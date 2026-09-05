Cancelar la totalidad de una deuda contraída con una entidad bancaria, una fintech o una emisora de tarjetas de crédito no genera una eliminación automática del registro negativo en las bases financieras del país. Miles de usuarios que liquidan sus saldos impagos descubren, semanas después del desembolso, que continúan figurando en las categorías deficitarias de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y en los reportes comerciales privados como Veraz (Equifax), Nosis o Cresium.

Lejos de tratarse de un error administrativo aislado o de una omisión informática de la entidad cobradora, esta permanencia responde a una combinación estructurada de normativas prudenciales y plazos técnicos de procesamiento que imponen pautas estrictas para revertir las notas de mora alta (situaciones 3, 4 y 5), las cuales impiden otorgar una rehabilitación crediticia exprés.

A estas pautas se suma el circuito operativo del sistema financiero nacional: las entidades reportan sus carteras con periodicidad mensual vencida y el BCRA procesa y difunde los datos consolidados con un desfasaje habitual de entre 45 y 60 días. En los hechos, una persona que salda una obligación regularizada debe aguardar un período mínimo de cinco meses antes de observar su calificación normalizada en la consulta pública.

¿Cómo es la recalificación del BCRA tras regularizar el pago?

La normativa oficial sobre Clasificación de Deudores establece que la regularización del monto adeudado no habilita a los bancos ni a las empresas emisoras de crédito a otorgar de forma automática la Situación 1 (Normal / Sin atraso):

Regla de los tres meses de observación operativa: cuando un cliente refinancia o cancela una obligación atrasada clasificada en mora media o alta, la entidad financiera tiene prohibido subirlo de inmediato a la categoría óptima. La regulación obliga a mantener al titular bajo seguimiento durante un trimestre consecutivo, constatando un comportamiento de pagos al día antes de asignarle nuevamente la nota normal

cuando un cliente refinancia o cancela una obligación atrasada clasificada en mora media o alta, la entidad financiera tiene prohibido subirlo de inmediato a la categoría óptima. La regulación obliga a mantener al titular bajo seguimiento durante un trimestre consecutivo, constatando un comportamiento de pagos al día antes de asignarle nuevamente la nota normal El desfasaje técnico del reporte del Banco Central: los bancos, fideicomisos financieros y fintechs cuentan con plazo hasta el cierre de cada mes para remitir a la autoridad monetaria los balances y estados de deuda correspondientes al período mensual previo. La autoridad monetaria toma ese volumen masivo de información, lo audita y lo publica en su plataforma de consulta web con un retraso operativo de aproximadamente dos meses calendario

los bancos, fideicomisos financieros y fintechs cuentan con plazo hasta el cierre de cada mes para remitir a la autoridad monetaria los balances y estados de deuda correspondientes al período mensual previo. La autoridad monetaria toma ese volumen masivo de información, lo audita y lo publica en su plataforma de consulta web con un retraso operativo de aproximadamente dos meses calendario Efecto calendario en la visualización: Si un deudor cancela la totalidad de su pasivo a comienzos de septiembre, el banco asentará el pago internamente, pero el reporte público del BCRA continuará mostrando durante octubre y noviembre la mora previa. La constancia de cancelación o el reencuadre en Situación 1 recién será visible para el resto del mercado financiero a partir del cuarto o quinto mes posterior al pago

¿Cuáles son las categorías de deudores que fija el Banco Central?

El sistema financiero califica a las personas humanas y jurídicas según los días de atraso en sus pagos, determinando el perfil de riesgo crediticio que consultan las entidades antes de otorgar una tarjeta o un préstamo:

Situación 1 (Normal): Pagos al día o atrasos operativos que no superan los 31 días

Pagos al día o atrasos operativos que no superan los 31 días Situación 2 (Riesgo bajo): Registra demoras de pago de entre 31 y 90 días desde el vencimiento

Registra demoras de pago de entre 31 y 90 días desde el vencimiento Situación 3 (Riesgo medio): Incumplimientos con atrasos que oscilan entre 90 y 180 días

Incumplimientos con atrasos que oscilan entre 90 y 180 días Situación 4 (Riesgo alto): Atrasos severos en la cancelación de cuotas que van desde 180 días hasta un año

Atrasos severos en la cancelación de cuotas que van desde 180 días hasta un año Situación 5 (Irrecuperable): Deudas impagas con atrasos superiores a un año o carteras de clientes insolventes.

¿Qué plazos fija la Ley de Protección de Datos Personales para las bases privadas?

A diferencia de la Central de Deudores del Banco Central, que funciona como un registro dinámico del comportamiento bancario, las plataformas privadas de informes comerciales como Veraz, Equifax, Nosis y Cresium están alcanzadas de forma directa por el artículo 26 de la Ley N° 25.326 de Hábeas Data.

Las claves para salir del Veraz tras saldar una deuda (generado con IA)

Este marco normativo establece plazos de permanencia diferenciados según el destino que haya tenido la obligación reclamada.

Cuando el titular cancela la totalidad de la deuda, la entidad acreedora asume la obligación legal de comunicar el cobro para asentar que el pasivo fue saldado. Sin embargo, el antecedente negativo no desaparece del sistema de manera instantánea: la legislación faculta a los burós a conservar la constancia histórica de que la mora existió y fue regularizada durante un período de dos años, contados a partir de la fecha efectiva de pago.

El escenario cambia si el saldo nunca fue cubierto y el acreedor no avanzó por la vía judicial. Para evitar condenas financieras perpetuas, la ley consagra el denominado "derecho al olvido crediticio", el cual impone la supresión definitiva y automática de cualquier registro moroso una vez transcurridos cinco años desde el momento en que la cuota se tornó legalmente exigible, siempre que no medie una sentencia judicial firme en curso.

¿Cómo tramitar el Libre Deuda y acelerar la rectificación en cinco días hábiles?

Aguardar que las plataformas informáticas sincronicen la cancelación por las vías habituales suele demorar gestiones urgentes, como la aprobación de un crédito hipotecario, la compra de un vehículo o la apertura de cuentas comerciales.

Frente a este cuello de botella, el usuario cuenta con herramientas legales concretas para acelerar los tiempos administrativos y no depender de la actualización pasiva.

El paso inicial consiste en exigir a la entidad financiera acreedora o al fideicomiso de cobranza interviniente el Certificado de Libre Deuda original. Dicho documento debe contar con membrete institucional formal y firma de apoderado, certificando de manera fehaciente que no subsisten obligaciones pendientes ni saldos residuales vinculados al titular.

Con esa constancia en mano, el interesado debe realizar la presentación formal ante las empresas de informes comerciales mediante sus canales gratuitos de atención, ejerciendo formalmente su derecho de acceso, supresión y rectificación de datos.

A partir de esa notificación fehaciente, la normativa de Hábeas Data fija un plazo perentorio de cinco días hábiles para que el buró corrobore la veracidad del comprobante con el acreedor y actualice o elimine el registro negativo del reporte.

¿Cómo reconstruir el puntaje crediticio tras saldar una mora?

Superar el atraso legal no restablece en automático la calificación óptima frente a los sistemas de decisión crediticia. En la Argentina, el puntaje (credit score) se evalúa habitualmente en una escala que va de 1 a 999 puntos, donde valores por debajo de los 450 puntos implican un riesgo elevado y cierran el acceso a préstamos bancarios.

Juan Lanzarotti, cofundador de la plataforma de salud financiera TIRR, subraya a iProUP la importancia de no operar a ciegas al momento de regularizar pasivos.

"Conocer el propio score crediticio permite entender exactamente cómo nos ven las entidades financieras antes de solicitar financiamiento. Quien cancela una deuda atrasada no debe limitarse a esperar que pasen los plazos, sino adoptar hábitos activos para que el puntaje comience a recomponerse mes a mes", subraya.

Desde la plataforma detallan un conjunto de prácticas operativas para acelerar la recuperación del perfil crediticio una vez obtenido el libre deuda:

Monitoreo preventivo del historial: Verificar periódicamente el propio reporte para constatar que los bancos hayan asentado la cancelación y evitar rechazos por datos desactualizados en la Central de Deudores.

Verificar periódicamente el propio reporte para constatar que los bancos hayan asentado la cancelación y evitar rechazos por datos desactualizados en la Central de Deudores. Uso moderado de líneas activas: Evitar utilizar el 100% del límite asignado en tarjetas de crédito; los algoritmos premian a los usuarios que mantienen su consumo por debajo del 30% o 40% del margen disponible.

Evitar utilizar el 100% del límite asignado en tarjetas de crédito; los algoritmos premian a los usuarios que mantienen su consumo del margen disponible. Cumplimiento estricto de vencimientos corrientes: Pagar los saldos totales de resúmenes y servicios antes de la fecha límite, ya que un solo atraso de pocos días en una factura o tarjeta puede congelar la suba del puntaje general.

¿Por qué tener el historial al día es determinante ante el regreso del crédito?

La reactivación de las líneas de financiamiento al consumo profundizó la necesidad de contar con un perfil crediticio saneado.

De acuerdo con el informe de Crédito Fintech elaborado por el ITBA y la Cámara Argentina Fintech a mediados de 2026, más de 8,1 millones de personas ya operan con préstamos otorgados por plataformas digitales, un canal que concentra el 25% de las operaciones vigentes por cantidad en el sistema local.

En paralelo, según registros del BCRA, el financiamiento al sector privado acumuló un crecimiento interanual del 29,4% al inicio del año.

Este crecimiento convive con una transformación en los métodos de análisis de riesgo. A diferencia de las revisiones manuales tradicionales, las entidades financieras y billeteras incorporaron motores de decisión analítica capaces de auditar múltiples registros en milisegundos.

Al respecto, desde SIISA –buró y empresa tecnológica de mercado de crédito–, explican en declaraciones a las que accedió iProUP que la colocación de capital exige mayor precisión sobre perfiles no tradicionales.

"Las decisiones deberán tomarse con más información, velocidad y capacidad de adaptación. Poder analizar qué variables están anticipando mejor el comportamiento futuro de una cartera permite prestar de forma más responsable y eficiente", señalan.

Antes, con el crédito frenado, figurar con atrasos en el Veraz o en la Central de Deudores resultaba una complicación secundaria para muchas familias que no proyectaban endeudarse; hoy, con la reactivación de préstamos personales, líneas prendarias y ampliación de límites en tarjetas de crédito, un historial trabado deja automáticamente afuera del mercado formal a millones de personas que necesitan apalancar su consumo o su actividad productiva.