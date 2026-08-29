Bitcoin acelera su recuperación y se acerca a u$s80.000, mientras Polymarket mide sus chances de alcanzar u$s90.000 antes de septiembre

La recuperación técnica de Bitcoin, tras superar su SMA de 1.130 días, sugiere el fin del ciclo bajista actual.

Mercados como Polymarket asignan baja probabilidad a que el precio supere los u$s90.000 antes de septiembre.

Bitcoin acelera su recuperación, acercándose a los u$s80.000, impulsado por demanda institucional y liquidez global.

Bitcoin acelera su recuperación y se acerca nuevamente a los u$s80.000, mientras los mercados de predicción calculan escenarios contrapuestos para los próximos días y mantienen cautela ante una posible escalada.

Polymarket asigna apenas 8% de probabilidad a que Bitcoin alcance u$s90.000 antes del 1 de septiembre, pese a una suba de 25% durante los últimos siete días y un avance diario cercano al 1%.

¿Qué probabilidad tiene Bitcoin de llegar a u$s90.000?

Al momento de elaborar este artículo, Bitcoin cotiza en u$s77.800, luego de registrar uno de los avances más pronunciados del año y recuperar terreno tras varias semanas de presión vendedora reciente.

Los operadores de Polymarket consideran que u$s77.500 constituye el objetivo más probable a corto plazo, con 70% de probabilidad, mientras u$s82.500 concentra 52% y u$s85.000 alcanza 26%.

En cambio, la posibilidad de que la criptomoneda llegue a u$s100.000 antes de septiembre se ubica apenas en 1%, reflejando una expectativa prudente pese al fuerte impulso comprador observado durante las últimas jornadas.

En los escenarios bajistas, los contratos contemplan 36% de probabilidad para una caída hasta u$s75.000 y apenas 7% para un retroceso hacia u$s70.000 durante el mismo período analizado.

La distribución indica que el mercado espera que Bitcoin conserve niveles elevados después de la reciente ruptura, aunque interpreta los u$s90.000 como un escenario posible, pero todavía poco probable.

¿Por qué sube Bitcoin y qué impulsa su recuperación?

El repunte responde a una combinación de demanda institucional, mayor liquidez global, optimismo regulatorio y un fuerte cierre forzado de posiciones cortas que aceleró la salida de posiciones bajistas durante las últimas jornadas.

Los ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos captaron cerca de u$s1.600 millones en entradas netas durante la semana pasada, incluyendo más de u$s600 millones concentrados en una sola jornada.

Ese flujo representó el mejor registro de 2026 y coincidió con recompras de bonos del Departamento del Tesoro, movimiento que debilitó al dólar estadounidense y favoreció la demanda de activos alternativos.

Al mismo tiempo, los inversores recibieron positivamente los avances regulatorios en Washington, entre ellos el respaldo a la CLARITY Act, mientras liquidaciones forzosas de posiciones bajistas impulsaron todavía más la cotización.

La combinación de flujos hacia ETF, condiciones financieras más favorables y expectativas regulatorias permitió que el activo digital recuperara niveles que habían quedado bajo presión durante el ciclo reciente.

¿Bitcoin está dejando atrás su etapa bajista?

En el plano técnico, Bitcoin recuperó la media móvil simple (SMA) de 1.130 días, referencia que históricamente funcionó como una señal relevante para identificar la transición entre ciclos bajistas y etapas de recuperación sostenida.

El analista Ali Martinez destacó el 24 de agosto en X que esta recuperación constituye una señal constructiva de largo plazo, especialmente porque el precio volvió a superar los u$s74.000 y convirtió la media en soporte.

Bitcoin había perdido la SMA de 1.130 días el 1 de junio de 2026 y permaneció cerca de 80 días por debajo del indicador, hasta recuperar esa referencia durante el avance registrado el 20 de agosto.

Los antecedentes históricos refuerzan la importancia del movimiento, ya que Bitcoin inició mercados alcistas sostenidos poco después de reconquistar esta media durante los ciclos correspondientes a 2015, 2019, 2020 y 2023.

Con la cotización nuevamente por encima del indicador y aproximándose a los u$s80.000, la recuperación técnica fortalece la tesis de que el mercado habría encontrado el suelo definitivo del ciclo actual.