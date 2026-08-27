Aumenta el nerviosismo en los mercados globales ante señales de volatilidad extrema y advertencias sobre riesgos en la liquidez internacional

El simposio aborda innovación financiera, clave para el ecosistema blockchain, stablecoins y el futuro de pagos.

Expertos de iProUP analizan si la Fed se enfocará en tasas o en el impacto de la liquidez global en Bitcoin (BTC).

El discurso de Kevin Warsh de la Fed en Jackson Hole podría impactar el precio de Bitcoin (BTC) y su volatilidad.

El precio de Bitcoin (BTC) atraviesa horas decisivas antes del discurso que brindará Kevin Warsh este viernes 28 de agosto por la mañana durante el cierre del simposio anual de la Reserva Federal de Kansas City

No será un momento cualquiera, ya que será el primer discurso principal que brindará Warsh desde que asumió la presidencia en mayo pasado, en un contexto en el que BTC saltó 23% durante la semana pasaday cotiza actualmente cerca de los u$s80.000.

Se trata de un rally que empezó después que el Departamento del Tesoro adelantara que aumentará las compras de deuda gubernamental de largo plazo.

Warsh es además la mayor incógnita del calendario macro: hasta el momento, brindó muy pocos detalles sobre tasas desde que asumió y resistió el tipo de orientación futura a la que los mercados se habituaron con su predecesor.

De este modo, cualquier cosa que diga el directivo tendrá más impacto del habitual.

Para desmemoriados, el 26 de agosto de 2022, Jerome Powell subió al podio de Jackson Hole y fue directo sobre la lucha contra la inflación, sin dar ningún alivio a los mercados.

¿Cuál es el escenario que manejan los expertos?

El día que Powell brindó su discurso, Bitcoin cayó de u$s21.518 a u$s20.230, un retroceso de 6% en apenas una jornada.

Asimismo, el S&P 500 perdió 3,4% en la misma sesión. Para el 28 de agosto, Bitcoin acumulaba un 9% por debajo de su nivel previo al discurso.

Esa es la versión que los traders temen que se repita. Pero el dato clave es qué la diferenció de las demás.

Según el cálculo de analistas consultados por iProUP sobre el movimiento de Bitcoin en cada discurso principal del presidente de la Fed desde 2018, la reacción mediana es una ganancia del 1%, y siete de los ocho movimientos están dentro de una banda de 5%.

Solo 2022 rompió ese rango y fue el único movimiento peor que -2% en ocho años.

Lo interesante es que el tono por sí solo no explica la diferencia. El discurso de 2023 también fue restrictivo y Bitcoin apenas perdió 0,4%. Lo que distinguió a 2022 fue la sorpresa: los traders esperaban señales de alivio y recibieron una promesa de dolor económico.

Qué opinan los expertos sobre lo qué puede ocurrir

Rodrigo Mansilla, director de inversiones en una firma cordobesa, espera que Warsh se enfoque en su revisión más amplia de la Fed antes que en preparar un movimiento específico de tasas.

Según el directivo, "eso podría incluir su impulso para replantear cómo el banco central mide la inflación y cómo se comunica con los mercados".

Para el experto, Warsh dejará una suba de tasas sobre la mesa, pero sin comprometerse: "No creo que haya aumento antes de las elecciones de medio término", desliza a iProUP.

El contexto que respalda esa cautela es concreto. El índice de precios PCE alcanzó 3,7% en julio de 2026, impulsado en parte por los precios de la energía tras la guerra en Irán. Los operadores aumentaron sus apuestas por una suba en septiembre tras ese informe, aunque Connors considera que se están adelantando.

La FED –por su parte– mantiene el rango de fondos federales en 3,50%-3,75%, pero en la reunión de julio tres funcionarios votaron por subirlo, y las minutas de agosto mantuvieron esa presión.

El propio Warsh anticipó el enfoque que le dará al discurso durante la conferencia de prensa del 29 de julio: "Hay una tendencia, especialmente con la proliferación de reuniones y conferencias de prensa, a quedarse atrapados en lo miope. Si pudiera, en el aire de alta montaña en Jackson, Wyoming, también me gustaría plantear las grandes preguntas".

¿Qué es lo que realmente mueve a Bitcoin en este momento?

Esta es la parte que suele perderse en la cobertura del evento y que cambia la lectura de todo lo anterior.

Pedro Martínez, analista financiero, explica a iProUP que el vínculo entre la decisión de tasas y el precio de Bitcoin es real pero indirecto.

"El enlace está ahí, pero es indirecto. Bitcoin no responde a la decisión de septiembre. Responde a la liquidez global y a dónde se asienta el extremo largo de la curva, el mismo canal que impulsa al oro", apunta.

Esa lectura explica el rally reciente sin necesidad de invocar a la FED. El Tesoro anunció la semana pasada que aumentaría las compras de deuda de largo plazo después de que el rendimiento del bono a 30 años alcanzara un máximo de 19 años. El anuncio frenó la venta masiva de bonos, debilitó al dólar y alimentó el avance de Bitcoin.

Martínez califica ese repunte como "principalmente un evento de liquidez".

Si esa interpretación es correcta, lo que Warsh diga sobre septiembre importará menos que lo que ocurra con el extremo largo de la curva de rendimientos en las próximas semanas.

¿Por qué el tema de este año de Jackson Hole importa para el cripto?

Hay un elemento del simposio de 2026 que puede tener más impacto de largo plazo que cualquier señal sobre tasas.

El tema central de la conferencia de este año es la innovación financiera, los pagos y la política, algo que coloca a las stablecoins, los depósitos tokenizados y los sistemas de liquidación más rápidos directamente en la conversación de los principales banqueros centrales del mundo.

Mansilla advierte por qué eso puede importar más que la política monetaria de corto plazo.

"Si Warsh trata esas tecnologías como parte del sistema financiero en lugar de como un riesgo a contener, el efecto podría extenderse mucho más allá de Bitcoin", subraya.

Las redes de contratos inteligentes y los protocolos que manejan pagos y liquidaciones tokenizadas tienen una exposición mucho más directa a ese cambio de encuadre.

Es decir, el titular del viernes probablemente sea sobre tasas, pero la señal más relevante para el ecosistema puede estar en cómo el presidente de la Fed describe la infraestructura financiera basada en blockchain.