La empresa que posee 15.000 usuarios con saldo en sus cuentas, aseguró que organizará una transición ordenada y que irá comunicando sus pasos

La nueva normativa brasileña exige inmovilizar capital, afectando a 15.000 clientes de Lemon y a otras cripto exchanges.

Lemon, empresa de activos digitales, cierra sus operaciones en Brasil por una regulación de capital "desproporcionada".

Lemon, una de las empresas argentinas vinculadas al ecosistema de activos digitales, anunció el cierre de sus operaciones en Brasil y decidió concentrar sus recursos en otros mercados de la región, entre ellos Argentina, Perú y Colombia.

La decisión está vinculada con el nuevo escenario regulatorio brasileño y, en particular, con los requisitos de capital asociados a la licencia que deberán obtener las empresas del sector para continuar operando en el país.

¿Por qué Lemon deja de operar en Brasil?

El plazo para aplicar a esa licencia vence a fines de octubre. De acuerdo con Lemon, acceder a la autorización implica inmovilizar una suma de capital que resulta desproporcionada en relación con el tamaño de su operación en Brasil.

"La exigencia normativa terminó expulsando a jugadores que buscaban invertir, innovar y ampliar la oferta de servicios en el país", deslizó la compañía al explicar su decisión en un comunicado oficial.

En contraste, Lemon destacó el marco regulatorio argentino, al que atribuyó la creación de "reglas claras y un entorno de seguridad" que, según la empresa, permitió la expansión del ecosistema local de activos digitales.

Un cierre ordenado para los usuarios

La compañía informó mediante un comunicado la decisión a todos sus usuarios en Brasil, que actualmente son alrededor de 15.000 clientes los que mantienen saldo en la aplicación, según los datos proporcionados por Lemon.

Así fue el comunicado oficial de despedida que publicó Lemon a sus usuarios en Brasil.

La empresa indicó que durante los próximos meses llevará adelante un proceso de cierre ordenado de sus operaciones, con comunicación anticipada y acompañamiento a los usuarios para facilitar el retiro de los fondos.

La salida de Brasil no supone, de acuerdo con la compañía, un repliegue de su estrategia regional, ya que la exchange señaló que concentrará recursos en mercados donde identifica oportunidades para continuar expandiendo su negocio.

Por otra parte, fuentes allegadas a la empresa sostuvieron que otras compañías como Cypto.com. Bitso, Digitra y Coinext, también cerrarán la persiana, o reducirán sus operaciones en el país vecino debido a esta nueva regulación.

Argentina, Perú y Colombia, los mercados prioritarios

Por otro lado, Argentina continuará siendo uno de los principales focos de la compañía, ya que Lemon anticipó que próximamente anunciará nuevos productos para el mercado local.

En Perú, la empresa informó que ya superó el millón de usuarios y que recibió la autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para operar con una licencia propia, mientras que Colombia también aparece entre los mercados prioritarios.

La decisión de abandonar Brasil marca así un cambio en la estrategia regional de la compañía, que optó por concentrar capital y recursos en aquellos mercados donde sí considera que puede sostener su crecimiento dentro de los marcos regulatorios vigentes.