Con un incremento del 5,67% en las últimas 24 horas, la segunda mayor cripto sigue al alza. Cuáles fueron lo valores de otras cripto y dólares digitales

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El precio de Bitcoin superó u$s80.780 (suba 5,67%) y el mercado cripto global aumentó 4,99% este 18 de septiembre de 2026.

Bitcoin, la criptomoneda de mayor capitalización más popular, cotiza este viernes a u$s80.780,65 en la pizarra de Binance, tras un aumento de 5,67% en las últimas 24 horas, con un valor circulante de u$s1,62 billones.

Este viernes 18 de septiembre, la capitalización del mercado de criptomonedas se ubica en u$s2,75 billones, según el registro de CoinMarketCap con 39.712 monedas.

Por lo tanto, las monedas digitales presentaron un crecimiento del 4,99% en el último día. La dominancia del mercado cripto la encabeza Bitcoin con un 58,95%, Ethereum ocupa un 11,45%, y el resto representa un 29,61%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Hoy, viernes 18 de septiembre, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más relevantes son los siguientes:

Bitcoin: u$s80.780,65 (5,67%)

Ethereum: u$s2.582,01 (4,92%)

BNB: u$s757,18 (4,39%)

Ripple: u$s1,38 (6,10%)

Solana: u$s110,52 (9,85%)

Cardano: u$s0,22 (8,98%)

Polkadot: u$s1,13 (8,16%)

Dogecoin: u$s0,09 (7,58%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las principales criptomonedas en Argentina tienen los siguientes precios en pesos, según las exchanges locales más relevantes al viernes 18 de septiembre:

Bitcoin: $129,07 millones

Ethereum: $4,13 millones

BNB: $1,21 millones

Ripple: $2.215,49

Solana: $177.100,50

Cardano: $351,20

Polkadot: $1.819,14

Dogecoin: $140,37

Polygon: $161,58

En tanto, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina presentan este viernes 18 de septiembre los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.595,50

DAI: $1.600,23

USDC: $1.596,50

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, la primera criptomoneda creada en 2009 por Satoshi Nakamoto, marcó un hito al revolucionar el sistema financiero global. Su propósito es ofrecer una alternativa descentralizada de pago sin depender de bancos o gobiernos.

Bitcoin opera mediante un sistema de consenso basado en "prueba de trabajo", donde los mineros validan las transacciones mediante cálculos matemáticos complejos. Este mecanismo asegura la seguridad de la red, aunque requiere un alto consumo energético.

A lo largo de los años, Bitcoin ha sido adoptado no solo como moneda, sino como un refugio de valor, similar al oro, gracias a su oferta limitada de 21 millones de bitcoins, lo que lo hace atractivo para inversores que desean proteger su dinero de la inflación.

A pesar de su éxito, Bitcoin enfrenta dificultades como la escalabilidad y el costo de las transacciones en su red. Para resolver estos problemas, han surgido soluciones como la Lightning Network, que busca mejorar la eficiencia.

Bitcoin ha sido objeto de controversia debido a su uso en actividades ilícitas y a las fluctuaciones de su valor, pero sigue siendo la criptomoneda más valiosa, con un impacto profundo en la industria financiera global.