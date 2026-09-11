Con un incremento del 5,29% En las últimas 24 horas, la segunda criptomoneda sigue al alza. Cómo se comportaron otras criptos y dólares digitales

El ecosistema Ethereum, creado en 2015 por Vitalik Buterin, impulsa la Web3 mediante contratos inteligentes y soluciones de capa 2 para mayor eficiencia.

El mercado cripto global supera los u$s2,66 billones de capitalización, con Bitcoin liderando el sector al concentrar el 58,67% de la participación total.

Ethereum alcanzó un valor de u$s2.577,07 tras una subida del 5,29% en las últimas 24 horas, consolidándose como la segunda criptomoneda líder del mercado.

Según el panel de Binance, Ethereum, la segunda criptomoneda líder, subió 5,29% en las últimas 24 horas, alcanzando un valor de u$s2.577,07, con una capitalización de mercado de u$s314.501,98 millones.

El total del mercado de criptomonedas supera los u$s2,66 billones este viernes 11 de septiembre, según el monitoreo de 39.670 monedas en CoinMarketCap.

En consecuencia, las monedas digitales reportaron un alza del 1,48% en las últimas 24 horas. La participación del mercado cripto tiene a Bitcoin en lo más alto con un 58,67%, Ethereum logró un 11,81%, y las demás monedas un 29,53%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

En la jornada del viernes 11 de septiembre, estas son las cotizaciones en dólares promedio de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s77.807,80 (0,91%)

Ethereum: u$s2.577,07 (5,29%)

BNB: u$s729,81 (3,02%)

Ripple: u$s1,37 (1,57%)

Solana: u$s102,26 (2,62%)

Cardano: u$s0,21 (0,66%)

Polkadot: u$s1,07 (-1,77%)

Dogecoin: u$s0,09 (2,75%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Hoy, viernes 11 de septiembre, las principales criptomonedas tienen estos valores en pesos en las plataformas locales más destacadas:

Bitcoin: $125,14 millones

Ethereum: $4,12 millones

BNB: $1,17 millones

Ripple: $2.202,10

Solana: $163.743,80

Cardano: $336,22

Polkadot: $1.713,02

Dogecoin: $137,31

Polygon: $155,36

Por otro lado, este viernes 11 de septiembre, los dólares cripto o stablecoins más relevantes en Argentina cotizan en pesos de la siguiente manera:

USDT: $1.593,80

DAI: $1.597,73

USDC: $1.594,70

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum se lanzó en 2015 como un proyecto innovador, creado por Vitalik Buterin y su equipo, con el objetivo de ir más allá de las capacidades de Bitcoin.

Mientras que Bitcoin demostró el potencial de la blockchain para crear una moneda descentralizada, Ethereum permitió la creación de aplicaciones descentralizadas (dApps) que operan mediante contratos inteligentes.

Estos contratos son programas autoejecutables que se ejecutan sin intervención humana, lo que asegura la automatización de procesos y la eliminación de intermediarios.

En 2014, Ethereum logró un exitoso financiamiento colectivo que permitió su lanzamiento oficial, junto con la criptomoneda Ether (ETH).

Desde su creación, los contratos inteligentes han sido fundamentales para la red, permitiendo la automatización de transacciones y acuerdos de manera eficiente y segura.

Ethereum también popularizó la tokenización de activos, lo que permitió la creación de nuevas formas de monedas digitales, como las stablecoins, cuyo valor está respaldado por activos tradicionales, y los NFT, que han transformado el mercado del arte digital y los coleccionables.

La tokenización ha abierto nuevas puertas en el ámbito de la propiedad digital.

La creación de la Ethereum Virtual Machine (EVM) permitió a otros proyectos desarrollar sus propias redes basadas en la estructura de Ethereum, como es el caso de BNB y Avalanche.

Además, con la implementación de soluciones de capa 2, como Optimism y zkSync, Ethereum ha logrado mejorar su escalabilidad, reduciendo costos y aumentando la eficiencia de las transacciones.

Además de sus logros tecnológicos, Ethereum también ha sido un impulsor clave de la Web3, un concepto que promueve una Internet descentralizada.

Esta nueva Internet pone el control de los datos en manos de los usuarios, garantizando mayor privacidad y autonomía al eliminar la necesidad de intermediarios como gobiernos y empresas.