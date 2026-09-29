La plataforma nativa en stablecoins alcanzó los u$s5.000 millones de volumen total anualizado y avanza en la apertura de una oficina en el país

Lanzará billetera de stablecoins para pagos instantáneos en 190 países y ampliará su oferta de tarjetas a 35 naciones.

La plataforma cuadruplicó ingresos y superó u$s5.000M en volumen anual, impulsada por el uso corporativo de stablecoins.

Jeeves cerró ronda de u$s110M para expandir sus pagos empresariales y abrirá oficina en Argentina, triplicando su equipo local.

Jeeves, plataforma de pagos empresariales nativa en stablecoins, cerró una ronda de u$s110 millones y confirmó que abrirá una oficina propia en Argentina, donde ya triplicó su equipo local y planea seguir sumando talento.

El desembarco reforzado en el país llega en pleno auge del uso corporativo del dólar digital, con empresas argentinas que recurren a estos activos para pagar proveedores del exterior, cobrar exportaciones y administrar tesorería sin depender de la banca corresponsal.

La operación fue liderada por el fondo CoinFund, con participación de:

AllianceBernstein

Andreessen Horowitz

Coinbase Ventures

CRV

GIC

Global PayTech Ventures

ParaFi

Vista

Wintermute

Y Combinator

En paralelo, la compañía anunció el lanzamiento de una billetera propia de stablecoins que permitirá pagos instantáneos a 190 países, junto con una solución global de seguimiento del gasto en inteligencia artificial y un módulo de cuentas por cobrar.

Cuánto crecieron los ingresos y el volumen de Jeeves con las stablecoins

El anuncio de la ronda coincide con un salto exponencial del negocio de la fintech. La plataforma cuadruplicó sus ingresos en 14 meses, triplicó su volumen año contra año y superó los u$s5.000 millones de volumen total anualizado.

Dentro de esa cifra, el segmento nativo en stablecoins es el que más rápido crece: hace ocho meses la actividad liquidada con este tipo de activos era prácticamente nula y hoy corre a u$s1.500 millones anualizados.

Ese crecimiento está traccionado por firmas que usan la infraestructura para mover fondos entre mercados donde la banca tradicional resulta lenta o costosa.

Los pagos globales con stablecoins ya movieron unos u$s390.000 millones durante 2025, según relevamientos de Artemis y Dune, mientras que Standard Chartered proyecta que el mercado podría escalar hasta u$s2 billones en 2028.

"Las empresas que eligen Jeeves son globales por naturaleza. Necesitan tarjetas corporativas, cuentas por pagar, pagos de tesorería y automatización financiera que funcionen entre distintos continentes, y todas están cansadas de una infraestructura tradicional que no fue diseñada para eso", afirmó Dileep Thazhmon, fundador y CEO de la firma.

Qué productos concentran la demanda de Jeeves en Argentina

En el mercado argentino, las tarjetas corporativas y los pagos internacionales son los productos con mayor adopción entre los clientes de Jeeves.

La tarjeta se lanzó a mediados de mayo de 2026 y desde entonces la fintech viene sumando empresas mes a mes, apalancada en un contexto en el que el 71% de las compras cripto con pesos se destinó a stablecoins durante el último año, la proporción más alta de la región según Chainalysis.

La oferta de pagos internacionales, en tanto, permite a las compañías locales cancelar facturas de proveedores del exterior a través de rieles basados en stablecoins, sin pasar por la banca corresponsal.

Para sostener esa demanda, la firma continuará incorporando talento y avanza en la apertura de su oficina en Buenos Aires como parte de su plan de invertir más recursos en el país.

Cómo será la nueva billetera y a qué países se expande la oferta

La billetera propia anunciada por Jeeves habilitará pagos instantáneos hacia 190 países y se sumará al resto de la suite empresarial, que hoy reúne tarjetas corporativas, cuentas por pagar, pagos de tesorería y gestión del gasto.

Según la compañía, más del 80% de sus clientes usa varios productos en simultáneo, incluidos flujos de trabajo con agentes de inteligencia artificial.

En paralelo, la firma amplía la cobertura de sus tarjetas basadas en stablecoins de 25 a 35 países. La lista incluye:

Argentina

Costa Rica

República Dominicana

Guatemala

Panamá

Perú

Paraguay

Uruguay

Además de Norteamérica, Reino Unido y Europa. En el Viejo Continente, la compañía también prepara la apertura de una oficina en Madrid.

Entre sus clientes figuran BMW, H&M, Lululemon, Burger King, Kavak y XP. "Las stablecoins están transformando las finanzas empresariales, pero hasta ahora muy pocas compañías han desarrollado una infraestructura sólida basada en stablecoins y adecuada para las empresas", señaló David Pakman, Managing Partner y Head of Venture Investments de CoinFund.