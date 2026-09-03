En las últimas 24 horas, la cuarta mayor criptomoneda subió 8,86%. Los valores actuales de otras monedas virtuales y dólares cripto

XRP procesa 1.500 transacciones/segundo, superando a Bitcoin y Ethereum; útil pese a desafíos legales de la SEC.

Mercado global de criptomonedas alcanzó u$s2,71 billones este jueves, con un alza del 4,08% en el día.

Este jueves, XRP, la cuarta criptomoneda en importancia, experimentó un aumento de 8,86% en las últimas 24 horas, situando su precio en u$s1,46, con un mercado circulante equivalente a u$s91.535,74 millones, según Binance.

El mercado mundial de criptomonedas alcanza hoy, jueves 3 de septiembre, una capitalización de u$s2,71 billones, según los datos de CoinMarketCap sobre más de 39.393 monedas.

De esta forma, el mercado de criptomonedas experimentó un incremento del 4,08% en el último día. Bitcoin lidera la dominancia del mercado cripto con una participación del 59,80%, seguido de Ethereum con un 11,21%. Las restantes monedas alcanzan un 28,99%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este jueves 3 de septiembre, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más destacadas son:

Bitcoin: u$s80.814,18 (4,31%)

Ethereum: u$s2.494,90 (3,98%)

BNB: u$s719,88 (4,62%)

Ripple: u$s1,46 (8,86%)

XRP: u$s104,09 (4,55%)

Cardano: u$s0,22 (12,35%)

Polkadot: u$s0,89 (3,83%)

Dogecoin: u$s0,09 (9,21%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Hoy, jueves 3 de septiembre, las principales exchanges argentinas publican los siguientes precios en pesos para las criptomonedas más relevantes:

Bitcoin: $129,93 millones

Ethereum: $3,97 millones

BNB: $1,15 millones

Ripple: $2.322,99

XRP: $166.009,50

Cardano: $351,79

Polkadot: $1.413,76

Dogecoin: $141,71

Polygon: $150,83

Por otro lado, los dólares cripto o stablecoins con mayor demanda en Argentina cotizan este jueves 3 de septiembre a estos valores en pesos:

USDT: $1.589,20

DAI: $1.593,86

USDC: $1.589,30

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP es una criptomoneda muy reconocida, respaldada por la empresa Ripple. Lanzada en 2012, sus creadores, Chris Larsen y Jed McCaleb, la diseñaron para resolver problemas de velocidad y costos en los pagos internacionales, ofreciendo una alternativa más eficiente que las soluciones bancarias tradicionales.

A diferencia de las criptomonedas tradicionales, XRP no depende de minería ni utiliza Proof of Work o Proof of Stake. Su sistema, basado en un algoritmo de consenso llamado "RippleNet", procesa hasta 1.500 transacciones por segundo, superando ampliamente a Bitcoin y Ethereum.

La empresa Ripple ha construido relaciones estratégicas con instituciones financieras globales, lo que permite a XRP facilitar pagos transfronterizos rápidos y económicos. Este enfoque ha acelerado la adopción de XRP en mercados clave.

Aunque XRP ha sido criticada por su centralización y el control ejercido por Ripple, ha demostrado ser una opción efectiva y asequible para transacciones. La empresa sigue invirtiendo en seguridad e infraestructura, consolidando la confianza de sus usuarios.

A pesar de los desafíos legales presentados por la SEC, XRP sigue siendo una de las criptomonedas más relevantes en el mercado de pagos internacionales.