Luego del ataque de julio de 2025 en el que robaron u$s180 millones del sistema financiero brasileño, el país vecino quiere prevenir hackeos cripto

Establece retención preventiva de 24h para transferencias cripto +u$s10.000, integrando a exchanges como Foxbit y Mercado Bitcoin.

Impulsado por un ciberataque de u$s180M en 2025, conectará vigilancia financiera con monitoreo cripto en tiempo real.

Banco Central de Brasil acelera sistema de alerta cripto con Hypernative para detectar amenazas y fondos sospechosos.

El Banco Central de Brasil aceleró la puesta en marcha de un sistema de alertas tempranas destinado a detectar amenazas relacionadas con criptomonedas y movimientos sospechosos de fondos.

La herramienta será desarrollada en colaboración con Hypernative, una compañía especializada en protección frente a amenazas vinculadas con activos digitales, y estará orientada a bancos y exchanges que operan en el mercado brasileño.

La iniciativa busca conectar los mecanismos tradicionales de vigilancia financiera con herramientas capaces de monitorear en tiempo real el comportamiento de fondos vinculados con criptoactivos, especialmente después de un ataque informático.

Según información difundida por KuCoin, que cita a Odaily Planet Daily y Bitcoin.com News, las autoridades brasileñas ya realizaron pruebas del sistema y comenzaron a emitir alertas parciales, mientras avanzan hacia su integración formal.

El proyecto cobró impulso después de un ataque ocurrido en julio de 2025, que comprometió unos u$s180 millones del sistema financiero brasileño.

Cómo fue el ataque cripto que impulsó el sistema

El incidente tuvo como punto de entrada a C&M, una empresa de middleware utilizada por actores del sector financiero, y los ciberdelincuentes explotaron una vulnerabilidad de software para acceder a los sistemas desde los cuales fueron sustraídos los fondos.

Una parte del dinero posteriormente fue convertida en Bitcoin (BTC) y Tether (USDT) mediante exchanges, lo que agregó una nueva dimensión al caso, ya que una vez que los fondos ingresan al ecosistema cripto, pueden desplazarse rápidamente entre plataformas y billeteras, dificultando su seguimiento si las alertas no se generan con suficiente velocidad.

El Banco Central decidió entonces acelerar el desarrollo de mecanismos específicos para detectar y seguir operaciones relacionadas con activos digitales después de un incidente de seguridad.

La herramienta no implica que las criptomonedas hayan sido responsables del ataque, sino que el foco está puesto en la utilización posterior de BTC y USDT para mover parte de los fondos sustraídos y en la necesidad de contar con mecanismos que permitan reaccionar rápidamente ante ese tipo de operaciones.

Un sistema de alertas en tiempo real

La colaboración con Hypernative contempla tres áreas principales:

Detección de ataques.

Respuesta ante incidentes.

Rastreo de fondos que puedan haber sido transferidos hacia o desde plataformas de criptomonedas.

Ante un hackeo, una transferencia sospechosa puede atravesar diferentes plataformas y direcciones en cuestión de minutos, por lo que una alerta temprana permitiría a los operadores revisar la operación, activar sus protocolos de seguridad y compartir información con otras instituciones antes de que los activos continúen desplazándose.

Según la información difundida, las pruebas del sistema ya fueron completadas y comenzaron a generarse alertas parciales.

Regina Pedroso, directora ejecutiva de la Asociación Brasileña de Tokenización (ABToken), señaló que la integración del sistema comenzaría en las semanas siguientes a su declaración.

El despliegue contempla la participación de Foxbit y Mercado Bitcoin, dos exchanges relevantes del mercado brasileño.

Todavía no se conocen públicamente todos los detalles técnicos del mecanismo y entre los aspectos pendientes figuran los criterios específicos que activarán una alerta, el procedimiento para compartir información entre las instituciones y el tratamiento de las señales que finalmente resulten ser falsas alarmas.

Retención preventiva a las transferencias cripto

El nuevo esquema también contempla una medida adicional para las operaciones de mayor valor: tendrán una retención preventiva de hasta 24 horas para transferencias de criptomonedas superiores a u$s10.000.

El umbral no se limitaría a una única operación. También se aplicaría cuando varias transferencias realizadas durante el mismo día alcancen o superen ese monto acumulado.

El objetivo es generar una ventana temporal en la que las entidades puedan revisar una operación cuando existan señales de riesgo.

La medida, en principio, no equivale a una confiscación ni implica que la transacción sea ilegal, sino que se trata de una pausa preventiva destinada a facilitar la evaluación de posibles amenazas.

La implementación plantea, sin embargo, un desafío para las plataformas, ya que tendrán que equilibrar la necesidad de reaccionar rápidamente frente a operaciones sospechosas con la velocidad que caracteriza al mercado de criptoactivos.

El rol de los bancos y exchanges

Uno de los cambios más relevantes será la incorporación de los bancos y las exchanges a un esquema coordinado de detección y respuesta.

Hasta ahora, un ataque que comenzara en una infraestructura financiera tradicional podía requerir investigaciones separadas para determinar si los fondos posteriormente ingresaban en el ecosistema cripto.

El nuevo modelo buscará reducir ese espacio entre ambos sistemas y permitir un seguimiento más rápido del dinero.

La participación prevista de Foxbit y Mercado Bitcoin permitirá probar el mecanismo en plataformas utilizadas por el mercado local.

No obstante, la información disponible no señala a ninguna de estas compañías como responsable del ataque de julio de 2025 ni establece que los fondos sustraídos hayan pasado específicamente por sus sistemas.

Para los operadores, el nuevo escenario implicará reforzar sus procedimientos internos frente a las alertas y establecer canales de coordinación con las autoridades y otras entidades financieras.