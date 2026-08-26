Grayscale apuesta a Ethereum, Solana y BNB como los grandes ganadores de las nuevas reglas cripto en Estados Unidos. ¿Por qué las eligió?

Grayscale eligió a estas criptomonedas por su infraestructura y un "puerto seguro" condicional busca ordenar el marco legal.

La nueva norma establece dos vías: exención de hasta u$s5M para startups o hasta u$s75M anual con informes para la SEC.

La SEC propone "Regulation Crypto Assets" para destrabar la financiación con tokens en EE.UU., beneficiando a Ethereum, Solana y BNB.

Grayscale identificó a Ethereum, Solana y BNB Chain como las criptomonedas mejor posicionadas para beneficiarse de Regulation Crypto Assets, el nuevo marco que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos propuso esta semana para destrabar la recaudación de fondos con tokens.

La gestora de activos digitales publicó su análisis horas después de conocerse la propuesta oficial. Su argumento es simple: si las ventas legales de tokens vuelven a activarse en Estados Unidos, esa actividad se ejecutará on-chain, y las blockchains que alojen esas emisiones concentrarán buena parte del valor generado.

Qué cambia con la Regulation Crypto Assets de la SEC

La Regulation Crypto Assets crea dos caminos para que un proyecto recaude capital sin pasar por el registro exigido a una acción tradicional.

Según el propio comunicado de la SEC:

La primera es una exención para startups de hasta u$s5 millones en un período de cuatro años

La segunda permite recaudar hasta u$s75 millones por año, aunque exige estados financieros y reportes periódicos

La propuesta suma un puerto seguro condicional. Un token dejaría de considerarse un valor bajo la ley bursátil una vez que su emisor complete o abandone las tareas de gestión que había prometido a los inversores. Ese punto fue el centro de la larga disputa judicial entre la SEC y Ripple por XRP, y ahora la agencia intenta resolverlo con una regla escrita.

Por qué Grayscale eligió a Ethereum, Solana y BNB

Grayscale sostiene que Ethereum, Solana y BNB Chain concentran hoy la mayor parte de la infraestructura donde podrían ejecutarse nuevas emisiones de tokens bajo el régimen propuesto.

La firma lo planteó en una publicación en X: la falta de reglas claras desde el boom de las ICO en 2017 frenó ese tipo de recaudación en Estados Unidos, y Regulation Crypto Assets busca cambiar ese escenario.

El antecedente histórico respalda la magnitud del fenómeno. Según una investigación de la Oficina Nacional de Investigación Económica, NBER, más de 1.500 proyectos recaudaron en conjunto u$s12.900 millones a través de ofertas iniciales de monedas antes de que ese modelo de financiamiento migrara al extranjero y excluyera a los inversores estadounidenses.

El respaldo de Grayscale a BNB no es sólo discursivo. Este mes la firma convirtió a ese token en la principal posición de su Smart Contract Fund, con más del 30% de la cartera. El mercado reaccionó de inmediato a la propuesta, con subas generalizadas en ETH, SOL y BNB tras el anuncio.

Qué implica para los inversores argentinos

Para quienes operan cripto desde Argentina, el desarrollo importa por dos vías.

Primero, porque los tres tokens que señala Grayscale están entre los más negociados en los exchanges locales, y una regla que ordene su marco legal en Estados Unidos suele traducirse en mayor liquidez y menor volatilidad regulatoria para esos activos a nivel global.

Segundo, porque Regulation Crypto Assets llega en un momento de fuerte actividad regulatoria en Washington. La SEC ya había convocado una reunión pública para tratar este mismo régimen, y la Casa Blanca preparó en paralelo un encuentro con ejecutivos de la industria cripto y de mercados de predicción, en la antesala del debate por la Digital Asset Market Clarity Act en el Senado.

Esa ley, que delimitaría las competencias entre la SEC y la Commodity Futures Trading Commission, volvió a quedar sin votarse antes del receso de agosto y su próxima fecha en el calendario legislativo es el 15 de septiembre. Hasta que eso ocurra, medidas como Regulation Crypto Assets funcionan como el principal avance regulatorio disponible para el sector.

Qué sigue después del anuncio de la SEC

La propuesta ahora deberá publicarse en el Registro Federal, donde se abrirá un período de comentarios públicos que, según la propia SEC, suele extenderse entre 30 y 60 días. Recién después de esa etapa el organismo podrá convocar una votación final para convertirla en regla efectiva, un proceso que puede demandar varios meses.

Mientras tanto, la comisionada Hester Peirce ya adelantó que las exenciones y el puerto seguro propuestos no encajarán en todos los modelos de proyectos cripto, por lo que invitó a la industria a enviar comentarios antes de que la regla quede cerrada.

La pregunta que queda abierta, y que determinará si la apuesta de Grayscale se confirma, es si los fundadores estadounidenses realmente van a volver a recaudar fondos on-chain.