otros 27.180 ETH y ya acumula 5.96 millones, cerca del 4,9% de todo el Ethereum en circulación.

El objetivo de Bitmine es llegar al 5% del suministro total de ETH.

Con las últimas compras, la empresa garantiza que ya alcanzó el 98% de esa meta.

La apuesta está relacionada con la expectativa de que Ethereum se beneficie del crecimiento de la tokenización y las stablecoins.

Bitmine considera además que los agentes de inteligencia artificial podrían utilizar blockchain para realizar operaciones de forma autónoma.

Por qué la regulación suma incertidumbre

La visión alcista de Lee también presenta un obstáculo regulatorio. El 15 de septiembre, el senado de los Estados Unidos rechazó la CLARITY Act.

La regulación presenta un revés para las expectativas de una rápida definición regulatoria para el sector.

Esto ocurre mientras la tokenización avanza en Wall Street: la SEC abrió una vía para que determinadas plataformas puedan ofrecer acciones tokenizadas bajo determinadas condiciones, mientras Nasdaq y la Bolsa de Nueva York preparan sus propias iniciativas relacionadas con esta tecnología.

La tesis de Tom Lee debe probarse en varios frentes: que la tokenización pase de los proyectos piloto a operaciones reales, que Ethereum mantenga un rol relevante en esa infraestructura y que la participación institucional se sostenga.

Mientras tanto, Bitmine aumenta su exposición a ETH. La compañía ya acumula el 4,9% del suministro y Lee sostiene que el próximo ciclo podría estar marcado menos por la especulación minorista y más por Wall Street utilizando blockchain como parte de su infraestructura financiera.