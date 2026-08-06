La ola de rescates y la importante baja en el precio de Ripple este 2026 golpearon con fuerza la confianza de los inversores durante el primer semestre

La ola de rescates y caída de XRP alertan sobre la sostenibilidad de los ETF de altcoins en un mercado volátil.

Grayscale vendió más de u$s180M en tokens Ripple (XRP), reduciendo sus tenencias un 55% y su valor neto 74%.

Fondos como Grayscale y Bitwise registran salidas masivas de capital de sus ETF de XRP, golpeando la confianza inversora.

Los fondos cotizados en bolsa (ETF) de XRP atraviesan un momento crítico, con múltiples salidas de capital entre actores institucionales e incluso de las propias emisoras.

En el primer semestre de 2026, Grayscale vendió más de u$s180 millones en tokens de Ripple, lo que redujo sus tenencias en un 55% y provocó una caída del 74% en el valor neto de sus activos.

Además, recientemente se confirmó que Bitwise registró salidas de su fondo en XRP por casi u$s3,6 millones en los últimos días.

En este sentido, la ola de rescates y la baja del precio de XRP golpearon con fuerza la confianza de los inversores.

Por qué los ETF de XRP sufren fuerte fuga de capital institucional

El Grayscale XRP Trust (GXRP), uno de los fondos más seguidos del ecosistema cripto, pasó de administrar 122,23 millones de XRP a fines de 2025 a apenas 55,04 millones al 30 de junio de 2026.

La venta de 103,41 millones de tokens, valuados en u$s180,78 millones, se realizó para atender rescates masivos de inversores.

XRP enfrenta un duro golpe tras la salida masiva de capital de sus principales ETF

El resultado fue una pérdida realizada de u$s34,16 millones, además de u$s17,47 millones en minusvalías latentes sobre la posición restante.

El valor neto de los activos se desplomó de u$s223,36 millones en diciembre de 2025 a u$s57,41 millones en junio de 2026, una contracción del 74%.

Las acciones en circulación también se redujeron drásticamente: de 6,30 millones a 2,84 millones, a causa del creciente desinterés de los inversores y la magnitud de los rescates.

El token XRP cotizaba en torno a u$s1,06 al cierre del semestre, un 60% por debajo de sus máximos de 2025. Esta caída obligó al fondo a vender más monedas para cubrir el mismo valor de rescate, acelerando la contracción de sus tenencias.

Aunque se emitieron 36,27 millones de nuevos tokens por u$s66,58 millones, las entradas no lograron compensar las salidas.

En el caso del ETF XRP de Bitwise, esta depreciación obligó a los gestores a liquidar más tokens para cubrir los rescates, acelerando la contracción de las tenencias.

El retroceso del GXRP y las salidas de capital en el de Bitwise aparecen como una alerta sobre la sostenibilidad de los ETF de altcoins en un contexto de volatilidad y competencia creciente, a medida que los ETF de Bitcoin y Ethereum mantienen mayor estabilidad.