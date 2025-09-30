La iniciativa busca concientizar a los usuarios para el uso de préstamos, incluir financieramente y ayudarlos a mejorar su situación crediticia

Durante la tarde el martes, el evento Nuevo Dinero trató un tema que preocupa a bancos y fintech: el crecimiento de la mora en los créditos.

El panel estuvo moderado por Pablo Wende y participaron:

Ezequiel Weisstaub , gerente General y cofundador de Credicuotas

, gerente General y cofundador de Credicuotas Julián Sanclemente , CEO de Alprestamo

, CEO de Alprestamo Matías Friedberg, cofundador de Ixpandit Fintech Factory

Además, se presentó una nueva herramienta para concientizar sobre las deudas de préstamos y ponerse al día, evitando una mala calificación crediticia.

Plataforma para evitar ir al Veraz

Alprestamo, el primer marketplace de servicios financieros; y Equifax, la empresa de scoring crediticio y dueña de la marca Veraz, se unieron para crear www.ponetealdia.com, una iniciativa que busca que las personas tengan más conocimiento sobre préstamos y puedan cancelar sus deudas.

"Lanzamos una plataforma de concientización de la mora para que las personas puedan ponerse al día", señaló Julián Sanclemente, CEO y cofundador de Alprestamo, que ya opera en Argentina, Uruguay, Colombia, Perú, México y Chile.

"Hoy está pasando que gente que siempre cumplió, hoy no puede pagar y a los 90 días se le venció el crédito o tarjeta. Con Equifax estamos lanzando esta plataforma e invitamos a todo el sector financiero de argentina", añadió

Según el ejecutivo, así como Alprestamo une a usuarios que buscan financiación y entidades bancarias o fintech que pueden proveerla, PoneteAlDía conectará al deudor y al acreedor para:

"Lograr una quita importante de la deuda"

"Crear un plan de pago"

"Un botón de pago para que se pueda abonar la primera cuota y se pone al día"

"Lo importante es que puedan entender que todo el mundo puede fallar y que la deuda. Si el crédito mejora en la Argentina será la herramienta para pagar una compra, la casa, el auto o un proyecto para salir adelante", resaltó el emprendedor.

La iniciativa conjunta ya está funcionando en Chile y se espera que "dentro de 10 días" esté operativa en Argentina.

Alerta por la incobrabilidad

Ezequiel Weisstaub, de Credicuotas, aseguró que el nivel de incobrabilidad iba del 10/12% cuando en la región era de 15 a 20%.

"Pero ahora ves una mora que es del 70 o 80% de dónde venía y todos empiezan a hacer el ajuste de sus botones de riesgo más cercanos al primer trimestre. El driver no es la mora, que es algo que sabemos manejar, que tiene que ver con la estabilidad macroeconómica para seguir financiándonos", remarcó.

En el caso de Mercado Libre o Naranja X, seguró que "tienen una morosidad el 50% del mercado, que subió para la banca y para las fintech".

Por su parte, Matías Friedberg, de Xpandit, aseguró que los jugadores principales llevaron "propuestas a los reguladores y principalmente al Banco Central. Pasamos de que no nos escuchen en el gobierno anterior, a que sean más gentiles con el ida y vuelta, pero las necesidades siguen siendo las mismas".

"Estamos en la mitad de camino de a dónde tenemos que ir: Open Finance, que está en algunos mercados bien desarrollados, donde hay mucha información que tienen los bancos, que en este caso tienen, por ejemplo, las billeteras que concentran la mayor transaccionalidad del mercado y herramientas de cobranza", completó.

Sin embargo, el principal escollo es que las fintech no tengan una herramienta como el DEBIN, émulo del débito automático bancario, para que las fintech prestamistas puedan cobrar en cuentas bancarias o fintech.

También se refirió a las cuestiones macro. "El crédito suele ser el termómetro de un sistema financiero sano. Una economía sana es una economía en la que se pueda adelantar, se generan más oportunidades y eso es fundamental", resaltó.

"Argentina tiene niveles C3, C2, que representan el 60-70% de la población, y el 70-80% de esa gente no accede a un crédito. Y en la parte más alta de la pirámide, en los segmentos ABC, el 90% accede a un crédito", completó Weisbaum.

El ejecutivo remarcó que ofrecen su plataforma de créditos a terceros, destinado a "cualquier billetera en su mercado, un retailer u otro jugador que no sea su core business el crédito y que quiera un partnership con Credicuotas para sus clientes".

"Quota con GrupoBIT para tener Lending dentro de sus clientes. Nosotros originamos, fonteamos y acordamos con ellos el cliente, que siempre es de su comunidad cómo. El crédito te ancla al cliente", cerró..