Referentes de empresas cripto referentes de Latinoamérica debatieron si la región necesita stablecoins en moneda local o si alcanza con el dólar tokenizado

Expertos coinciden en que la integración de pagos, crédito y cobertura on-chain permitirá a pymes y usuarios reducir costos de financiamiento.

El panel destacó que las monedas estables locales, como el real digital BRS, reducen riesgos cambiarios y facilitan transacciones en moneda nacional.

Referentes del sector debatieron en el Latam Digital Assets Conf sobre el rol estratégico de las stablecoins locales en la economía digital regional.

Latinoamérica debate el futuro de las stablecoins locales y su rol en la economía digital de los principales países de la región.

Como parte del Latam Digital Assets Conf 2026, realizada en Buenos Aires, referentes del sector analizaron las oportunidades y desafíos que plantea la tokenización de monedas nacionales frente al predominio del dólar en el ecosistema cripto.

El panel estuvo moderado por Facundo Werning (Agora) y contó con la participación de:

Alfredo Roizenvit (Dipe)

Rafael D’Ambrosi (Twin)

Jean Everson Martina (NORA)

Por qué Latinoamérica necesita stablecoins en moneda local aunque el dólar domine el mercado cripto

Los especialistas coincidieron en que, aunque el dólar seguirá siendo el mercado más grande y líquido, las stablecoins locales tienen un caso de negocio sólido en regiones donde la vida cotidiana se desarrolla en moneda nacional.

"¿Se puede vivir en Argentina solo con dólares? No. Los impuestos, los gastos y la mayoría de las transacciones se hacen en pesos", explicó Martina.

A modo de contraste, el ejecutivo de NORA, plataforma de infraestructura financiera que desarrolla BRS, una criptomoneda estable (stablecoin ) respaldada 1:1 por el real brasileño (BRL), describió que Brasil, menos dolarizado, necesita stablecoins en reales para evitar que las empresas asuman riesgos cambiarios innecesarios al tokenizar productos financieros.

El panel en Latam Digital Assets Conf 2026 que debatió si las stablecoins locales pueden convivir con el dólar digital

Por su parte, D’Ambrosi subrayó que en países altamente dolarizados como Argentina o Venezuela las stablecoins locales funcionan como complemento para reducir riesgos en transacciones B2B.

D´Ambrosi, CEO de la plataforma emisora de stablecoins en Argentina, destacó que la combinación de dólares tokenizados y monedas locales permite a las empresas usar sus reservas en dólares como colateral y acceder a préstamos en pesos a tasas más bajas, sin desprenderse de sus ahorros.

El panel también abordó el futuro del mercado cambiario en blockchain. Los oradores coincidieron en que la infraestructura on-chain hará que el mercado sea cada vez más transparente y competitivo, con márgenes mínimos gracias a la liquidez entre stablecoins.

Martina precisó que "en el futuro, los usuarios no verán el intercambio de divisas para pagar en stablecoins como un problema. Simplemente elegirán con qué moneda pagar y la conversión ocurrirá automáticamente como parte del sistema".

Respecto a los casos de uso, se destacaron principalmente tres ejes: pagos, crédito y cobertura.

Para Roisenvitz, la integración de estos servicios en plataformas DeFi y neobancos podría liberar capital atrapado y reducir drásticamente los costos de financiamiento para pymes y consumidores.

"El killer use case es la integración de pagos, crédito y cobertura. El capital ya está, lo que falta es usar la tecnología correctamente", detalló, por su parte, D’Ambrosi.

Los panelistas coincidieron en que el desafío no es tanto educar al usuario minorista, sino lograr que la experiencia sea transparente y que los reguladores acepten estas soluciones como productos financieros legítimos.

"La gente confía en que el sistema funciona sin entender cada detalle. Lo que necesitamos es que los reguladores den seguridad jurídica para que las stablecoins locales puedan crecer", concluyó Werning.