La empresa realiza estas operaciones con gestiones autónomas para la validación de transacciones y generación de rendimientos sobre su tesorería

Ambas inversiones refuerzan la confianza institucional en el "superciclo" de ETH, pese a la volatilidad y riesgos.

BitMine se consolida como validador clave de la red; BlackRock ajusta su ETF ETHA (u$s5.000M) con reverse split.

BitMine Immersion Technologies bloqueó el 87,4% de sus 5M+ ETH (u$s9.380M) en staking, afianzando su apuesta por Ethereum.

BitMine Immersion Technologies, el segundo mayor tenedor de Ethereum a nivel institucional, reforzó su apuesta por Ether (ETH) al bloquear el 87,4% de sus tenencias en una nueva operación de staking, equivalente a más de 5 millones de ETH, por un valor cercano a los u$s9.380 millones.

La decisión, liderada por su presidente Tom Lee, consolida a la compañía como uno de los mayores validadores corporativos de la red y marca un compromiso de largo plazo con el protocolo.

BitMine avanza con su plan para ser el mayor tenedor de Ethereum

El movimiento se concretó luego de que BitMine bloqueara 150.120 ETH adicionales, valuados en unos u$s278 millones. Con esta operación, la empresa elevó su participación en el staking de Ethereum a un nivel inédito para una corporación pública.

Según analistas de blockchain, bloquear casi el 90% de los activos implica renunciar a estrategias de cobertura o trading de corto plazo, y refleja una confianza absoluta en el futuro de la red.

BitMine realiza estas operaciones a través de su plataforma Made in America Validator Network (MAVAN), creada para gestionar de manera autónoma la validación de transacciones y generar rendimientos sobre su tesorería.

La compañía planea abrir MAVAN a clientes externos, lo que convertiría a la firma en un proveedor institucional de servicios de staking, ampliando su modelo de negocio más allá de la acumulación de activos.

Tom Lee, cofundador de Fundstrat y presidente directivo de BitMine

Tom Lee, también cofundador de Fundstrat, describió esta estrategia como parte de un "superciclo" de Ethereum, que podría extenderse durante varios años. L

La apuesta coincide con un repunte en la demanda institucional: los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Ethereum registraron en julio su mejor desempeño desde octubre de 2025, incluso mientras los de Bitcoin continuaban perdiendo activos.

Sin embargo, el compromiso de BitMine no está exento de riesgos. Al inmovilizar casi todo su balance en staking, la empresa queda expuesta a la volatilidad del precio de ETH y a la evolución de la demanda institucional.

Además, el protocolo enfrenta debates internos sobre nuevas propuestas como la EIP-8361, que plantea reducir la emisión de ETH a cero si el valor apostado supera los u$s112.000 millones, lo que podría alterar la dinámica de recompensas para validadores.

BlackRock también apuesta por Ethereum a través de su ETF insignia

Otro de los que busca apostar crecientemente por Ethereum es BlackRock, una de las principales gestoras de activos del mundo, la cual presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) una solicitud para ejecutar un reverse split de uno por tres en su iShares Ethereum Trust ETF (ETHA), que será efectivo el próximo 6 de octubre de 2026.

La medida busca mejorar la eficiencia de negociación y reducir los costos de transacción, elevando el precio por participación de unos u$s14 a alrededor de u$s42, sin alterar el valor total de las inversiones de los accionistas.

La operación consolidará cada tres participaciones en una sola, ajustando proporcionalmente el valor liquidativo por acción. El record date quedó fijado para el 5 de octubre y la reorganización se hará efectiva al inicio de la rueda del 6 de octubre en Nasdaq.

Los accionistas no deberán realizar ninguna acción: las corredurías procesarán automáticamente la consolidación. No se emitirán participaciones fraccionarias; cualquier sobrante será reembolsado en efectivo.

El split inverso no altera la política de inversión ni las tenencias de Ethereum del fondo, sino que responde a una práctica habitual en la industria de ETFs cuando los precios por participación caen demasiado y amplían los spreads.

Grayscale, por ejemplo, aplicó medidas similares en 2024 para sus fondos de Bitcoin y Ethereum. BlackRock, además, amplió su oferta en 2026 con el lanzamiento del iShares Staked Ethereum Trust ETF, que permite exposición con recompensas de staking, consolidando su liderazgo en productos institucionales vinculados a ETH.

El ETF ETHA, que actualmente administra más de u$s5.000 millones en activos, es el mayor fondo spot de Ethereum del mundo. Pese a la caída del 40% en el precio de ETH durante 2026, BlackRock busca con esta medida reducir el costo de negociación.

El analista Eric Balchunas de Bloomberg estimó que el spread bajará de unos 7 puntos básicos a cerca de 2, mejorando la liquidez y la eficiencia en el mercado secundario.