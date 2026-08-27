El crecimiento de la morosidad volvió clave revisar el historial crediticio. Qué herramientas gratuitas existen y cómo acceder a ellas en pocos clics

Veraz, Nosis y ARCA suman datos complementarios y permiten reclamar si aparece una deuda ya pagada o desconocida.

La mora de las familias llegó a 12,8% en junio de 2026, según el Banco Central, tras 19 meses de suba continua.

La Central de Deudores del BCRA permite consultar gratis y en minutos si hay deudas impagas con el CUIT o CUIL.

La Central de Deudores del Banco Central es una base de datos pública que registra todas las obligaciones financieras de personas y empresas en Argentina. Permite consultar gratis, sin clave fiscal y en minutos, si existe alguna deuda impaga asociada a un CUIT o CUIL.

La herramienta muestra obligaciones informadas por bancos, fintechs, emisores de tarjetas de crédito y fideicomisos. También incluye cheques rechazados. El sistema conserva el historial completo de los últimos 24 meses.

Revisar este registro cobró relevancia en un contexto de morosidad en niveles elevados: según el último Informe de Bancos del BCRA, la mora de los créditos a las familias se ubicó en 12,8% en junio, tras acumular 19 meses consecutivos de suba.

Si bien el indicador frenó su escalada, la cifra más que duplica el 5,2% registrado en junio de 2025. En paralelo, un análisis basado en microdatos de la Central de Deudores y del padrón de ARCA estimó que 5,86 millones de personas físicas presentaban atrasos en sus pagos.

Conocer el propio perfil crediticio antes de solicitar un préstamo, pedir una tarjeta o firmar un contrato de alquiler puede evitar sorpresas. Los prestadores consultan estos registros de forma automática.

Cómo funciona la consulta en la Central de Deudores del BCRA

El sistema funciona desde el sitio oficial del Banco Central, en la sección "El BCRA y vos". No requiere registro previo ni clave de acceso. Arroja resultados en segundos.

Los pasos son simples:

Ingresar a la web del BCRA

Buscar la sección "Central de Deudores del Sistema Financiero"

Cargar el número de CUIT o CUIL

Esperar el informe automático

El reporte detalla qué entidad reportó cada obligación. También muestra el monto adeudado y la fecha de la última actualización. No se necesita DNI escaneado ni ningún otro documento.

El sistema asigna una clasificación del 1 al 6 según el nivel de atraso, y esa categoría define en gran medida las posibilidades de acceder a nuevos créditos o productos financieros.

Qué significa cada situación en la Central y cómo impacta en el acceso al crédito

La clasificación del BCRA funciona como un semáforo. Cada nivel refleja el estado de cumplimiento de las obligaciones:

Situación 1: pagos al día o con demora de hasta 31 días

pagos al día o con demora de hasta 31 días Situación 2: mora de entre 31 y 90 días

mora de entre 31 y 90 días Situación 3: atrasos de 90 a 180 días

atrasos de 90 a 180 días Situación 4: mora de 180 días a un año

mora de 180 días a un año Situación 5: deuda con más de un año de atraso

deuda con más de un año de atraso Situación 6: deuda irrecuperable por disposición técnica, vinculada a una entidad que dejó de operar

Figurar en situación 1 o 2 no suele generar mayores complicaciones. Los bancos interpretan que se trata de retrasos menores o circunstanciales.

Pero aparecer en situación 3 o superior complica seriamente el panorama. Muchas entidades rechazan de forma automática solicitudes de crédito de quienes están en esas categorías. Incluso si aprueban la operación, las tasas de interés suelen ser más altas.

El registro permanece visible durante 24 meses. Un pago fuera de término puede impactar en la calificación durante varios meses, incluso después de cancelar la deuda.

Veraz, Nosis y ARCA: dónde más revisar el historial financiero

El Banco Central no es la única fuente de información crediticia. Los burós privados como Veraz y Nosis reúnen datos adicionales que pueden incluir consultas de terceros y obligaciones con comercios fuera del circuito financiero formal.

Veraz es operado por Equifax. Nosis funciona de manera independiente. Ambos consolidan información de bancos, tarjetas, servicios públicos y comercios adheridos.

La Ley 25.326 de Protección de Datos Personales garantiza el derecho a solicitar un informe gratuito cada seis meses en cada empresa de riesgo crediticio.

En el caso de Veraz, el trámite puede realizarse desde su sitio web o al teléfono 011 5352-4800. En Nosis, la consulta está disponible a través de la aplicación Mi Nosis o desde su página oficial.

Cruzar los datos entre BCRA, Veraz y Nosis permite detectar inconsistencias. Una deuda puede figurar en un registro pero no en otro. También pueden aparecer consumos que la persona no reconoce.

A ese cruce se suma ARCA. Con clave fiscal, se pueden identificar movimientos inusuales, aportes mal cargados o indicios de que alguien utilizó un CUIL ajeno para operar.

Por qué el historial crediticio define el acceso a préstamos y alquileres

El perfil crediticio funciona como una radiografía financiera. Bancos, comercios y prestadores de servicios lo evalúan antes de otorgar un préstamo, emitir una tarjeta, financiar una compra en cuotas o aprobar un contrato de alquiler.

Una calificación negativa puede derivar en tasas más altas, montos menores o directamente en el rechazo de la solicitud. En el caso de los alquileres, muchas inmobiliarias exigen un informe de Veraz o Nosis como requisito obligatorio.

La ausencia total de productos financieros activos también dificulta la construcción de antecedentes: no tener historial puede ser tan problemático como tener uno negativo, porque las entidades no tienen datos para evaluar el comportamiento de pago.

Solicitar múltiples créditos en un período corto también genera alertas. Los sistemas interpretan esa conducta como una señal de necesidad urgente de efectivo, lo que aumenta la percepción de riesgo.

Los atrasos quedan registrados incluso después de cancelar la obligación. Un pago fuera de término puede impactar en la calificación durante varios meses.

Qué hacer si aparece una deuda que ya se pagó o que no es propia

Si al consultar aparece una deuda que ya fue cancelada pero sigue informada, el reclamo debe iniciarse ante la entidad que la reportó. No sirve reclamar directamente al BCRA: el Banco Central solo consolida la información que le envían bancos y financieras.

Veraz ofrece un formulario online para disputar datos. Ante el BCRA, la rectificación se gestiona directamente con el banco o financiera que cargó la información. Conviene tener a mano comprobantes de pago y comunicarse por escrito.

En casos de fraude o robo de identidad, corresponde realizar denuncia penal. También es necesario presentarse ante Defensa del Consumidor para iniciar el reclamo formal.

El proceso de corrección puede demorar entre 15 y 30 días hábiles. Mientras tanto, la información errónea sigue visible en el sistema. Por eso conviene revisar el historial con anticipación, antes de necesitar un crédito o firmar un contrato.