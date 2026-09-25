Monero cotizaba a u$s551 al momento de esta redacción, con una variación del 0,70% en las últimas 24 horas. El rango de la jornada del jueves fue estrecho, entre u$s542,36 y u$s561,86.

El dato que ordena cualquier análisis sobre el activo es la distancia con su techo. El máximo histórico de XMR es de u$s798,91 y se registró el 14 de enero de 2026. Es decir, el precio actual está 30,94% por debajo de ese nivel. Su capitalización de mercado asciende a u$s10.377 millones, lo que la ubica en el puesto 12 del ranking global de criptomonedas.

El suministro circulante es de 18.808.989 XMR, prácticamente idéntico al suministro total. Monero no tuvo preventa ni preminado, y su emisión funciona con un mecanismo de cola que genera una cantidad pequeña de monedas cada 60 segundos para incentivar a los mineros.

Otro dato que conviene mirar indica que el volumen de negociación de 24 horas es de u$s118,54 millones, equivalente al 1,14% de la capitalización. Ese ratio mide qué tan líquido está el activo respecto de su tamaño, y un valor tan bajo indica un mercado en calma, sin flujo de capital nuevo entrando.

La brecha con Zcash que define el momento del sector

La comparación con su competidor directo es el dato más incómodo para Monero. Zcash cotiza en torno a los u$s1.556, tras un rally que lo llevó por encima de los u$s1.000 en septiembre por primera vez desde 2016, con una ganancia superior al 2.300% en doce meses. Monero, en el mismo período, no recuperó su máximo de enero.

Ambas son criptomonedas de privacidad. Apuntan al mismo problema: ocultar los detalles de las transacciones en una blockchain pública. Pero sus caminos divergieron por completo durante 2026, y las razones son concretas.

La performance de Monero y Zcash este año (generado con IA)

Zcash consiguió un fondo cotizado. El ETF spot de Grayscale cotiza en NYSE Arca bajo el ticker ZCSH desde el 25 de agosto de 2026, lo que abrió el acceso a cualquier inversor con una cuenta de corretaje tradicional. Monero no tiene un producto equivalente.

Zcash es "selectivamente transparente". Su diseño permite revelar los datos de una transacción con fines de auditoría o cumplimiento regulatorio. Monero oculta por defecto remitente, destinatario y monto, sin excepción. Esa diferencia técnica es virtud para el usuario y problema para el regulador.

Lucía Ferreiro, analista especializada en criptomonedas de privacidad, explica por qué esa distinción define el acceso institucional: "Un fondo regulado puede construir un producto sobre Zcash porque existe una vía para demostrar el origen de los fondos ante un auditor. Con Monero eso es imposible por diseño, y no es un defecto: es exactamente su propuesta de valor. El problema es que esa propuesta lo deja afuera del canal que hoy trae el capital grande al sector".

La fecha de 2027 que pesa sobre Monero en Europa

Hay un factor regulatorio concreto que los inversores suelen pasar por alto y que tiene fecha en el calendario. El reglamento MiCA de la Unión Europea establece restricciones sobre las criptomonedas de privacidad en plataformas reguladas. Según la cobertura del sector, a partir del 10 de julio de 2027, los exchanges autorizados en la UE no podrán ofrecer XMR a sus clientes.

Esa restricción no es una amenaza teórica. Ya funcionó antes. Cuando MiCA completó su plazo transitorio el 1 de julio de 2026, plataformas como Binance dejaron de prestar servicio a clientes europeos bajo determinadas condiciones.

A eso se suma el endurecimiento en curso. El Sistema Europeo de Bancos Centrales publicó el 22 de septiembre su respuesta a la revisión de MiCA, en la que pide normas más estrictas sobre criptoactivos, staking y stablecoins. La consulta de la Comisión Europea cerró el 30 de septiembre y se prevé una revisión legislativa en 2027.

Para el tenedor argentino, esa fecha importa menos de forma directa y más como señal. Las plataformas globales que operan en el país diseñan sus productos mirando las jurisdicciones más exigentes, y cuando una función queda prohibida en Europa, suele retirarse en otros mercados por costo de mantenimiento.

Nobleza obliga, nada de lo anterior invalida la tesis del activo. Monero fue lanzado en 2014 con un objetivo específico: permitir transacciones privadas y anónimas. Su mecanismo combina firmas de anillo, que mezclan la operación con transacciones pasadas para que un observador externo no pueda determinar quién firmó, y direcciones sigilosas que se crean para cada transacción y se usan una sola vez.

El resultado es la fungibilidad completa. A diferencia de Bitcoin, donde cada moneda puede rastrearse hasta su origen, una unidad de XMR es indistinguible de cualquier otra. Esa característica es la que sus defensores señalan como ventaja frente a competidores que ofrecen privacidad opcional.

El proyecto tiene además un nivel de descentralización que pocos activos igualan. Cinco de sus siete desarrolladores iniciales permanecieron anónimos, y su mecanismo de consenso está diseñado para resistir el minado con equipos especializados, lo que en teoría permite minar con computadoras convencionales. CoinMarketCap consigna una calificación de 4,4 de CertiK para el proyecto.

Federico Basualdo, consultor en infraestructura blockchain, plantea el contrapunto que suele faltar en las notas de precio: "Monero es el único proyecto del sector que nunca cedió en su propuesta original y eso explica tanto su resiliencia técnica como su techo de mercado".

"No va a tener ETF, no va a estar en los exchanges regulados europeos y probablemente nunca entre en una cartera institucional. Quien lo compra debería saber que está comprando una herramienta, no un vehículo de inversión convencional", completa.

Los niveles concretos para seguir el precio de Monero

Sin un rally en curso, los niveles relevantes son los de consolidación:

Hacia abajo, el mínimo de las últimas 24 horas en u$s542,36 funciona como primera referencia inmediata

funciona como primera referencia inmediata Hacia arriba, el máximo diario de u$s561,86 es la primera resistencia de corto plazo. Superar los u$s575 implicaría recuperar el nivel que XMR tocó a mediados de septiembre

El objetivo de fondo sigue siendo el máximo histórico de u$s798,91, que exigiría un avance cercano al 45% desde el precio actual.

Hay cuatro elementos concretos que considerar a la hora de pensar en invertir, y ninguno es una recomendación:

El acceso es más difícil que el de otros activos . Por su naturaleza de moneda de privacidad, XMR no está listado en todos los grandes exchanges . CoinMarketCap consigna que se puede comprar en Binance, pero no en Coinbase, lo que en muchos casos obliga a convertir primero a otra criptomoneda

. Por su naturaleza de moneda de privacidad, . CoinMarketCap consigna que se puede comprar en Binance, pero no en Coinbase, lo que en muchos casos obliga a convertir primero a otra criptomoneda El riesgo regulatorio es específico y tiene fecha . La restricción europea prevista para julio de 2027 es el caso más concreto, pero la tendencia global apunta en la misma dirección

. La es el caso más concreto, pero la tendencia global apunta en la misma dirección La liquidez es baja en relación a su tamaño . Un volumen del 1,14% de la capitalización implica que órdenes grandes pueden mover el precio con facilidad, en ambas direcciones

. Un implica que órdenes grandes pueden mover el precio con facilidad, en ambas direcciones La distancia al máximo es un argumento de doble filo. Un 31% por debajo del récord puede leerse como margen de recuperación o como confirmación de que el mercado le asignó ese descuento por razones que no desaparecieron

El dato a monitorear no es el precio, sino el volumen. Con un ratio de volumen sobre capitalización del 1,14%, cualquier movimiento significativo va a requerir que entre capital nuevo, y eso se detecta antes en el volumen que en el gráfico de precio.