En Bitcoin Asia 2026, el empresario detalló que las reservas soberanas se inclinarán hacia los activos digitales, aunque el proceso será gradual

Zhao estima que las reservas soberanas estatales se inclinarán hacia Bitcoin por su escasez, aunque desaconsejó invertir todo el patrimonio personal.

La capitalización de mercado del oro es aún 10 veces mayor que la de Bitcoin, lo que refleja que el metal sigue siendo el refugio financiero global.

Bitcoin podría superar al oro como activo de reserva en el próximo mercado alcista, según Changpeng Zhao, cofundador de Binance, durante Bitcoin Asia.

Bitcoin podría superar al oro en valor durante el próximo gran mercado alcista, según Changpeng Zhao, cofundador de Binance, aunque el propio empresario reconoció que la brecha actual entre ambos activos todavía es de 10 a 1 a favor del metal precioso.

La declaración llegó durante su participación en Bitcoin Asia 2026, realizado en Hong Kong, donde Zhao planteó que el salto de Bitcoin no depende solo del precio por unidad, sino de un cambio más profundo en la forma en que gobiernos e inversores institucionales valoran los activos de reserva.

La brecha con el oro sigue siendo de 10 a 1

Según Zhao, la capitalización de mercado del oro es todavía unas 10 veces mayor a la de Bitcoin, por lo que cerrar esa distancia implicaría una expansión extraordinaria del valor total de la criptomoneda.

"Los principales países han construido sistemas completos de valoración, reservas y negociación alrededor del oro, por lo que un cambio hacia Bitcoin no ocurrirá de la noche a la mañana", planteó el empresario en el evento.

El comentario llega en un momento de fuerte revalorización de ambos activos. Bitcoin acumuló una suba semanal superior a 25% y cotizaba en torno a u$s79.700, con una ganancia de 1,5%. Por su lado, el oro operaba cerca de u$s4.600 la onza, un nivel que refuerza su peso como activo refugio y complica todavía más el escenario que imagina Zhao.

Reservas soberanas: el nuevo rol de Bitcoin

Para el fundador de Binance, la clave está en las reservas estratégicas de los Estados. Zhao proyectó que las asignaciones soberanas en criptomonedas van a inclinarse cada vez más hacia Bitcoin, que podría representar más de 50% de esos fondos, acompañado por activos como Ethereum y BNB.

La tesis se apoya en la escasez programada de Bitcoin, que tiene una emisión máxima de 21 millones de unidades y una porción de su oferta ya inaccesible por claves privadas perdidas.

Para Zhao, esa condición deflacionaria es la que permite compararlo con el oro como reserva de valor, aunque el metal cuenta con siglos de aceptación y liquidez que Bitcoin todavía no logró igualar.

El debate por las reservas en Bitcoin también llega a Argentina

La discusión sobre incorporar Bitcoin a las reservas de los bancos centrales no es ajena a la región. En Argentina circula un proyecto legislativo que busca habilitar al Banco Central para incorporar la criptomoneda entre sus activos de resguardo, en un contexto donde la exposición al dólar y la volatilidad cambiaria siguen siendo un tema central para ahorristas locales.

La tesis de Zhao, en ese sentido, alimenta un debate que también se sigue de cerca en el mercado financiero argentino, donde crece el interés por instrumentos que combinen cobertura y diversificación.

CZ no recomienda apostar todo el patrimonio a Bitcoin

Pese a su visión alcista, Zhao también marcó límites. Consultado sobre si volvería a repetir la decisión que tomó en 2014, cuando vendió una propiedad para comprar Bitcoin, el empresario señaló que no aconsejaría a nadie desprenderse de su vivienda para apostar todo a la criptomoneda, en especial si ese activo representa la mayor parte de su patrimonio.

En su lugar, recomendó una estrategia de compras periódicas con capital que no comprometa las necesidades diarias del inversor.

Zhao también sostuvo que la convergencia entre inteligencia artificial y criptomonedas probablemente empiece por las stablecoins, ya que ofrecen una infraestructura más simple para que agentes automatizados operen y realicen pagos.