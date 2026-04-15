El evento reducirá la recompensa por bloque de 3,125 BTC a 1,5625 BTC, lo que implicará que la emisión diaria de nuevas monedas también se reduzca

La red Bitcoin ya alcanzó oficialmente la mitad del camino hacia su próximo halving, previsto para abril de 2028.

El evento reducirá la recompensa por bloque de 3,125 BTC a 1,5625 BTC, algo que implicará que la emisión diaria de nuevas monedas pase, aproximadamente, a 225 BTC, desde los 450 BTC actuales.

Bitcoin ya está a mitad de camino del halving 2028: qué significa

El halving es uno de los acontecimientos más relevantes en la historia de Bitcoin, ya que define su política monetaria y asegura la escasez programada del activo.

Desde el último halving en abril de 2024, la red minó cerca de 105.000 bloques, algo que representa la mitad del ciclo actual.

El próximo ajuste ocurrirá cuando se alcance el bloque 1.050.000, estimado para abril de 2028, y marcará la quinta reducción de recompensas en la historia de la criptomoneda.

Cada halving disminuye la tasa de creación de nuevos BTC, reforzando su carácter deflacionario. Actualmente, los mineros reciben 3,125 BTC por bloque, lo que equivale a unos 450 BTC diarios.

La red Bitcoin ya alcanzó la mitad de su proceso antes del halving 2028

Tras el halving de 2028, esa cifra se reducirá a 225 BTC, intensificando la competencia entre mineros y aumentando la presión sobre la eficiencia energética y tecnológica de las operaciones.

El halving de 2024 coincidió con un ciclo alcista que llevó a Bitcoin a superar el récord de u$s126.000 en octubre de 2025, antes de retroceder a niveles cercanos por debajo de los u$s70.000 en abril de 2026.

Esta volatilidad es parte del proceso que implican los halvings, que suelen actuar como catalizadores de expectativas, generando fases de acumulación y corrección en el mercado.

La comunidad anticipa que el halving de 2028 podría ser el más decisivo hasta ahora, ya que reducirá la recompensa a menos de dos bitcoins por bloque, acercando a la red a su límite de emisión de 21 millones de unidades.

La escasez programada, combinada con una creciente demanda institucional y la expansión de productos financieros vinculados a Bitcoin, podría intensificar la presión alcista en los años posteriores al evento.